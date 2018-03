Die besten Gitarristen aller Zeiten: Angus Young (AC/DC)

Update: Axl Rose wird angeblich neuer Sänger – auf dem kommenden AC/DC-Album. Obwohl die „Rock Or Bust“-Welttournee von AC/DC ein großer Erfolg war, stand sie natürlich auch im Schatten der veränderten Besetzung. Die Band hatte noch vor Start der Konzertreihe ihren Sänger Brian Johnson durch Gastfrontmann Axl Rose von Guns N' Roses ersetzt. Johnson hatte mit erheblichen Gehörproblemen zu kämpfen, man munkelte gar, ihm drohte Taubheit. Was davon nun wirklich stimmt und was doch eher etwas aufgebauscht erscheint, vermag wohl niemand so recht zu sagen. Der ehemalige AC/DC-Sänger äußerte sich auf jeden Fall mal wieder in einem Interview mit der…