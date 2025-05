Die 15 besten Filmhunde aller Zeiten

Filmhunde retten den Tag auf unterschiedlichste Weise. Mit Biss, Gebell oder einfach nur einem pelzigen Körper, mit dem unsere Helden kuscheln können. Sie können einen mittelmäßigen Film in einen Klassiker verwandeln. Und einem mit nur einer Szene das Herz stehlen. Hollywood hat eine lange Geschichte darin, bildhübsche Hunde zu finden, die athletische Sprünge machen. Auf Kommando heulen. Oder ihren Menschen einfach nur einen seelenvollen Blick zuwerfen können. Wir haben diese Liste auf die 15 besten Welpen reduziert. Ausgenommen animierte Hunde und „sprechende“ Hunde, die Sätze auf Englisch sprechen. Nur echte Hunde!

15. Bruiser, „Natürlich blond“ (2001)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nur wenige Hunde könnten so viel Pink tragen. Aber Bruiser Woods schafft es. Bruiser wird von einem geretteten Chihuahua namens Moonie gespielt, der als Welpe von einem Trainer bei Studio Animal Services aufgenommen wurde, und ist Elle Woods‘ ständiger Begleiter.

Egal, ob sie ihrem idiotischen Ex-Freund nachtrauert oder für eine Prüfung über unerlaubte Handlungen und Verträge lernt, er ist immer an ihrer Seite und bietet emotionale Unterstützung. Moonie übernahm die Rolle auch in der Fortsetzung von 2009, Natürlich blond 2: Rot, Weiß und Blond, in der Reese Witherspoons Elle in Washington, D.C., für Tierrechte kämpft.

Das Publikum lernt Bruisers Mutter kennen (gespielt vom Taco Bell Chihuahua, der ebenfalls von Moonies Besitzerin trainiert wurde). Und erfährt, dass er schwul ist, nachdem er beim Unzucht treiben mit dem männlichen Rottweiler eines Kongressabgeordneten in einem Hundekosmetiksalon erwischt wurde. Das nenne ich mal eine Charakterentwicklung. –Alison Weinflash

14. Einstein, „Zurück in die Zukunft“ (1985)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der erste Zeitreisende der Welt war nicht Marty McFly. Sondern Einstein, der geliebte Schäferhund von Dr. Emmett „Doc“ Brown (Christopher Lloyd), der in den DeLorean seines Besitzers sprang, um eine Minute in die Zukunft zu reisen. Nach seiner Rückkehr von der Zeitreise legt sich der erschöpfte Welpe in Docs Truck schlafen. Er schafft es aber dennoch, ihn vor den Terroristen zu warnen, die ihn verfolgen. Und festigt so Einsteins Platz im Pantheon der braven Filmhunde. Ein Hund namens Tiger (siehe Abbildung) spielte Einstein im ersten Film der Trilogie, war aber zu alt, um seine Rolle in den Fortsetzungen zu wiederholen, sodass ein Spielschäferhund namens Freddie einsprang. –A.W.

13. Dog, „John Wick“ Kapitel 1–4 (2014–2023)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Loyalität ist das Herzstück der Mensch-Hund-Beziehung. Und es gibt vielleicht keinen Hund, der seinem Menschen mehr ergeben ist als der Pitbull, den John Wick aus einem Tierheim befreit, in das er eingebrochen ist, um seine Verletzungen (sprich: sich zusammenzuflicken) von einem Kampf zu behandeln. Ein Blickkontakt mit dem wunderschönen grauen Pittie genügt unserem Helden, der immer noch unter dem grausamen Mord an dem Welpen trauert, den ihm seine sterbende Frau gekauft hatte, um ihn freizulassen. Und so wurde der Welpe – der nur als „Dog“ oder „Boy“ bekannt ist (obwohl er angeblich von einer Hündin gespielt wird) – für den Rest der Filmreihe sein einziger, treuer Begleiter und Stammgast auf dem Kontinent. –Maria Fontoura

12. Winky, „Best in Show“ (2000)

„Gott liebt Terrier“, singen Cookie und Gerry Fleck (Catherine O’Hara und Eugene Levy) in Christopher Guests Mockumentary aus dem Jahr 2000. Das Lied ist eine Hommage an ihren entzückenden Norwich Terrier namens Winky. Winky wirdgespielt von einem echten Showhund mit dem sehr realen Showhundnamen Can. Ch. Urchin’s Bryllo. Im Ring strahlt er eine ruhige Selbstsicherheit aus.

