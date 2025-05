Phil Collins: Mein Leben in 15 Songs

Lange Zeit war Phil Collins jedermanns Prügelknabe. Genesis-Fans der alten Schule gaben ihm die Schuld dafür, dass sich die Gruppe von ihren Prog-Rock-Wurzeln abgewandt hatte. Kritiker taten seine Hits aus den 1980er Jahren als billigen Abklatsch ab. Und die Fans, die er in diesem Jahrzehnt gewonnen hatte, wandten sich in den 1990er Jahren größtenteils von ihm ab.

„Die Leute beurteilen einen nach seinen Hits“, sagte Phil Collns 2016, während er im Hauptschlafzimmer seiner Villa in Miami Beach faulenzt. „Wenn also im Radio immer wieder ‚Against All Odds‘ oder ‚Separate Lives‘ gespielt wird, werden sie zu deinem Aushängeschild.“

Mittlerweile hat Phil Collins,74, das letzte Wort: Eine neue Generation entdeckte längst seine Musik. Künstler von Lorde bis Pharrell Williams nennen ihn als wichtigen Einfluss. Adele hat ihn sogar gebeten, Songs für 25. mitzuschreiben. „Sie haben nicht die Vorurteile, mit denen wir alle aufgewachsen sind“, sagt Collins, der mit 150 Millionen verkauften Alben zu den meistverkauften Künstlern aller Zeiten gehört. „Wenn die Leute aufhören, an dich zu denken, kannst du wiederentdeckt werden.“

The Beatles, „A Hard Day’s Night“ (1964)

Ich hatte die Gelegenheit, im Publikum zu sitzen, als die Beatles A Hard Day’s Night drehten. Sie wollten kreischende Kinder, und ich saß einfach nur still da. Weshalb ich wahrscheinlich aus dem Film herausgeschnitten wurde. Dreißig Jahre später wurde ich gebeten, eine Dokumentation über den Film zu sprechen. Ich habe mir die Outtakes angesehen und einen Jungen gefunden, der eine Nadelkrawatte trug, die genauso aussah wie ich. Und der völlig still saß. Ich erinnere mich, dass ich dachte: „Herrgott noch mal, hörst du wohl auf zu schreien? Lass uns die Musik hören!“

George Harrison, „Art of Dying“ (1970)

1969 spielte ich Schlagzeug in einer Band namens The Herd. Eines Abends riefen mich unsere Manager an und fragten: „Möchtest du ins Abbey Road Studio kommen?“ Ich sagte: „Ich bin gerade etwas beschäftigt, ich habe gerade gebadet.“

Und sie sagten: „Nun, es ist für George Harrison.“ Ich sagte: „Ich nehme mir ein Taxi.“ Ich ging hinein und da waren Ringo Starr, Billy Preston, Phil Spector, Klaus Voorman, Badfinger, [Gitarrist] Pete Drake, [Beatles-Roadmanager] Mal Evans und George. Spector wurde auf diese schroffe Art vorgestellt. Er sagte so etwas wie: „Wer ist dieser junge Kerl, der glaubt, er könne mit den Beatles spielen?“

Sie wollten, dass ich Congas spiele. Nach 90 Minuten hatte ich Blutblasen. Sie machten eine Pause und dann kam Ringos Chauffeur und sagte: „Du bist fertig.“ Als All Things Must Pass herauskam, schaute ich mir die Credits an. Und es wurde nicht einmal mein Name erwähnt. Sie verwendeten eine andere Version des Liedes.

Genesis, „For Absent Friends“ (1971)

Steve [Hackett] und ich schlossen uns Genesis ein paar Monate nach meiner All Things Must Pass Soiree an. Tony [Banks], Mike [Rutherford] und Peter [Gabriel] waren die Songwriter. Aber Steve und ich schrieben diese Art von klassischem Stück, das ich, ehrlich gesagt, seit Gott weiß wie vielen Jahren nicht mehr gehört habe. Es war das erste Mal, dass ich auf einer Genesis-Platte sang.

