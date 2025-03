Robert Pattinson ist der größte Film-Exzentriker des 21. Jahrhunderts

Man muss kein Hollywood-Insider sein, um das zu erkennen. Für einen Schauspieler ist es ein kluger Schachzug, Teil des neuesten Projekts eines weltberühmten Drehbuchautors und Regisseurs zu sein. Einem Regisseur, der gerade einen riesigen Kritiker- und Publikumserfolg mit einem Oscar vergezeichnet hat. Die meisten A-Promis hätten sich jedoch vielleicht gescheut, die Hauptrolle in Bong Joon Hos „Mickey 17 “ zu spielen.

Der Aufzug-Pitch: In der Zukunft haben uns technologische Fortschritte die Möglichkeit gegeben, menschliche Duplikate herzustellen. Auf der Erde ist dies verboten. Aber im Bereich der Weltraumforschung völlig legal. Ein dummer Kerl namens Mickey Barnes meldet sich für das Programm an, um Kredithaien zu entkommen. Und verbringt die nächsten vier Jahre damit, als menschliche Laborratte für Tests von Viren, kosmischer Strahlenbelastung und anderen fatalistischen Bedrohungen eingesetzt zu werden. Nachdem ein alter Mickey gestorben ist, wird ein neuer ausgespuckt. Lebensgroß, wie aus einem 3D-Drucker. Als also die 17. Version von Mickey während einer Routinemission auf einem Eisplaneten für tot gehalten wird, wird eine 18. erstellt. Nur ist Mickey 17 nicht tot. Es folgt eine klassische Klon-Comedy-Kavalkade.

Der Ton des Films ist slapstickhaft dystopisch. Wie ein Harold-Lloyd-Film, geschrieben von Philip K. Dick. Und sein Star würde sowohl einen Trottel als auch einen Psychopathen spielen. Manchmal beides in derselben Einstellung. Sie können sich vorstellen, dass die meisten Stars, die über dem Titel stehen, darum bitten, dass Mickey in einigen Szenen heldenhaft, mutig und edel ist.

Die fiese Narbe des Robert Pattinson

Nicht Robert Pattinson . Es ist nicht abwegig zu glauben, dass der 38-jährige Schauspieler mit den Schlafzimmerblicken und dem Matinee-Idol-Gesicht darum bat, dass die Dinge noch viel alberner, abstoßender und bizarrer werden. Könnte Mickey vielleicht wie ein nasaler Trottel klingen? Oder so tun, als wäre er ein Wile E. Coyote aus einer Live-Action-Serie, der gerade von einem Sturm fallender Ambosse am Kopf getroffen wurde? Wo wir gerade dabei sind. Könnte er auch im letzten Drittel des Films eine fiese Narbe zur Schau stellen?

Robert Pattinson ist seit etwas mehr als einem Jahrzehnt in seiner „Mach es super verrückt“-Phase. Und wir sind besser dran. Der ehemalige Frauenschwarm in den Zwanzigern folgt vielleicht dem Weg, den Brad Pitt, Johnny Depp und andere Adonis-schöne Herren eingeschlagen haben, die ihre Karriere auf unkonventionelle Entscheidungen und extreme Extravaganz gesetzt haben. Siehe 12 Monkeys, Edward mit den Scherenhänden.

Aber er hat diese Vorlage wohl noch besser umgesetzt als seine Vorgänger. Robert Pattinson hätte einfach nur ein weiteres hübsches Gesicht sein können, das in Variationen von traurigen Typen steckt, die sich nach Liebsten sehnen. Und die Welt retten. Stattdessen hat er seine innere Exzentrizität in den Vordergrund gestellt. Ist eher Kultfilmern als Blockbustern nachgejagt. Und hat sich als einer der interessantesten Filmstars des 21. Jahrhunderts herausgestellt.

Internet-Freund des Monats?

