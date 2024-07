Dass auch Hollywood-Stars gerne mal Musik machen, ist allseits bekannt. Aber während viele Celebrities entweder gleich als Sänger oder Sängerinnen im Spotlight bleiben oder E-Gitarre (oder den E-Bass) spielen, sind Drummer unter den Schauspielern und Schauspielerinnen eher rar gesät – oder? Nun, mitnichten. Denn auch, wenn das Drumset nicht das typische Instrument ist, zu dem Stars aus TV, Kino und Streaming in ihrer Freizeit greifen, gibt es doch einige Drummer unter ihnen.

John Stamos bei einem Auftritt mit den Beach Boys Tasos Katopodis – Getty Images for Points of Light

1 John Stamos

In seiner Full-House-Band Jesse & The Rippers ist Uncle Jesse ja vorrangig Sänger und Gitarrist. Im echten Leben ist John Stamos zwar Multiinstrumentalist – am Schlagzeug sieht man ihn aber wohl am öftesten. Seit Mitte der 1980er-Jahre tritt er immer wieder mit seinen Kumpels, den Beach Boys, auf, deren Song „Forever“ ja auch der Stammsong von besagten Jesse & The Rippers ist. Die Trennlinie von Stamos und Uncle Jesse ist, man darf es sagen, fließend.