Genesis, „Follow You, Follow Me“ (1978)

Ich war Schlagzeuger. Mitte der 1960er Jahre sang ich in meinen Schulgruppen. Aber ich wollte eigentlich kein Sänger werden. Ich übernahm den Posten, nachdem Peter ausgestiegen war, weil ich die Stimme hatte. Aber ich hatte nichts mit „Follow You, Follow Me“ zu tun. Es wurde um ein Gitarrenstück von Mike herum geschrieben. Tony schrieb die Worte, die ich erst an dem Tag hörte, an dem ich sie aufnehmen sollte.

Es war unser erster richtiger Hit. Genesis hatte lange Zeit verzweifelt versucht, Popsongs zu schreiben. Alle waren Fans der Beatles, der Kinks und der Stones. Aber wir hatten keinen besonders guten Lektor in der Band. Es war schwierig, Songs zu schreiben, die kürzer als 10 Minuten waren. Aber „Follow You, Follow Me“ hat alles verändert.

Da ich ein paar Alben zuvor zum Sänger geworden war, wurde mir die Schuld [für die neue Pop-Richtung der Band] gegeben. Plötzlich gab es diesen Typen, der nicht nur singen und Schlagzeug spielen konnte. Sondern auch auf einer Schauspielschule gewesen war! Die Fans dachten: „Er ist wahrscheinlich Mr. Showbiz und hat Pete verdrängt.“ So war es überhaupt nicht. Aber es ist eine bessere Geschichte. Die Wahrheit ist, dass wir erwachsen geworden sind. Wir sind gereift.

„In the Air Tonight“ (1981)

Dieses Lied ist zu einem Klotz am Bein für mich geworden. Obwohl ich es liebe. Ich habe es geschrieben, nachdem meine Frau mich verlassen hatte. Genesis hatte eine Tournee gemacht, die viel zu lang war. Sie sagte zu mir: „Wir werden nicht zusammen sein, wenn du die nächste Tour machst.“ Ich sagte: „Ich bin Musiker. Ich muss weggehen und spielen. Halte einfach die Luft an, wenn ich dort bin.“ Dann ging Genesis auf Japan-Tournee. Als ich zurückkam, sagte sie, dass sie uns verlassen und die Kinder mitnehmen würde.

Zu dieser Zeit hatte Genesis beschlossen, ein paar Dinge zu ändern. Vielleicht um uns aufzurütteln. Die Idee war, getrennt voneinander mit diesen neuen Roland-Drumcomputern aufzunehmen, die wir bekommen hatten. Ich richtete im Hauptschlafzimmer meines Hauses ein Studio mit einem Fender-Rhodes-Piano und einem Schlagzeug ein.

Es steckt viel Wut, Verzweiflung und Frustration darin

Eines Tages arbeitete ich an einem Stück in D-Moll, der traurigsten aller Tonarten. Ich schrieb gerade eine Sequenz, die gut klang. Den Text schrieb ich spontan. Ich bin mir nicht ganz sicher, worum es in dem Lied geht. Aber es steckt viel Wut, Verzweiflung und Frustration darin.

Tony Banks behauptet, ich hätte ihm das Lied nie vorgespielt. Aber ich weiß nicht, warum das wahr sein sollte. Aber ich bin froh, dass er es nicht genommen hat. Denn Genesis hätte ihm ihren Stempel aufgedrückt. Und es wäre nicht das Musikstück, über das wir jetzt sprechen.

Niemand weiß, worum es in dem Lied geht. Ich mag das Geheimnisvolle irgendwie. Und jetzt benutzen NFL-Spieler es zum Trainieren. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, in dem Steph Curry es in seinem Auto singt, und es war nur in einer Werbung für Milchschokolade. Wo wird das enden? Aber ich beschwere mich nicht. Es hat für dieses Haus bezahlt, in dem wir gerade sind!

