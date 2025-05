Die 12 besten Songs von Fats Domino

Nur wenige Künstler verkörperten die unschuldige Befreiung und Ekstase des frühen Rock ’n‘ Roll so wie Fats Domino . Er war der erste Klaviervirtuose dieser Musikrichtung und hatte einen enormen Einfluss auf Generationen von Musikern. Von anderen Ikonen der 50er Jahre wie Jerry Lee Lewis und Little Richard über zukünftige Soulstars aus New Orleans wie Dr. John und Allen Toussaint bis hin zu Pianisten der Rockära wie Billy Joel und Elton John.

„Diese Unschuld ist in seiner Musik zu spüren“, schrieb Dr. John in einer Hommage, als Rolling Stone Fats Domino zu einem der 100 größten Künstler aller Zeiten kürte.

„Fats Domino ist ein guter Mensch, und die Menschen reagieren auf diese Güte.“ Die mühelose, leichtfüßige Freiheit von Songs wie „Whole Lotta Loving“, „I’m Walkin’“ und „Blueberry Hill“, die kitzelnde Intimität von „I Want to Walk You Home“ und der coole Herzschmerz von ‚Ain’t That a Shame‘ hallt auch mehr als 60 Jahre nach ihren Hits noch nach. Obwohl seine Chart-Erfolge in den 1960er Jahren versiegten, saß Fats Domino immer noch lächelnd und voller Energie im Zentrum all dessen, was die amerikanische Popmusik so offen und unterhaltsam macht.

„The Fat Man“ (1950)

Diese ausgelassenen zwei Minuten und 37 Sekunden explodierten aus New Orleans als eine Mischung aus Delta-Blues-Melodie und Boogie-Woogie-Piano. Aus sexueller Energie und frei schwebenden, jazzigen Gesangspassagen. Aus Dominos hartem Piano-Rhythmus und dem stetigen Backbeat des jungen Earl Palmer. Im Wesentlichen eine der ersten Rock-’n‘-Roll-Platten, die es je gab. Wie Langdon Winner in „The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll“ schreibt, ist dieser 1949 aufgenommene Song eine „schlecht getarnte Version des alten Barrelhouse-Standards ‚Junker’s Blues‘“. Domino jedoch verleiht ihr einen schnellen Rhythmus und laszive Texte, die die Klage über die Abhängigkeit von Drogen in eine strahlende, libidinöse Prahlerei verwandeln. Die Domino auf seiner ersten 10-Zoll-Single zum ursprünglichen „Overweight Lover“ macht.

„Goin‘ Home“ (1952)

Domino landete mit diesem melancholischen Song, einem Abschiedsgruß an eine schwierige Geliebte, den er gemeinsam mit Alvin E. Young geschrieben hatte, seinen ersten R&B-Nummer-One-Hit. „Goin‘ home tomorrow/Can’t stand your evil ways“, singt er zu einem hart swingenden Halftime-Blues-Groove. „When you’re around me/I’m full of misery all day.“ Der Song wurde später unter anderem von Little Richard, Dr. John und Percy Sledge gecovert.

„Ain’t That a Shame“ (1955)

Im Sommer 1955 wurde „Ain’t That a Shame“ nach einer Reihe von R&B-Hits Dominos erster Pop-Hit. Pat Boones Mainstream-Cover (das Boone angeblich „Isn’t That a Shame“ nennen wollte) erreichte Platz eins, aber wie Jerry Wexler es ausdrückte: „Fats Domino ist immer noch der Größte. Wen interessiert schon dieser Typ mit den weißen Buck-Schuhen?“

„Blueberry Hill“ (1956)

„Blueberry Hill“ wurde erstmals 1940 von mehreren Künstlern aufgenommen. Darunter Gene Autry und Glenn Miller. Aber Domino griff auf die Version von Louis Armstrong aus dem Jahr 1949 zurück, als ihm bei einer Session das Material ausging. Produzent Dave Bartholomew hielt das für eine schlechte Idee, verlor jedoch die Diskussion. Zum Glück, denn es wurde Dominos größter Hit. Und erweiterte sein Publikum ein für alle Mal. Carl Perkins sagte später: „In den weißen Honky-Tonks, in denen ich spielte, wurde ‚Blueberry Hill‘ rauf und runter gespielt. Und weiße Leute tanzten zu Fats Domino.“

