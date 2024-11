Die 20 verrücktesten Momente des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024

Nach Monaten von Kundgebungen, Debatten, Bürgerversammlungen, Parteitagen, Interviews und Umfragen, bei denen niemand weiß, ob man sie ernst nehmen sollte, geht die Präsidentschaftswahlkampfsaison 2024 endlich zu Ende. Millionen Wähler werden am Dienstag zur Wahl gehen, um ihre Stimmen für Kamala Harris oder Donald Trump abzugeben. Die Wahl wird voraussichtlich eine der knappsten in der Geschichte sein, nach einem Wahlkampf, der einer der chaotischsten war, mit mehreren Attentatsversuchen und einem kurzfristigen Ersatz eines wichtigen Kandidaten einer großen Partei. Es war auch einer der seltsamsten, mit Trump, der zunehmend faschistische Rhetorik verbreitete, während er gleichzeitig digitale Sammelkarten verkaufte, über die Männlichkeit einer Golflegende spekulierte und sich als McDonald’s-Frittierkoch verkleidete. Zum Glück für die nationale Gesundheit endet das alles nun endlich.

Hier ist eine keineswegs vollständige Liste der verrücktesten Momente des Präsidentschaftsrennens 2024:

Trump beim Golfen Robert Perry – Getty Images 1 Trump wird ein verurteilter Straftäter Trump, der bereits als voraussichtlicher Präsidentschaftskandidat der GOP für 2024 feststand, betrat am 30. Mai einen New Yorker Gerichtssaal und wurde von den Geschworenen in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden. Das historische Urteil - die erste strafrechtliche Verurteilung eines US-Präsidenten - war das surreale Ergebnis einer Schweigegeldzahlung, die Trump im Jahr 2016 veranlasst hatte, um die Pornodarstellerin Stormy Daniels davon abzuhalten, über ihre angebliche sexuelle Begegnung ein Jahrzehnt zuvor zu sprechen. Trump hatte den Prozess zu einem Spektakel gemacht, indem er wiederholt gegen eine Nachrichtensperre verstieß, die es ihm verbot, Zeugen und Geschworene anzugreifen, manchmal im Gerichtssaal einschlief, sich über die kühle Temperatur im Saal beschwerte und gegenüber Reportern (sowie auf Truth Social) über die angebliche Ungerechtigkeit des Verfahrens schimpfte. Nachdem er als Schwerverbrecher verurteilt worden war, bestand er darauf, dass der Prozess „manipuliert“ worden sei. In den folgenden Monaten wurde Trump von den Demokraten als krimineller Kandidat verunglimpft, ein Thema, das mit der Wahl von Vizepräsidentin Kamala Harris, einer ehemaligen Staatsanwältin, an die Spitze der Präsidentschaftskandidaten der Partei wieder aufgegriffen wurde. Seine Verurteilung wurde auf den 26. November verschoben, drei Wochen nach der Wahl, die wahrscheinlich darüber entscheiden wird, ob er überhaupt eine Strafe erhält. Inzwischen sind drei weitere Strafverfahren gegen Trump anhängig.

US-Präsident Joe Biden Gerald Herbert – picture alliance/dpa/AP 2 Biden scheitert bei der Debatte Nachdem er sich monatelang gegen Spekulationen gewehrt hatte, dass seine kognitive Gesundheit nachlässt, trat Joe Biden am 27. Juni zu einer Debatte gegen Donald Trump an, bei der er etwas zu beweisen hatte - und er schaffte es nicht, die Latte zu überspringen. Das Aufeinandertreffen der beiden Siebzigjährigen auf der Bühne war 90 Minuten lang ein Gänsehautmoment, den man sich bitte nicht ansehen sollte. Biden stolperte über seine Worte, verlor immer wieder den Faden und sprach in einem ruppigen Flüsterton, der insgesamt einen gebrechlichen Eindruck vermittelte. Trump war keineswegs auf der Höhe seines Könnens. Der ehemalige Präsident log, schwafelte und zankte mit den Moderatoren, aber Biden schien in seinem eigenen Kopf verloren zu sein. In einem besonders unangenehmen Moment ließ sich Biden auf eine Frage zur Staatsverschuldung zu der Aussage hinreißen, die Demokraten hätten „endlich Medicare besiegt“. Gegen Ende der Sendung gelang es dem Präsidenten, seine Energie wieder zu steigern, indem er sich mit Trump auf eine lebhafte Debatte über ihre Golf-Handicaps einließ, aber der Schaden war bereits angerichtet. Bidens Implosion in der Sendung brach den Damm der Bedenken der Demokraten, dass der amtierende Präsident körperlich nicht in der Lage sei, einen effektiven Wahlkampf zu führen - eine Flut, die Biden schließlich dazu brachte, seine Wiederwahlkampagne auszusetzen.



