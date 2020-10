Die 100 besten Gitarristen aller Zeiten: Eddie van Halen – von Mike McCready (Pearl Jam)

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Pearl Jam die Tour zu ihrem „Gigaton“-Album auf Eis legen. Dafür wurde etwas anderes möglich.

Pearl Jams Stone Gossard hatte im Lockdown viel Zeit, sich ganz seinem Nebenprojekt zu widmen. Denn was viele nicht wissen: In den vergangenen Jahren formierte sich um den Gitarristen eine neue Band namens Painted Shield. Diese hat nun ihr Debütalbum angekündigt und bereits eine erste Single veröffentlicht. Wie das Projekt entstanden ist Zwar treten Painted Shield erst jetzt ins Rampenlicht. Die Wurzeln der Band reichen jedoch bis ins Jahr 2014 zurück. Gossard hatte sich damals mit dem Folk-Pop-Singer und Songwriter Mason Jennings für zwei gemeinsame Singles zusammengetan. Unter dem Bandnamen Mason and Stone veröffentlichten sie die Tracks „Knife Fight“ und…