„I’m in Love Again“ (1956)

Wenn „Ain’t That a Shame“ Fats Domino bekannt machte, sicherte „I’m in Love Again“ seinen Platz in den Charts. Die zweiminütige Liebeserklärung, untermalt von einer federnden Saxophonmelodie und Dominos bluesigem Klavierspiel, war der erste große Hit des Sängers. Er hielt sich im Frühjahr 1956 18 Wochen lang in den Charts und schaffte es bis auf Platz drei. Die fröhliche Melodie und der herzliche Text („Yes, it’s me and I’m in love again/Had no lovin‘ since you know when“) fanden großen Anklang in der Rock-’n‘-Roll-Szene. Und wurden unter anderem von Bill Haley and his Comets, den Upsetters (mit Little Richard) und Ricky Nelson gecovert. Auch in den 2000er Jahren war der Song noch fester Bestandteil von Dominos Konzerten.

„Blue Monday“ (1956)

Domino singt den Blues des Arbeiters in „Blue Monday“. Ein Song, der von Dominos häufigem Kollaborateur Dave Bartholomew für Smiley Lewis geschrieben wurde. Dominos Version bleibt dem Original treu. Doch seine charmante Interpretation lässt den R&B-Song noch jugendlicher und feierlicher wirken. Insbesondere am Ende, wenn der Protagonist die Arbeitswoche hinter sich lässt, um „out on the stand to play“ zu gehen. Domino machte den Song zu einem Hit. Und ebnete damit den Weg für R&B-Platten in die Mainstream-Popcharts. Er spielte ihn im selben Jahr, in dem er veröffentlicht wurde, in dem Filmklassiker „The Girl Can’t Help It“. Laut Dominos Biograf Rick Coleman war „Blue Monday“ der Lieblingssong des Sängers.

„My Blue Heaven“ (1956)

Die B-Seite von „I’m in Love Again“ war eine peppige Interpretation des Pop-Hits „My Blue Heaven“, der ursprünglich 1927 ein Nummer-1-Hit für Gene Austin war. Aber während das Original ein lockerer Liebes-Song mit ein wenig Klavier und Klarinette war, drehte Fats Domino das Tempo auf. Er fügte einen Backbeat hinzu und sang ihn mit optimistischer Fröhlichkeit. Die Bedeutung von Dominos Interpretation – die 13 Wochen lang in den Charts blieb und 1956 Platz 19 erreichte – wird in Frank Sinatras Aufnahmen des Songs deutlich. 1950 sang Sinatra den Song als swingende Jazz-Nummer. Aber als er ihn 1960 neu aufnahm, war es zwar kein Rocker. Aber mit seinem schnellen Tempo kam er einem Backbeat so nahe wie kein anderer Sinatra-Song.

„I’m Walkin’“ (1957)

Fats Domino war auf dem Höhepunkt seiner kommerziellen Karriere, als er am 3. Januar 1957 „I’m Walkin‘“ mit dem Schlagzeuger Earl Palmer, dem Bassisten Frank Fields und dem Saxophonisten Herb Hardesty aufnahm. „Blueberry Hill“ und „Blue Monday“ waren noch in den Charts. Und liefen rauf und runter im Radio. Domino schrieb den Song zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Dave Bartholomew. Aber dieser hatte mehr Country-Flair als seine bisherigen Hits.

Bartholomew sagte, er wusste, dass der Song ein Hit werden würde, als er ein paar Kinder von der Straße hereinrief, um ihnen den Song im Studio vorzuspielen. Sie fingen sofort an zu tanzen. „Die einzige Platte, von der ich wirklich überzeugt war, dass sie ein großer Hit werden würde, war ‚I’m Walkin‘“, sagte Bartholomew. „Man fügt die Klarinette hinzu. Und schon hat man traditionellen Jazz. Man hat Dixieland.“ Der Song war ein Riesenerfolg. Und erlebte Ende des Jahres ein Comeback, als Ricky Nelson ihn in der Serie „The Adventures of Ozzie & Harriet“ spielte und damit einem ganz neuen Publikum vorstellte. Damit startete auch seine eigene Karriere als Teenie-Rockstar.