Selbst dann, als Cookie sich verletzt und Gerry und seine zwei buchstäblich linken Füße als sein Handler für den letzten Wettbewerb einspringen müssen. Die Richter des Mayflower Kennel Club sind zu Recht von der Professionalität des kleinen Hundes beeindruckt. Und als Winky zum Best in Show gekrönt wird, sieht er aus, als hätte er keine Sekunde daran gezweifelt. Wie es in dem Lied heißt: „Gott hat keinen Stich ausgelassen, ob Rüde oder Hündin, als er den Norwich fröhlicher machte, mit seinem süßen kleinen Hinterteil.“ –Lisa Tozzi

11. Apollo, „The Friend“ (2025)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gutes Benehmen und Training sind wichtig, aber es gibt nichts Wichtigeres als ein ausdrucksstarkes Gesicht, wenn es um Hundeschauspieler geht. Und Bing, die 150 Pfund schwere Deutsche Dogge, um die sich der Film dreht, ist im Grunde genommen Charlie Chaplin in Hundeform.

Als Haustier namens Apollo, dessen Besitzer durch Suizid gestorben ist, vermittelt er eine Traurigkeit, die viele menschliche Schauspieler nicht erreichen konnten. Ganz zu schweigen davon, dass er in fast jeder Einstellung des 123-minütigen Films zu sehen ist. Wie die Regisseure des Films Rolling Stone berichteten, meisterte Bing alles wie ein Profi. „Er ist der lässigste Schauspieler, mit dem wir je zusammengearbeitet haben“, sagte David Siegel. „Er ist wirklich magnetisch.“ –M.F.

10. Hooch, „Turner & Hooch“ (1989)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ja, Kinder, Ende der 1980er Jahre war es durchaus akzeptabel, den Führungskräften der Filmstudios eine Buddy-Cop-Komödie mit Tom Hanks und einem Hund vorzuschlagen. Aber es ist schwer, so etwas zu hassen, wenn man einen sabbernden französischen Mastiff namens Beasley hat, der den ultimativen guten Kumpel spielt. Und sich als großartiger Szenenpartner für den zukünftigen Oscar-Gewinner erweist. Beasley hat sogar einen epischen Auftritt zu den Klängen von „Also sprach Zarathustra“, als er in Zeitlupe auf Hanks zusprintet. Und ihn umwirft. –David Fear

9. Baxter, „Anchorman“ (2004)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ron Burgundy mag viele Kameraden haben. Aber der führende Nachrichtensprecher von San Diego hat nur einen wahren Vertrauten. Einen zweisprachigen Border Terrier namens Baxter, der Brückenstürze und einen Bärenangriff überleben kann. Er ist der beste Freund des Menschen, der Burgundy sowohl auf seine selbstverliebte Scheiße hinweisen kann ( „Du weißt, wie man mich auf den Punkt bringt , Baxter!“ ) als auch mit ihm in einer passenden Korrekturkopfbedeckung kuscheln kann. –D.F.

8. Jack, „The Artist“ (2011)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sicher, der Franzose Jean Dujardin war derjenige, der mit einem Oscar für den besten Schauspieler nach Hause ging, weil er einen Stummfilmstar in einem größtenteils stummen Film spielte. aber der eigentliche Star des Gewinnerfilms war Uggie, der entzückende Jack Russell Terrier (dessen Rollenname natürlich Jack war), der seinem Herrchen durch dick und dünn folgte. Es gab sogar eine „Consider Uggie“-Kampagne, die mehrere Leute ins Leben rufen wollten. Der kleine Kerl musste sich mit dem prestigeträchtigen Palm Dog Award der Filmfestspiele von Cannes begnügen. –D.F.

7. Rin Tin Tin, „Where the North Begins“ (1923)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Urvater des Hunde-Kinos, Rin Tin Tin, war vielleicht nicht der erste Filmhund, der dank bewegter Bilder populär wurde. Ein Hoch auf Rintys deutschen Schäferhund-Kollegen Strongheart. Aber der „berühmte Polizeihund“ definierte praktisch das Genre „Hund rettet Menschen“ für eine ganze Generation von Kinobesuchern. Er war einer der größten Stars über dem Titel in den 1920er Jahren und auch der pelzigste. Wer in seine beeindruckende Filmografie eintauchen möchte, sollte sich direkt dieses Drama aus dem Jahr 1923 ansehen, in dem R.T.T. eine Beziehung zu einem Pelzjäger in der kanadischen Wildnis aufbaut. –D.F.

6. Snoop, „Anatomy of a Fall“ (2023)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Er hat einen Blick und eine Seele [auf der Leinwand]“, sagte Regisseurin Justine Triet über Messi, den französischen Border Collie, der seinen menschlichen Co-Stars in dem für den Oscar 2023 nominierten Gerichtsdrama beinahe die Show stahl. „Ich glaube, deshalb haben die Leute ihn wie einen echten Schauspieler behandelt.“

Der Grund dafür ist leicht zu erkennen. Als seiner Figur Snoop Aspirin verabreicht wird, um die Unschuld eines Menschen zu beweisen, hechelt und keucht der Hund und scheint dem Tode nahe zu sein. Die Tatsache, dass Messi die Szene so überzeugend spielt, hat das Publikum verblüfft und zum Applaus veranlasst. (Wenn Sie sich fragen, wie Messi das geschafft hat, schauen Sie sich das hier an .) –D.F.