Es ist keine komplette 180-Grad-Wende. Echte Fans wissen, dass Pattinson 2008 in Little Ashes, kurz bevor Twilight ihn praktisch über Nacht zum Sexsymbol machte, einen sexuell ambivalenten, selbstzerstörerischen Salvador Dalí spielte. Aber die schiere Popularität der Jugendbuchreihe und die Rolle des Edward Cullen, eines liebeskranken Blutsaugers, dessen grüblerische Sensibilität ihn zur Lieblingsfigur von Einkaufszentrum-Gruftis und launischen Teenagern gleichermaßen machte, drohte ihn zu wenig mehr als dem Internet-Freund des Monats zu machen. Einige Versuche, traditionelle Hauptdarstellerrollen außerhalb des Franchise zu übernehmen, wie sein Traumtyp an der New York University in Remember Me (2010) und sein Zirkustierarzt in Water for Elephants (2011), taten ihm nicht gut. Genau wie die Boulevardpresse, die seine Romanze mit Twilight-Co-Star Kristen Stewart wie eine Seifenoper behandelte.

Doch Pattinson begann bewusst, sich von den Erwartungen an einen Filmstar, die um ihn herum kursierten, abzuwenden. Er suchte sich schrullige Projekte aus. Je autorenorientierter und weniger kommerziell, desto besser. Man sollte meinen, dass David Cronenberg den Schauspieler umwerben würde, um die Finanzierung für seine Don-DeLillo-Adaption Cosmopolis (2012) zu sichern. Aber Robert Pattinson bettelte praktisch darum, für so gut wie nichts mit der Body-Horror-Legende zusammenzuarbeiten.

Anstatt zu versuchen, der nächste Mad Max zu werden, drehte er den düsteren postapokalyptischen Thriller The Rover (2014). Und spielte den Bösewicht. Lange bevor Brady Corbet mit The Brutalist zum Retter des Kinos mit großem Schwung wurde und die Safdie-Brüder Stammgäste auf dem roten Teppich waren, arbeitete Pattinson mit beiden in Childhood of a Leader (2015) bzw. Good Time (2017) zusammen. Er suchte die Safdies auf, nachdem er ein einzelnes Standbild (!) aus einem ihrer Filme gesehen hatte. Er dachte: Ja, diese Jungs scheinen durchgeknallt zu sein. Lass uns etwas zusammen machen.

Er ließ Batman wie einen Verrückten aussehen

Die Auswahl war vielfältig. Ob es sich um existenzielles Sci-Fi (High Life) handelte oder darum, nach Meerjungfrauen zu lechzen und den Verstand zu verlieren (The Lighthouse). Selbst als er sich in ein für die Kinokassen interessanteres Gebiet begab, wie Christopher Nolans Tenet , waren die Rollen, die Pattinson verfolgte, so herrlich widersprüchlich und „falsch“, dass sie sich irgendwie richtig anfühlten. Als er sich schließlich der Verlockung hingab, einen Superhelden zu spielen, hatte Pattinson seine verrückte Ausstrahlung so tief in seine Leinwandpersönlichkeit eingebettet, dass er es schaffte, Batman wie einen Verrückten wirken zu lassen.

Es ist eine der außergewöhnlichsten Interpretationen eines Popkultur-Klassikers überhaupt. Die meisten Stars glätten die Ecken und Kanten für solche hochdotierten Rollen. Pattinson ging den umgekehrten Weg. Es gelang ihm, Mainstream-Filmen das Gefühl von Mitternachtsfilmen zu verleihen.

Mit Mickey 17, verdoppelt Robert Pattinson (im wahrsten Sinne des Wortes) die verrückten Akzente. Er verleiht Bongs Nachfolger von Parasite ein echtes Gefühl von unvorhersehbarem, unbestreitbarem Wahnsinn. Es ist die Art von Wendung, bei der man sich jüngere Schauspieler vorstellt, die ihre eigene Freak-Fahne noch höher hissen wollen. Er galt einst als der heiße neue Typ, der die Hormone verrückt spielen lassen sollte, bis der nächste sabberwürdige Typ auftauchte. Stattdessen hat Pattinson eine faszinierende Karriere daraus gemacht, seinen verrückten Instinkten zu folgen. Möge er nie vom ausgetretenen Pfad abweichen.