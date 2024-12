Die 20 besten Filme des Jahres 2024

Es war das Jahr der singenden Hexen und streitenden Geschwister, animierten Ängste und neurotischen Roboter, supermächtigen besten Freunden und tennisbegeisterten Dreiecksbeziehungen. Musik-Biopics reichten von „Amy Winehouse“ bis „Robbie Williams“ und zwei „Bobs“ – letzterer wurde von einem jungen Schauspieler dargestellt, der eine Pause vom interstellaren Messias einlegte, um einen widerwilligen irdischen zu spielen. Noch beliebter waren reine Musicals, die in Formen von „das Gute“, „das Seltsame“ und „Folie à deux“ daher kamen. Ein Drama über häusliche Gewalt wurde wie eine traditionelle Romanze-slash-Influencer-Lifestyle-Instagram-Seite vermarktet, inklusive Ausmalbuch. Große Namen wagten große Sprünge, die manchmal in großen, großen Fehlschlägen endeten. Die Menschen klagten über Franchise-Müdigkeit, dennoch waren die 12 umsatzstärksten Filme 2024 entweder Fortsetzungen oder Kapitel einer lang laufenden Filmreihe.

Es fühlt sich besonders schwierig, wenn nicht sogar völlig verrückt an, das letzte Jahr zusammenzufassen, wenn man über eine Zeit spricht, in der die Filmindustrie immer noch mit den Nachwirkungen einer Pandemie, den Folgen einer lähmenden (aber notwendigen) Serie von Streiks, dem schrittweisen Rückgang traditioneller Kinostarts und der Erinnerung lebte, dass Hollywood, USA, immer noch nach William Goldmans Maxime lebt: „Niemand weiß irgendetwas.“

Und doch! Als es an der Zeit war, eine Liste der 20 Highlights unseres Filmjahres zusammenzustellen, fiel es uns schwer, diese auf nur 20 Einträge zu beschränken. Einige der besten Dinge, die wir sahen, kamen aus dem, was vom Studiosystem übrig geblieben ist, andere von Streaming-Diensten und wieder andere sprangen direkt von Festivalvorführungen über kurze Arthouse-Auftritte auf deinen Smart-TV – in weniger als einem Wimpernschlag. Unabhängig davon, woher sie stammten – ob es sich um Body-Horror-Satiren, B-Movie-Rachefilme, bescheidene Amerindie-Charakterstudien, animierte Parabeln, elliptische Dokus oder ein bekanntes Genre handelte, das auf den Kopf gestellt wurde – jeder einzelne der folgenden Filme inspirierte uns, weiterhin diesen Moment zu jagen, wenn die Lichter ausgehen, die Leinwand erstrahlt und man das Gefühl hat, gleich aus dem Sitz zu schweben.

(Ehrenwerte Erwähnungen: „Close Your Eyes“, „How to Have Sex“, „Inside the Yellow Cocoon Shell“, „Megalopolis“, „Nosferatu“, „On Becoming a Guinea Fowl“, „Queer“, „Soundtrack to a Coup d’État“, „The Taste of Things“, „Vermiglio“.)

20 Nickel Boys Es war unvermeidlich, dass Colson Whiteheads mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Roman, der von einem fiktiven Besserungsheim für Jungen im Florida der 1960er-Jahre handelt (basierend auf der realen Dozier School), in einen großen Kinofilm adaptiert werden würde. Was jedoch überrascht, ist die Art und Weise, wie Filmemacher RaMell Ross die üblichen Klischees von Trauma-Drama und Prestige-Filmen komplett unterwandert. Der Großteil des Films wird ausschließlich aus der Perspektive von Elwood (Ethan Herisse), einem vielversprechenden jungen Mann, der in die Fängen der Nickel Academy gerät, und später aus der gemeinsamen Sichtweise seines Mitschülers Turner (Brandon Wilson) erzählt. Es ist ein gewagtes Experiment, das sich auf großartige Weise auszahlt: Ähnlich wie letztes Jahr „The Zone of Interest" zwingt es den Zuschauer dazu, die Darstellung und den Konsum von Tragödien als „Unterhaltung" neu zu hinterfragen. Doch dank der brillanten Hauptdarsteller fühlt sich der Film nie wie ein reines formales Experiment an. Ein absolut radikales Kunstwerk, das überquillt vor radikaler Empathie.

19 Rebel Ridge Und jetzt etwas völlig anderes: ein cleverer B-Movie, der tief in Netflix' algorithmengesteuertem Backkatalog begraben ist und perfekt den Wunsch nach einem Rachefilm erfüllt. Terry Richmond (Aaron Pierre, stark, schweigsam und unglaublich charismatisch) fährt in eine Kleinstadt, um seinen Cousin aus dem Gefängnis zu holen, wird jedoch von rassistischen Polizisten von seinem Motorrad gestoßen, belästigt und beraubt. Der örtliche Sheriff (Don Johnson) warnt den Fremden, er solle sein Geld und seinen Verwandten vergessen und die Stadt vor Sonnenuntergang verlassen. Doch Terry ist ein Ex-Marine, der auf Nahkampftraining spezialisiert ist und geschickt mit Waffen umgeht – und schneller, als man „Sie haben zuerst geschossen, nicht ich!" sagen kann, wird dieses ländliche Nest in eine Kriegszone verwandelt. Autor und Regisseur Jeremy Saulnier („Green Room") ist einer der wenigen Filmemacher, die einen altmodischen Thriller wie diesen mit gleichmäßigem Maß an Grindhouse-Grittigkeit und geschmeidiger Eleganz inszenieren können.

18 Flow Lettlands Beitrag für den Oscar als Bester Internationaler Film ist ein animierter Film über eine Katze, die nach einer Naturkatastrophe zu überleben versucht, nachdem das üppige Tal, das sie ihr Zuhause nennt, schwer überflutet wurde. Sie schließt sich schließlich mit einem Hund, einem storchenähnlichen Vogel, einem Capybara und einem Lemur zusammen, um ein Boot zu übernehmen und Schutz in höher gelegenen Gebieten zu suchen. Es gibt keinen Dialog, die Animation sieht aus wie eine Zwischensequenz aus „The Legend of Zelda", und in einer der mutigsten Entscheidungen verzichtet Regisseur Gints Zilbalodis auf jede einfache Vermenschlichung dieser Tiere – es ist ein wenig, als würde man die aufregendste Naturdokumentation aller Zeiten sehen, die jemals gezeichnet wurde. Einfach atemberaubend.

17 Dune: Part Two Denis Villeneuve macht das Versprechen seiner Adaption von Frank Herberts epischem Science-Fiction-Roman von 2021 wahr – und wie! Der Film setzt dort an, wo er aufgehört hat (ungefähr in der Mitte des Buches), und vertieft sich in die Themen Macht, Moral, Revolution und die Folgen, wenn ein widerwilliger Messias sein Schicksal annimmt, allerdings vielleicht ein wenig zu bereitwillig. Wir bekommen einen härteren Timothée Chalamet, einen wahrhaft psychotischen Austin Butler, eine melancholische Florence Pugh und doppelt so viele Sandwürmer. Noch wichtiger ist jedoch, dass Villeneuve die Welt, die er auf Basis von Herberts Prosa erschaffen hat, weiter ausbaut und den Umfang, die Größe und die schiere Seltsamkeit eines Literatur-Meilensteins einfängt, ohne – Wortspiel beabsichtigt – dessen Ecken abzuschleifen. Der Film ist unapologetisch nerdig und doppelt so unapologetisch filmisch.