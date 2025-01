„Celebrating 50 Years“: Lynyrd Skynyrd gehen 2025 auf Tour

Über 60 Alben produziert, dazu Millionen Platten verkauft, weltweite Charthits wie „Sweet Home Alabama“ und mehr als 15 Millionen monatliche Streams auf Spotify: In den über 50 Jahren, seit Lynyrd Skynyrd 1964 gegründet wurde, erarbeitete sich die Band aus Florida ein beachtliches Repertoire. Nun soll die Bandhistorie gefeiert werden, und zwar mit einer Tour ganz unter dem Motto „Lynyrd Skynyrd – Celebrating 50 Years“.

Für sechs Konzerte kommt Lynyrd Skynyrd nach Deutschland

Beginnend mit einem Konzert in München am 30. Juni werden Lynyrd Skynyrd auch durch Deutschland touren und insgesamt sechs Gigs in verschiedenen deutschen Städten spielen:

Tour-Termine für Deutschland 2025

30.06.2025 – München, Tollwood

02.07.2025 – Breisach, Pinot and Rock

04.07.2025 – Halle a. S., Peißnitzinsel

05.07.2025 – Bonn, Kunstrasen

12.07.2025 – Bad Mergentheim, Schloss

13.07.2025 – Berlin, Zitadelle

Der Ticketverkauf läuft über das Ticketportal Reservix, startend mit einem Artist-Presale am 22. Januar um 11 Uhr, gefolgt von einem exklusiven Vorverkauf am 23. Januar um 11 Uhr und übergehend in den allgemeinen Vorverkauf am 24. Januar, ebenfalls um 11 Uhr. Zum Ticketsale hier klicken.

Wie aus drei Teenagern Lynyrd Skynyrd wurde

Mehr als 50 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd“ begeistern Lynyrd Skynyrd weiterhin eine generationenübergreifende, weltweite Fangemeinde. Gegründet wurde die Band in den 1960ern von den Teenagern Ronnie Van Zant, Bob Burns und Gary Rossington. Kurze Zeit später stießen noch Gitarrist Allen Collins und Bassist Larry Junstrom zu der Gruppe dazu.

Die fünf begannen in ihrer Heimatstadt Jacksonville vor Publikum zu spielen, wobei sie erst als My Backyard, dann als The Noble Five und dann als The One Percent auftraten, bevor sie im Jahr 1969 bei dem Bandnamen Lynyrd Skynyrd hängen blieben. Inspiriert wurde dieser Name übrigens von einem Sportlehrer , der dafür bekannt war, dass er lange Haare bei Jungen strikt verbot.

Lynyrd Skynyrd tritt heute mit einer neuen Besetzung auf, darunter Johnny Van Zant, Rickey Medlocke und Damon Johnson, während sie in ihren Songs weiterhin die originalen Mitglieder der Band würdigen.