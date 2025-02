Wegen Donald Trump: James Cameron wird neuseeländischer Staatsbürger

James Cameron hat bekannt gegeben, dass seine Einbürgerung in Neuseeland unmittelbar bevorsteht. Dies hatte er im Zuge der Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident im November eingeleitet. Cameron äußerte seine Besorgnis über die politische Entwicklung in den USA und bezeichnete Trumps zweite Amtszeit als „erschreckend“ und als „Abkehr von allem Anständigen“. „Amerika steht für nichts, wenn es nicht für das steht, wofür es historisch gestanden hat. Es wird zu einer hohlen Idee, und ich denke, sie höhlen es so schnell wie möglich aus – zu ihrem eigenen Vorteil.“

James Cameron erklärte, dass es eine Erleichterung sei, in Neuseeland nicht ständig mit den politischen Entwicklungen in den USA konfrontiert zu werden: „Ich weiß nicht, ob ich mich hier sicherer fühle, aber ich habe zumindest nicht jeden Tag damit zu tun. Und es ist einfach widerwärtig. Es gibt etwas Angenehmes an den neuseeländischen Nachrichtenportalen – zumindest setzen sie es auf Seite drei. Ich will einfach dieses Gesicht nicht mehr auf der Titelseite der Zeitung sehen. Es ist dort unausweichlich, es ist, als würde man sich immer wieder einen Autounfall anschauen.“

James Cameron hat eine enge Verbindung zu Neuseeland

Der Filmemacher, der bereits seit 2012 eine große Farm in South Wairarapa besitzt und seine „Avatar“-Filme mit dem Unternehmen Weta Digital in Wellington produziert hat, plant, dauerhaft nach Neuseeland zu ziehen. Er betonte, dass dieser Schritt für ihn von großer Bedeutung sei und dass er hart dafür gearbeitet und Opfer gebracht habe. Cameron betonte die Notwendigkeit, sich in die Gesellschaft zu integrieren und sich seinen Platz zu verdienen, wenn man seine Familie entwurzelt und in ein neues Land zieht.

Cameron, der ursprünglich aus Kanada stammt, sieht viele Gemeinsamkeiten zwischen Neuseeland und seinem Heimatland. Er schätzt die gegenseitige Achtung und den Gleichheitsgedanken in der neuseeländischen Gesellschaft und möchte, dass seine Kinder in einer solchen Umgebung aufwachsen. Zudem plant er, weiterhin Filme in Wellington zu produzieren und die lokale Filmindustrie zu unterstützen.