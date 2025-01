Diddys innerer Kreis offenbart: „Da stimmte was nicht“

Mitglieder von Diddys innerem Kreis sprechen im neuen Trailer für die kommende Dokumentation „Diddy: The Making of a Bad Boy“, die am 14. Januar auf Peacock Premiere hat, über ihre Erfahrungen mit dem umstrittenen Musikmogul und die erschütternden Missbrauchsvorwürfe gegen ihn.

Die 90-minütige Diddy-Dokumentation soll sich mit dem gesamten Leben und der Karriere von Sean Combs befassen. Er soll Interviews mit einem Freund aus Kindertagen, einem ehemaligen Leibwächter und einem Gewinner von „Making the Band“ sowie nie zuvor gesehenes Filmmaterial von Diddy bei Partys zu Hause und im Studio enthalten.

Trailer „The Making of a Bad Boy“:

„The Making of a Bad Boy“ wird auch das erste Interview mit dem Musiker und Produzenten Al B. Sure! enthalten, der zur gleichen Zeit wie Combs bei Uptown Records unter Vertrag stand und vor seiner Beziehung mit Combs mit Kim Porter zusammen war.

„Hier stimmt etwas nicht“, sagt Al in dem Clip, bevor ein anderer, anonymer Sprecher (dessen Stimme offenbar verfremdet wurde) behauptet: „Ich bin schon eine ganze Weile mit Sean zusammen und habe viele Momente festgehalten. Immer wenn ein Studio oder ein Raum rot ist, macht er Liebe und Sex. Einige der Mädchen, die im Raum waren, waren mit Sicherheit minderjährig.“

Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe

„Mr. Combs und sein Anwaltsteam haben volles Vertrauen in die Fakten und die Integrität des Gerichtsverfahrens“, sagte das Anwaltsteam von Combs zuvor. „Vor Gericht wird die Wahrheit siegen. Dass Mr. Combs niemals jemanden sexuell belästigt oder gehandelt hat. Weder Männer noch Frauen. Weder Erwachsene noch Minderjährige.“

Combs wird derzeit ohne Kaution im Metropolitan Detention Center in New York City festgehalten. Dort wartet er auf seinen Prozess wegen Sexhandels und Erpressung. Combs wurde am 16. September 2024 verhaftet. Sein Prozess soll im Mai dieses Jahres beginnen. Er hat sich nicht schuldig bekannt. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Seit seiner Verhaftung hat sich Combs‘ Anwaltsteam aggressiv für seine Freilassung gegen Kaution eingesetzt. Und sogar ein 50 Millionen Dollar schweres Kautionpaket vorgelegt, das einen Wohnsitz in Miami, die Pässe seiner Kinder und eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung beinhaltete. Diese Anträge wurden jedoch wiederholt abgelehnt. Letzten Monat verzichtete Combs‘ Anwaltsteam freiwillig auf den Kautionantrag.