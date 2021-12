Robbie Williams bekommt Biopic und spielt auch selbst mit

Beinahe wäre Robbie Williams der neue Queen-Sänger geworden. Und Rammstein hält er sowieso für „die Beatles von Deutschland“. Bekannt ist der Sänger natürlich als ehemaliges Mitglied der Boygroup Take That. Oder für gefühlvolle Songs wie „Feel“ und das fröhliche „Let Me Entertain You“. Nun können sich Fans aber auf eine neue Art von ihm unterhalten lassen.

Empfehlung der Redaktion Robbie Williams gründet neue Band (oder ist es ein Kunstprojekt?)

Nächstes Jahr beginnen die Dreharbeiten des Williams-Biopics „Better Man“, wie das Magazin „Variety“ berichtet. Der Popsänger wird auch selbst im Film zu sehen sein. Außerdem werden einige seiner Songs für die Handlung neu interpretiert. „Ich bin so aufgeregt, dass ich diesen Film in Victoria mit meinem Freund Michael Gracey mache“, sagt Williams dazu.

Aufbruchsstimmung in Australien

Gedreht wird Anfang 2022 in Melbourne, Australien. Regie wird Michael Gracey führen, der auch den Spielfilm „Greatest Showman“ inszeniert hat. Auch Regisseur Gracey zeigt sich begeistert darüber, den Film in seiner Heimatstadt drehen zu können: „Robbie Williams schöne, unverwechselbare Geschichte zu Hause in meiner eigenen Stadt erzählen zu können, ist ein wahr gewordener Traum. In der Filmindustrie von Melbourne brennt eine kreative Energie, und ich weiß, dass dieser Film hier Erfolg haben wird“.

Empfehlung der Redaktion Robbie Williams tritt im Mai 2022 in Bonn auf

Australien ist seit Beginn des Corona-Ausbruchs Schauplatz zahlreicher internationaler Produktionen. Es sind sogar mehrere neue Studiobauprojekte im Gange, um die Kapazitäten zu erweitern. Auch mit der Produktion von „Better Man“ sollen über 2000 lokale Jobs geschaffen werden.