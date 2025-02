Die 100 besten Musiker aller Zeiten: Lynyrd Skynyrd

1972, als das US-Radio von progressive Rock wie Yes, Pink Floyd und Genesis überschwemmt wurde, suchte ich nach einer neuen Band, die sich auf die Kunst der drei Akkorde verstand. Und wie es der Zufall wollte, war ich vor Ort, als Lynyrd Skynyrd ihr Live-Debüt in Atlanta gaben. Als ich dann all diese großartigen Song von ihnen zu hören bekam, wusste ich, dass dies die Band war, die ich produzieren wollte.

Als ich sie näher kennenlernte, war es zunächst ihre Arbeitsmoral, die mich beeindruckte. Sie hatten in ihrer Heimat Jacksonville, Florida, einen alten Schuppen direkt am Sumpf, wo sie ununterbrochen probten und ihr Material so lange polierten, bis es glänzender Stahl wurde. Sie hatten zwar drei Gitarristen, wussten aber sehr wohl, was Selbstbeschränkung bedeutet. Und in all den Bands, mit denen ich gearbeitet habe, gab es keine besseren Arrangeure. „Sweet Home Alabama“ klingt, als hätten es gewiefte Session-Cracks mit jahrzehntelanger Erfahrung eingespielt.

Ronnie Van Zant war Lynyrd Skynyrd. Ohne den anderen Mitgliedern zu nahe treten zu wollen: Ohne ihn hätte es die Band wohl nicht gegeben. Das fing mit seinen Texten an: Wie Woody Guthrie und Merle Haggard wusste Ronnie, wie man auf den Punkt kommt. Und Ronnie kontrollierte seine Kollegen mit eiserner Hand. Ich habe nie eine Gruppe mit einer derartigen Disziplin gesehen.

Nach drei, vier Alben hatten Lynyrd Skynyrd das Etikett „Southern Rock“ abgeschüttelt und waren einfach eine der besten Rockbands der Welt. Als Ronnie bei dem furchtbaren Flug- zeugabsturz 1977 ums Leben kam, endete auch die Entwicklung der Band. Nachdem die Wunden verheilt waren, tat man sich wieder zusammen, und Ronnies jüngerer Bruder übernahm das Ruder. Man musste sich in den Arm kneifen, um ganz sicher zu sein, dass da nicht Ronnie auf der Bühne stand. Herz und Seele der Band aber waren für immer verloren.