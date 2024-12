Die 10 besten Horrorfilme des Jahres 2024

Mögen Sie Gruselfilme? Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, dann war das Jahr 2024 vielleicht eine frustrierende, höchst unzuverlässige Zeit im Kino. Dankenswerterweise konnten wir uns für eine heiße Minute von den bewährten Franchise-Reboots/Neuinterpretationen verabschieden, was uns jedoch nicht davon abhielt, einige schwache Fortsetzungen („Alien: Romulus“), Prequels („The Strangers: Chapter 1“) und mehr als nur ein paar Filme zu sehen, die von Variationen der Worte „Omen“ und „Exorzist“ profitierten. Genre-Autor Ti West schloss die Trilogie, die er mit Mia Goth begonnen hatte, mit einer ausgedehnten 80er-Jahre-Slasher-Hommage ab, und wir beten, dass sie so schnell wie möglich eine weitere Trilogie über einen bestimmten Zeitraum in Angriff nehmen – zu den vorgeschlagenen möglichen Zeitrahmen gehören die 1990er-Welle des Meta-Horrors, der A24-Boom des „gehobenen Horrors“ in den 2010er-Jahren und eine zukünftige Utopie ohne so schlechte amerikanische Remakes wie „Speak No Evil“. Es war ein gutes Jahr, wenn man Shyamalan hieß, und ein noch besseres Jahr, wenn man Shudder hieß. Wenn die Erfolgsstory des Jahres 2024, die nun alle zu kopieren versuchen, „Terrifier 3“ ist, nun… das ist etwas, wovor man sich wirklich fürchten muss.

Es gab viele Tiefpunkte, das ist sicher. Aber es gab auch Höhepunkte, und die 10 Filme, die wir im Folgenden herausgreifen, repräsentieren einen merkwürdigen Querschnitt von Genre-Kollegen, von einer stilistischen Neuinterpretation eines deutschen Expressionisten-Klassikers über eine sozialbewusste südkoreanische Geistergeschichte bis hin zu einer feministischen Body-Horror-Satire. Eines haben sie gemeinsam: Sie jagen uns einen Schauer über den Rücken, kitzeln unsere Würgereflexe und lassen uns über die Schulter schauen.

10 „Rita" Die 13-jährige Rita (Giuliana Santa Cruz) wird nach ihrer Flucht von zu Hause gefasst und in ein Erziehungsheim gebracht, das von dämonischen Wärtern und einer Aufseherin geleitet wird, die einer Hexe zum Verwechseln ähnlich sieht. Die meisten Insassen gehören Banden an, die tierische Eigenschaften annehmen, von Maulkorbhunden bis hin zu Hasen; sie schließt sich den „Engeln" an, die riesige gefiederte Flügel tragen und einen Ausbruch planen. Rita hat auch die Aufmerksamkeit der „Stars" auf sich gezogen, der geheimnisvollen Clique der Einrichtung, die körperlange schwarze Schleier tragen, wie menschliche Sternbilder aussehen und möglicherweise Geister sind. Der guatemaltekische Regisseur Jayro Bustamante (La Llorona) fügt in seine Horror-Fantasy-Fabel über die Stärkung der Rolle der Frau eine Vielzahl von Märchenelementen ein und setzt seine Himmel-und-Hölle-Bilder äußerst geschickt ein, während sich alles auf einen gewalttätigen, beunruhigenden Höhepunkt zubewegt.

9 „Longlegs" Osgood Perkins (The Blackcoat's Daughter) lieferte einen Serienmörder-Thriller aus einer Hand, der sich aus praktisch allen bisherigen Höhepunkten der Horror-Unterkategorie bedient und dann – warum eigentlich nicht? – noch ein satanisches Kultelement hinzufügt. Dank einer wirklich professionellen Marketingkampagne war diese Geschichte über eine Profilerin (Maika Monroe aus „It Follows"), die den Verantwortlichen für eine Reihe ungeklärter Morde jagt, ein großer Gewinn für Neon, das nun vielleicht versuchen wird, A24 in seinem Gruselspiel zu übertreffen. Es ist eher eine Stimmung als alles andere, aber es hat uns trotzdem zu Tode erschreckt, und man darf die Macht von Nicolas Cage mit verschmiertem Pfannkuchen-Make-up nie unterschätzen.

8 „Blink Twice" Zoe Kravitz' Regiedebüt wurde zu Unrecht mit der High-Hat-Behandlung bedacht, als es in den Hundstagen des Sommers in die Kinos kam, was schade war – ihr Sozialthriller über einen ehemals beschämten, jetzt geläuterten Milliardär (Channing Tatum), eine verliebte Gig-Economy-Arbeiterin (Naomi Ackie) und einen andauernden Inselurlaub, der verdächtig endlos zu werden scheint, ist viel besser, als es der glanzlose Empfang vermuten lässt. Man muss Kravitz' Fähigkeit loben, die Spannung aufrechtzuerhalten und das zentrale Geheimnis so lange wie sie aufrechtzuerhalten, und eine perfekt besetzte Ackie und ihre Co-Stars – darunter Alia Shawkat, Christian Slater, Adria Arjona aus „Hit Man", Haley Joel Osment, Simon Rex und Geena Davis – dafür, dass sie einen die Risse in der Fassade des ununterbrochenen Hedonismus erkennen lassen, bevor der Damm schließlich bricht. Der letzte Akt ist von purer Wut getrieben, und obwohl einige den Sozialkommentar als etwas ungeschickt kritisierten, halten wir dagegen, dass ein stumpfes Instrument manchmal besser funktioniert als ein Skalpell, wenn man versucht, institutionelle Toxizität in ihrer Mikro- und Makroform zu zerstören.

7 „Abigail" Die ehemaligen Radio-Silence-Schurken, die uns den Reboot (sorry, „Requel") von Scream und die Fabel über die Reichen Ready or Not beschert haben – Matt Bettinelli-Open und Tyler Gillette – kehren mit einer Wahnsinnsversion von The Ransom of Red Chief, komplett mit Reißzähnen und fliegenden Blutsaugern, zurück. Eine Bande von Kriminellen entführt die Titelfigur (Alisha Weir), die Tochter eines gefürchteten Gangsters. Zunächst vermutet nur ihre direkte Kontaktperson (Melissa Barrera), dass mit dem kleinen Mädchen im Tutu etwas nicht stimmt. Bald stellt die gesamte Gruppe – darunter Dan Stevens, Kathryn Newton, Kevin Durand, Will Catlett und der verstorbene Angus Cloud – fest, dass sie tatsächlich in Schwierigkeiten stecken ... und wahrscheinlich auf sehr wörtliche Weise ihre Köpfe verlieren werden. Es ist ein unbestreitbar unterhaltsames Genre-Mash-up und ein Beweis dafür, dass dieses Duo ein Gemetzel veranstalten kann, das einem die Halsschlagader zum Platzen bringt.