Von den ersten Shows der Ziggy Stardust-Tour bis hin zu seinen letzten Konzerten im Jahr 2004 hörte David Bowie nie auf, innovativ zu sein und Grenzen zu überschreiten. Hier ein Rückblick auf die 15 besten Live-Auftritte des David Bowie.

„Starman“ (1972)

David Bowie war 1972 bereits seit sieben Jahren in der britischen Popszene aktiv, aber erst mit diesem Auftritt von „Starman“ bei der BBC etablierte er sich wirklich als kulturelle Größe. Es war das erste Mal, dass ein Massenpublikum Ziggy Stardust und die neu gegründeten Spiders From Mars kennenlernte. Der Auftritt machte Bowie zu einem Idol für Kinder in ganz England. Und diese Begeisterung sollte sich im Laufe der Ziggy-Stardust-Tour bald weltweit verbreiten.

„Rock and Roll Suicide“ (1973)

Die kreischenden Fans, die am 3. Juli 1973 das Londoner Hammersmith Odeon füllten, hatten keine Ahnung, dass sie das letzte Ziggy-Stardust-Konzert miterlebten. Bis Bowie sich vor der letzten Zugabe von „Rock and Roll Suicide“ an sie wandte. „Das war eine der großartigsten Tourneen unseres Lebens“, sagte er. ‚Von allen Shows dieser Tour wird uns diese ganz besonders lange in Erinnerung bleiben. Es ist nicht nur die letzte Show der Tour, sondern auch die letzte Show, die wir je spielen werden.“

Dies war auf dem Höhepunkt der Ziggy-Manie. Bowie hätte die Show problemlos noch ein paar Jahre weiterführen können. Aber er war klug genug zu erkennen, dass man sein Publikum immer mit dem Wunsch nach mehr zurücklässt.

„Young Americans“ (1974)

Obwohl er es damals nicht deutlich machte, hatte Bowie 1973 nicht die Absicht, sich von der Bühne zurückzuziehen. Er war lediglich fertig mit Ziggy Stardust. Bereits im nächsten Jahr kehrte er mit einem radikal anderen Look und Sound auf die Bühne zurück. Inspiriert von der amerikanischen Soulmusik. Hier singt er „Young Americans“ in The Dick Cavett Show mit einem jungen Luther Vandross als Backgroundsänger.

„Stay“ (1976)

David Bowies Musik entwickelte sich Mitte der 1970er Jahre mit unglaublicher Geschwindigkeit. Er nahm auch so viel Kokain, dass er sich kaum daran erinnern konnte, einiges davon gemacht zu haben.

Vor allem sein Meisterwerk Station to Station von 1975. Es gibt nicht viele professionell aufgenommene Aufnahmen von Bowie auf der Station to Station-Tournee 1976, also sehen Sie sich an, wie er „Stay“ in The Dinah Shore Show singt.

„Beauty and the Beast“ (1978)

Die letzte David-Bowie-Tournee der 1970er-Jahre war ein 77 Shows umfassender Kraftakt rund um den Globus, bei dem Adrian Belew von King Crimson an der Gitarre spielte. Sie traten als Vorgruppe von Low und Heroes auf, spielten aber einen breiten Querschnitt durch Bowies gesamtes Schaffen.

Die Tournee wurde auf dem Live-Album Stage festgehalten, aber diese Veröffentlichung wird ihr nicht wirklich gerecht. Schauen Sie sich die vielen Bootlegs aus dieser Zeit an, um einen besseren Eindruck von der Tour zu bekommen. Hier ist eine herausragende Performance von „Beauty and the Beast“ aus dieser Zeit.

„China Girl“ (1983)

Nach einer fünfjährigen Pause kehrte Bowie auf die Bühne zurück, um Let’s Dance zu promoten. Das Album war so beliebt, dass er zum einzigen Mal in seiner Karriere in Stadien auftreten konnte. Stevie Ray Vaughan war ursprünglich als Gitarrist gebucht. Er verließ die Band jedoch während der Proben. Und wurde durch Earl Slick ersetzt. Die Tour war ein riesiges Spektakel voller Choreografie und aufwendiger Effekte. Dies ist „China Girl“, ein Lied, das er zusammen mit Iggy Pop während der Berliner Zeit in den 1970er Jahren geschrieben hat.

„Absolute Beginners“ (1987)

Es war sehr schwierig für Bowie, die „Serious Moonlight Tour“ zu übertreffen. Als er es 1987 mit der „Glass Spider Tour“ versuchte, erhielt er einige der schlechtesten Kritiken seiner Karriere. Es half nicht, dass er das unterdurchschnittliche Never Let Me Down bewarb. Und auf einer riesigen spinnenförmigen Bühne spielte, die voller Tänzer war. Obwohl es rückblickend nicht annähernd so schlimm war, wie die Legende vermuten lässt. Hier spielt er „Absolute Beginners“. Schauen Sie sich den Gitarristen an. Das ist tatsächlich Peter Frampton. Er war ein Jugendfreund von Bowie. Und als Framptons Karriere ins Stocken geriet, holte Bowie ihn gerne in seine Band.

