Lynyrd Skynyrd veröffentlichen Jubiläums-Box „FYFTY“

Lynyrd Skynyrd in 1975.

Am 13. Oktober gibt es von Lynyrd Skynyrd das Album „FYFTY“ als 4CD-Jubiläums-Box-Edition. Das Set beinhaltet 50 Titel, die die Karriere der US-Südstaatler zusammenfassen.

Von ihren Anfängen in Muscle Shoals, Alabama über die großen Erfolge der 70er bis hin zu den letzten paar Jahren, ist aus jeder Etappe der Bandgeschichte etwas vorhanden. Auch dabei: ein exklusiver Mitschnitt von „Gimme Three Steps“, aufgenommen im November 2022 während der letzten Performance des Gitarristen Gary Rossington. Das Gründungsmitglied verstarb im Frühjahr 2023.

Vorbild Ronnie Van Zant

„Wir beobachten eigentlich bloß, was um uns herum passiert – und schreiben dann Songs, mit denen sich die Menschen identifizieren können,“ schrieb Rossington noch vor seinem Tod in den Liner-Notes, die dem Box-Set beiliegen. „Das war schon immer unser Ansatz. Abgeschaut haben wir uns das von Ronnie [Van Zant]; er war einfach unschlagbar gut darin, sich ein Thema zu schnappen und dann eine coole Geschichte daraus zu entwickeln – und zwar so, dass die Leute sich damit identifizieren können. Wir versuchen eigentlich nur, diesen Ansatz weiterzuverfolgen.“

„FYFTY“ erscheint im klassischen Vinyl-Format (12×12 Zoll), komplett mit einem 40-seitigen Booklet. Darin: eine Einführung von Cameron Crowe, Freund und Wegbegleiter der Band, vollständige Liner-Notes, ein ausführliches Track-by-Track des US-Journalisten Gary Graff und eine Auswahl bislang unveröffentlichter Fotos der Band über die letzten 50 Jahre.