Donald Trump Anna Moneymaker – Getty Images 3 Die Attentatsversuche auf Trump Wenn es ein einziges Bild gibt, das das Chaos des Wahlzyklus 2024 auf den Punkt bringt, dann ist es das eines blutverschmierten Trump, der seine Faust pumpt und „Kämpfen! Kämpft! Kämpfen!“, nachdem die Kugel eines vermeintlichen Attentäters sein Ohr während einer Wahlkampfveranstaltung im Juli in Butler, Pennsylvania, getroffen hatte. Trumps Nahtoderfahrung war das erste von zwei Attentatsversuchen gegen ihn in den letzten Monaten des Wahlkampfs. Im September nahmen Agenten des Secret Service einen Mann mit einer Waffe fest, der vor Trumps Golfplatz in West Palm Beach wartete, als der ehemalige Präsident eine Runde spielte. Die beiden Anschläge auf Trump wurden zu einem Sammelpunkt für die Republikaner, die versuchten, Trumps politische Gegner zu beschuldigen, zur Gewalt gegen den ehemaligen Präsidenten aufzustacheln, indem sie ihn als Bedrohung für die Demokratie bezeichneten - obwohl es keine Beweise für eine Verbindung zwischen den Motiven der Schützen und der Rhetorik der Demokraten gab. Trump und seine Stellvertreter haben die Attentate bei Kundgebungen regelmäßig als Beweis dafür angeführt, dass Gott auf Trumps Seite steht, und Trump verkauft eine Vielzahl von Produkten, die an sein Überleben des Attentats in Butler erinnern, von Büchern über Turnschuhe bis hin zu Kölnisch Wasser. Ob es nun eine glückliche Wendung des Schicksals war oder - wie seine Anhänger es sehen - eine göttliche Hand, die zu seinen Gunsten eingegriffen hat, das Bild von Trump, der von Secret-Service-Agenten umringt ist, während er trotzig schreit, nachdem sein Ohr von einer Kugel gestreift wurde, wird in die Geschichtsbücher eingehen.

Hulk Hogan macht sich für Trump stark Anna Moneymaker – Getty Images 4 Hulk Hogan zerreißt sein Shirt auf dem RNC Der Nationalkongress der Republikaner in Milwaukee war ein Schaufenster für Trumps autoritäres Verhalten, das es nur in Amerika gibt. Betrachten Sie es als Faschismus, der mit der WWE infundiert wurde. Der Möchtegern-Machthaber, mit einem weißen Verband über seinem von einer Kugel zerfetzten Ohr, stand wie ein Imperator in seiner Zuschauerloge im Fiserv Forum, als Hulk Hogan die Bühne stürmte, um Trump als „Gladiator“ zu feiern. Der ikonische Wrestler mit seinem Markenzeichen, dem Kopftuch und dem blonden Fu-Manchu-Schnurrbart, stürmte inmitten von „U-S-A“-Rufen zum Mikrofon. Während seiner Rede begann Hogan, sich zu entkleiden. Er entledigte sich seines Blazers, um seine nackten Arme und ein schwarzes Tank-Top mit einer kleinen Kerbe am Halsausschnitt zu zeigen. „Als sie auf meinen Helden schossen und versuchten, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten, sagte ich ‚Genug ist genug!’“, brüllte er, griff an sein Hemd und riss es auseinander, um ein Trump-Vance-Logo auf einem roten Hemd darunter zu enthüllen. „Ich sagte, lasst der Trump-Manie freien Lauf, Bruder. Lasst Trump-a-mania herrschen.“ Die Rede enthielt einen Aufruf, „Amerika wieder zusammenzubringen“, schloss aber mit einer Botschaft der MAGA-Bedrohung: „Ihr Kriminellen, ihr Drogendealer und all ihr korrupten Politiker müsst eine Frage beantworten“, sagte Hogan. „Was werdet ihr tun, wenn Donald Trump und all die Trump-a-maniacs auf euch losgehen, Bruder?“