5. Asta, „The Thin Man“ (1934)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn man über klassische Filmhunde spricht, kommt man nicht umhin, Asta, den Foxterrier (mit bürgerlichem Namen Skippy) zu erwähnen, der den Cocktail trinkenden Detektiven Nick und Nora Charles in den beliebten Thin Man-Filmen bei der Lösung von Rätseln half. Einfallsreich, mutig und wohl das Alphatier dieses Trios. Die Charleses gingen nicht so sehr mit ihm spazieren, sondern eher umgekehrt.

Er führte Nora in eine Hotel-Lounge und schleppte sie dort ab. Asta wurde für die Serie genauso wichtig wie die Stars William Powell und Myrna Loy. Skippy spielte den Spürhund in den ersten drei Filmen der Serie, während in den letzten drei Filmen mehrere andere Terrier, die von seinen Besitzern trainiert wurden, die Figur spielten. –D.F.

4. Brandy, „Es war einmal … in Hollywood“ (2019)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nennen Sie einen anderen Pitbull, der hart genug ist, um es mit der Manson-Familie aufzunehmen – und zu gewinnen. Die stets treue Brandy (gespielt von einem Pitbull namens Sayuri) leistete dem ehemaligen professionellen Stuntman Cliff Booth Gesellschaft. Im Gegenzug gibt er ihr Futter , wenn sie nicht zum Abendessen winselt. Und wenn es darum geht, ein paar wirklich böse Hippies zu erledigen, die bei seinem Kumpel Rick Dalton am Cielo Drive aufgetaucht sind, beweist Brandy, dass ihr Biss weitaus schlimmer ist als ihr Bellen. „Als ich den Film schnitt, wurde mir klar: ‚Sie ist eine großartige Schauspielerin‘“, sagte Quentin Tarantino, als er in Cannes den Palm Dog Award für sie entgegennahm. –D.F.

3. Toto, „Der Zauberer von Oz“ (1939)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der ursprüngliche Freund von Dorothy, der Meister im Entlarven falscher Zauberer und Aktivist gegen die böse Hexe. Der Name Terry, der Cairn Terrier, mag nicht sehr bekannt sein. Aber praktisch jeder weiß, dass Margaret Hamiltons auf einem Besen reitende Bösewicht auch hinter Dorothy und ihrem „kleinen Hund“ Toto her ist.

Ob sie nun in einem sepiafarbenen Kansas chillt oder die gelbe Ziegelsteinstraße entlangtrabt. Terry hat dazu beigetragen, Toto zu einem wichtigen Bestandteil dieses Hollywood-Klassikers zu machen, und damit ihr Gehalt von 125 Dollar pro Woche mehr als verdient. Das sind 50 Dollar mehr als einige der singenden Munchkins pro Woche bekamen, nur zur Info. –D.F.

2. Buddy, „Air Bud“ (1997)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Erinnerung daran, dass es keine Regeln gibt, die besagen, dass ein Hund nicht Basketball spielen kann. Und dieser Hund kann dunken! Es mag die typische Geschichte sein, in der ein Junge einen Hund trifft, einen Hund trainiert und ein Hund im Angriff völlig dominiert. Aber man muss dem Golden Retriever Buddy (der dank seines Trainers Kevin Di Cicco nicht nur im Basketball, sondern auch im American Football, Fußball, Baseball und Eishockey versiert war) zugutehalten, dass er einen glauben lässt, ein Hündchen könnte ernsthaft in die Zone gehen. Leider starb Buddy kurz nachdem der Film ihn zum Star gemacht hatte. Aber sein Vermächtnis lebte in den vielen Air Bud-Filmen weiter, die folgten. –D.F.

1. Lassie, „Lassie Come Home“ (1943)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Little Collie That Could“ (dt. ‚Lassie‘) brachte eine ganze Heimindustrie hervor. Und ist immer noch so berühmt wie Marilyn oder Elvis – man muss nur den Namen ‚Lassie‘ sagen, und praktisch jeder zwischen 12 und 82 Jahren kann sich eine Variante von Pal vorstellen, dem wunderschönen Wesen, das ursprünglich den Helden aus Eric Knights Kurzgeschichte in einer Reihe von MGM-Filmen zum Leben erweckte.

Von dem Moment an, als Lassie in diesem Familiendrama von 1943 mit Roddy McDowell und einer sehr jungen Elizabeth Taylor auf der Leinwand erschien, wurde das einfallsreiche Haustier zu einem Publikumsmagneten und zierte nicht nur Filme, sondern auch Fernsehsendungen, Radioprogramme, Bücher und unzählige Remakes – in einigen davon mit Pals Nachkommen. –D.F.