„I Don’t Care Anymore“ (1982)

Wenn mein erstes Album [Face Value] noch „Ich bin geschieden und fühle mich elend“ war, so war mein nächstes Album „Ich werde diesen Scheißkerl in Stücke reißen“. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich Briefe von Anwälten, die mich um unglaubliche Dinge baten. Ich habe nie einfach hingesetzt und geschrieben: „Du bist eine Schlampe.“ Ich bin mit meiner Frau zur Schule gegangen. Ich empfinde sehr viel Zuneigung für sie.

„Against All Odds“ (1984)

Dies ist ein weiteres Lied, das mir zum Verhängnis wurde. Es wurde etwa zur gleichen Zeit wie „In the Air Tonight“ geschrieben. Aber ich habe es verworfen. Ein paar Jahre später wurde ich gebeten, ein Lied für den Film Against All Odds zu schreiben. Ich war zu dieser Zeit sehr gefragt. Sie fragten: „Hast du ein Lied für unseren Film?“ Ich sagte: „Ich kann das nicht unterwegs machen. Aber ich habe eine Demoaufnahme dieser Ballade.“ Das war im Grunde so, als würde man sagen: „Hier sind 10 Millionen Dollar. Würden Sie das wollen?“

Ich hatte den Text bereits geschrieben, bevor ich den Film sah. Wenn ich an den Film denke, fällt mir als Erstes die Größe von Rachel Wards Brüsten ein. Ich fand sie fantastisch. Jeff Bridges mag ich auch.

„Easy Lover“ (1984)

Ich habe Earth, Wind & Fire schon immer geliebt. 1984 wurde ich gefragt, ob ich das Soloalbum von Philip Bailey produzieren würde. Die Leute setzten ihn unter Druck, aus rassistischen Gründen. „Komm nicht mit einem weißen Album zurück. Du bist einer von uns.“ Also holte Philip auch Nathan East dazu, um darauf zu spielen. Wir stießen früh auf einige Schwierigkeiten. Aber wir haben alles geklärt. Gegen Ende der Sessions sagte Philip: „Wir haben auf diesem Album noch nichts zusammen geschrieben.“

Also haben wir eines Abends einfach angefangen zu jammen. Und es immer weiter und weiter gemacht. Bis daraus eine Strophe und ein Refrain entstanden. Wir haben es an diesem Abend aufgenommen, damit wir es nicht vergessen. Das Lied klingt nicht nach einer bestimmten Ära. Es ist einfach fantastisch. Die Hip-Hop-Brigade verliebte sich nach „Easy Lover“ in mich. Sie sagten: „Wo kommt das denn her? Das ist keine schwarze Musik und keine weiße Musik. Das ist eine interessante Art von Beige.“

„Sussudio“ (1985)

Warum musst du mich mit dieser Frage runterziehen? Es ist von einer meiner unbeliebtesten Platten, No Jacket Required. Ich wollte damals mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mit Leuten, die Dinge konnten, zu denen ich nicht fähig war. Also habe ich Dave Frank [vom New Yorker Synthie-Pop-Duo The System] kontaktiert und gefragt: „Hast du Lust, dich daran zu versuchen?“ Und er hat den ganzen Song programmiert. Es gibt eine Wahnsinns-Hornsektion.

Damals war ich nicht ich selbst. Mittlerweile bin ich etwas erwachsener geworden. Und spiele viel lieber Songs, die zu mir passen. In diesem Song spiele ich nur eine kleine Rolle.

Genesis, „Invisible Touch“ (1986)

Dies ist einer meiner Lieblingssongs von Genesis. Zu dieser Zeit gab es eine Platte von Sheila E., ich glaube, es war Glamorous Life. Ich wollte meine eigene Version davon schreiben. Ich hatte mich entschieden, in der Band zu bleiben, obwohl meine Solokarriere Fahrt aufgenommen hatte. Wenn man in einer Band ist, ist das wie eine Familie. Man muss an die Road-Crew und ihre Familien denken. Wenn man einfach leichthin sagt: „Ich gehe“, dann sagen sie: „Wir haben gerade ein Haus mit einer Hypothek gekauft.“ Das kann man den Leuten nicht antun.