„Space Oddity“ (1990)

Bowies Karriere befand sich 1990 in einem deutlichen Abschwung. Er hatte absolut keine Lust, ein Oldie zu werden. Also startete er eine Tournee, bei der er versprach, dass dies die letzte Gelegenheit für alle sein würde, seine Hits im Konzert zu hören. Es war eine sehr clevere Art, Tickets zu verkaufen und das neue Jahrzehnt mit einer sauberen Weste zu beginnen. Die Tour war so innovativ, dass Bono und The Edge sie sich als Inspiration ansahen, als sie U2s „Zoo TV“ zusammenstellten. Jeder Abend begann mit „Space Oddity“.

„Hurt“ (1995)

Nine Inch Nails waren 1995 auf ihrem absoluten kommerziellen Höhepunkt, und David Bowie befand sich fast am Ende seines. Dennoch schlossen sie sich in diesem Sommer für eine Tournee zusammen, bei der NIN jeden Abend als Vorgruppe auftrat. Um sicherzustellen, dass das junge Publikum nicht mitten im Konzert den Saal verließ, tauchte Bowie am Ende des NIN-Teils auf, und es gab keine Pause, bevor sein Set begann. Der beste Moment des Abends kam, als Trent Reznor und Bowie gemeinsam „Hurt“ sangen.

„I’m Afraid of Americans“ (1997)

Während des größten Teils der 1990er Jahre hielt Bowie an seinem Versprechen fest, seine alten Hits nie wieder zu spielen. Glücklicherweise veröffentlichte er 1997 mit „I’m Afraid of Americans“ ein neues Lied. Trent Reznor produzierte einen Remix, der Bowie zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wieder auf MTV brachte. Und in diesem Sommer ging er erneut auf Tour. Hier ist eine Live-Aufnahme von „I’m Afraid of Americans“. In vielerlei Hinsicht legte dies den Grundstein für sein unglaubliches Comeback in den 2000er Jahren.

„Thursday’s Child“ (1999)

Nach Jahren des Versuchs, modern zu klingen, beschloss Bowie einfach, den Kampf aufzugeben. Und sich darauf zu konzentrieren, eine Sammlung großartiger Songs für seine 1999 erschienene LP …Hours zusammenzustellen. Das Cover zeigt einen jungen Bowie, der den alten Bowie wiegt. Fast so, als wäre der Mann, der all diese großartigen Alben in den 1970er Jahren gemacht hat, eine andere Person. Die Lead-Single „Thursday’s Child“ (der Titel stammt aus einer Zeile in Eartha Kitts Autobiografie) war ein klares Zeichen dafür, dass er wieder in Bestform war. Und als er auf Tour ging, um sie zu promoten, spielte er wieder die Hits.

„New Killer Star“ (2003)

Niemand wusste es zu diesem Zeitpunkt, aber David Bowies Tournee 2003–04 zur Unterstützung von Reality sollte seine letzte Tournee sein. Er ging mit einem Knall. Die Band bestand aus Musikern, die ihn während seiner gesamten Karriere begleitet hatten. Darunter Mike Garson, Keyboarder von Spiders from Mars, und Earl Slick, Gitarrist von Station to Station. Die Setlist widmete allen Epochen seines Schaffens die gleiche Zeit. Bowie war jeden Abend in Hochform. Hier ist „New Killer Star“, einer der herausragenden Tracks aus dem sträflich unterschätzten Reality.

„Heroes“ (2004)

Die Etappe der Reality Tour 2004 sollte eigentlich nicht beim Hurricane Festival in Deutschland am 25. Juni enden, aber Bowie hatte starke Brustschmerzen, bevor er an diesem Abend die Bühne betrat. Er brachte den Auftritt irgendwie hinter sich. Und wurde dann ins Krankenhaus gebracht, wo er wegen einer verstopften Arterie notoperiert wurde. Der Rest der Tour wurde abgesagt. Bowie hat bei diesem Auftritt von „Heroes“ eindeutig Schmerzen, aber er gibt trotzdem sein Bestes.

„Life on Mars“ (2005)

Etwas mehr als ein Jahr nach dem plötzlichen Ende der Reality Tour kehrte Bowie bei der Veranstaltung Fashion Rocks in der Radio City Music Hall auf die Bühne zurück. Er spielte „Wake Up“ und „Five Years“ mit Arcade Fire und „Life on Mars“ allein. Aus irgendeinem Grund hatte er ein blaues Auge und sah sehr gebrechlich aus. Das macht den Auftritt umso ergreifender und kraftvoller. Es schien wie der Beginn eines Live-Comebacks, aber leider sollte es nicht dazu kommen.

„Changes“ (2006)

Diese Darbietung von „Changes“ mit Alicia Keys beim Black Ball 2006 in New York wäre nicht besonders bemerkenswert. Wenn es nicht Bowies einziger öffentlicher Auftritt gewesen wäre. Der Song war Teil eines Sets aus drei Liedern, zu dem auch „Wild Is the Wind“ und „Fantastic Voyage“ gehörten.

Keys begleitete ihn beim Finale von „Changes“. Dies war einer seiner frühesten Hits, in dem er das Rock-Establishment warnte. „Schon bald wirst du älter werden“. Und so war es ein passender Schlusspunkt.