„Whole Lotta Loving“ (1958)

Fats musste sich abkühlen. Und er machte keine halben Sachen. Abgesehen von einem Titel, der ein Jahrzehnt später von einer bestimmten britischen Hardrock-Band geklaut wurde, bietet dieser von Domino geschriebene Ohrwurm pure Handklatsch-Freude und Kussgeräusche im Refrain. Es klingt mühelos, was es offenbar auch war. Ein Reporter einer Zeitung aus New Orleans sah zufällig, wie Domino und seine Band unter der Leitung seines langjährigen Mitarbeiters Dave Bartholomew an einem Novembertag „Whole Lotta Loving“ in sechs schnellen Takes aufnahmen. „Wenn alles gut läuft“, sagte Domino unmittelbar danach, „kann ich den ganzen Tag Platten aufnehmen.“

„I Want to Walk You Home“ (1959)

Domino war – wie Buddy Holly – ein Rock-Pionier, der es verstand, seinem rhythmischen Feuer etwas Zucker hinzuzufügen. Die Unschuld und Hingabe dieses Songs, einer pianogetragenen Ballade über einen Spaziergang, die es bis auf Platz acht der Charts schaffte, ist absolut überwältigend. Wie hingebungsvoll ist der Sänger? Er will die Frau, um die es in dem Song geht, nicht nur nach Hause begleiten. Er hofft, dass er sie bis zum Altar führen kann. Nach einer Minute formuliert Fats seine Bitte so einfach und universell, dass man sie unmöglich ablehnen kann. „Ich möchte deine Hand halten.“ Auf der anderen Seite des Atlantiks machten sich Lennon und McCartney Notizen.

„Walking to New Orleans“ (1960)

Der Songwriter Bobby Charles aus Louisiana wuchs in Abbeville, Louisiana, auf. Er verehrte Fats Domino, seit er als Teenager zum ersten Mal einen seiner Songs gehört hatte. Einer möglicherweise apokryphen Geschichte zufolge, die Charles gerne erzählte, traf er Domino, als dieser in die Stadt kam. Und der Pianist lud ihn nach New Orleans ein.

Charles sagte ihm, er könne nicht dorthin kommen, da er kein Auto habe. „Nun“, sagte Domino angeblich traurig, „dann fang lieber an zu laufen.“ Aus dieser Idee heraus schrieb Charles in nur etwa 15 Minuten „Walking to New Orleans“. Dave Bartholomew fügte eine üppige Streichersektion hinzu, als Domino den Song aufnahm. Und verhalf ihm so zu einem großen Hit. Im Laufe der Jahre wurde er viele Male gecovert. Aber die emotionalste Interpretation lieferte Neil Young 2005 bei der React Now-Benefizveranstaltung für die Opfer des Hurrikans Katrina.

„Jambalaya“ (1961)

Dieser Song von Hank Williams wurde sofort zum Standard. Nachdem Williams ihn 1952 auf Platz eins gebracht hatte, folgte Jo Stafford schnell mit einer kitschigen Popversion, die es auf Platz drei schaffte. Jerry Lee Lewis hat ihn 1956 ordentlich aufgemischt. Aber erst als Fats ihn sich im November 1961 vornahm, hat jemand, der tatsächlich mit New Orleans verbunden war, ihn richtig interpretiert.

In seinen Händen wird aus einem Novelty-Song eine tief empfundene Beschreibung eines erfüllten Lebens. Man könnte sagen, dass Fats Domino seine gesamte Karriere dem großen Spaß am Bayou gewidmet hat. Über einer anschwellenden und treibenden Bläsersektion legt Fats einen gleichmäßigen Rhythmus hin, der Raum für einen seiner entspanntesten Gesänge schafft, der fast schon an Crooning grenzt. Als B-Seite von „I Hear You Knocking“ schaffte es sein Cover auf Platz 30. Im folgenden Jahr kam Ray Charles‘ „Modern Sounds in Country and Western Music“. Aber Fats war zuerst da.