„Another Day in Paradise“ (1989)

Für diesen Song habe ich viel Kritik einstecken müssen, weil ich Multimillionär bin. Er wurde von einem Vorfall in Washington, D.C. inspiriert. Wir fuhren in einer Limousine herum und ich sah all diese Kisten auf dem Capitol Hill. Es schneite und ich sagte: „Was ist hier los? Gibt es eine Art Demonstration?“ Jemand sagte: „Nein, dort leben diese Menschen.“ Ich dachte nur: „Das ist eines der reichsten Länder der Welt. Wie kann das passieren?“ Das hat mich nicht mehr losgelassen.

Genesis, „I Can’t Dance“ (1991)

Das Ganze begann mit einem Gitarrenriff von Mike. Wir hatten alle unsere Fine.Young-Cannibals-Pillen genommen. Ahmten die Art und Weise nach, wie Roland Gift singt. Und machten Witze über Jeanswerbung. Es geht nicht darum, dass man nicht tanzen kann. Es geht um Typen, die gut aussehen, aber keinen Satz zusammenbringen können. Jeder Vers ist eine Verarsche des Szenarios einer Jeanswerbung. Es hat Spaß gemacht. Aber das Publikum dachte: „Was meint er damit, dass er nicht tanzen kann?“ Sie haben den Humor nicht verstanden. Und das hat den Spaß verdorben.

Ein paar Jahre später machte ich Werbung für mein [Solo-]Album Both Sides. Ich sagte zu meinem Manager: „Ich glaube, ich habe genug getan [mit Genesis]. Ich lebe in der Schweiz und bin im Inland wirklich glücklich.“ Alle Bands lösen sich auf. Sie sind nicht dazu da, ewig zu bestehen.

„You’ll Be in My Heart“ (1999)

Dieser Teil meiner Karriere [d. h. die Aufnahme eines Liedes für Tarzan] hat meine Fans immer verblüfft. Sie fragen: „Was zum Teufel hat Disney mit Phil Collins und Genesis zu tun?“ Aber ich bin mit Disney-Filmen aufgewachsen. Menschen ohne Kinder werden das vielleicht nicht verstehen. Die ganze Erfahrung war für mich ein Nervenkitzel. Und ich habe einen Oscar für den besten Song gewonnen. Aber mit oder ohne Ruhm, ich hätte die Erfahrung gemacht.

Bone Thugs-N-Harmony, „Home“ (2002)

Bone Thugs-N-Harmony riefen mich an und sagten: „Wir haben eine Version deines Songs ‚Take Me Home‘ gemacht und würden dich gerne im Video dabei haben.“ Ich sagte: „Nein, ich bin nicht in Amerika.“ Sie sagten: „Wir können kommen, wo immer du bist.“ Ich sagte: „Lasst mich nicht sagen: ‚Nein, verpisst euch‘.“ Aber dann hörte ich das Lied. Und es gefiel mir ziemlich gut. Sie waren einverstanden, nach Genf zu kommen. Wie hätte ich diese Jungs enttäuschen können? Es waren nette Jungs.

Meine Songs werden oft von Rappern gesampelt. Das ist sehr schmeichelhaft. Aber ich bin leicht zu schmeicheln. Das Album [1996] Urban Renewal [auf dem Hip-Hop-Künstler wie Lil Kim und Ol‘ Dirty Bastard Collins-Songs coverten] war auch sehr schmeichelhaft. Es zeigt, dass Menschen außerhalb des Vereinigten Königreichs ihren eigenen Kopf haben.

„Going Back“ (2010)

Ich wollte schon ein Album mit Coverversionen aufnehmen, seit ich angefangen habe, Musik zu machen. Ich könnte Beatles-Coverversionen machen. Aber Motown-Coverversionen … das ist meine Welt. Es ist ein bisschen wie ein Karaoke-Album. Wenn man „Uptight“ hört, möchte man, dass Stevie Wonder einsetzt und singt. Aber es ist wie: „Es ist meine Platte. Ich kann machen, was ich will.“

Ich war seit Jahren im Ruhestand. Aber wenn die Leute Interesse an diesen Neuauflagen zeigen, wäre es dumm, keine neue Musik mehr zu machen.