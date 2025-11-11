Die 50 besten Rockmemoiren aller Zeiten

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Das Lustige an Rock-’n‘-Roll-Memoiren: Sie haben meist denselben Handlungsstrang. Unsere Helden beginnen mit großen Träumen davon, als Rockstars erfolgreich zu sein. Es gibt schäbige Bars, billige Motels und zwielichtige Manager.

Dann bekommen sie einen Vorgeschmack auf den großen Erfolg. Hit-Alben, Limousinen, Drogenorgien, Groupies, Krankheiten. Das ganze Programm. Was könnte schon schiefgehen? Craaaash! Aber hey, elisabethanische Rache-Tragödien haben auch alle die gleiche Handlung. Und niemand beschwert sich, wenn die königliche Familie in der Schlussszene abgeschlachtet wird.

Großartige Rock-Memoiren stammen nicht immer von großartigen Künstlern. Manchmal braucht es One-Hit-Wonders, Verlierer, Schreiberlinge, Junkies, Gauner. Jede Rock-‚n‘-Roll-Figur hat eine Geschichte zu erzählen. Hier sind 50 unserer Favoriten.

50. Steven Tyler: „Does the Noise in My Head Bother You?“ (2011)

Wenn Sie in diesem Buch einen einzigen zusammenhängenden Satz finden, schreiben Sie dem Verlag, damit er diesen Fehler in zukünftigen Auflagen korrigieren kann. Aber viel Glück bei der Suche. Denn Steven Tylers Gehirn befindet sich, wie er selbst sagt, „in einer anderen Sphäre“.

Von Aerosmith bis American Idol war Tyler „61 Highwayed und ich habe es auf meine Weise gemacht; Little-Willie-Johned und been-here-and-goned; million-dollar riffed und Jimmy Cliffed; cotton-picked und Stevie Nick’d“.

49. Nikki Sixx: „The Heroin Diaries“ (2007)

Dieses Buch verdient den Preis für „Wahrheit in der Verpackung“. Nikki Sixx nimmt in diesem Buch so viele Drogen, dass es mit einem Schutzumschlag aus Aluminiumfolie versehen sein sollte.

Es ist persönlicher als „The Dirt“, aber genauso pikant. Es mag unfair sein, „The Heroin Diaries“ in einer Liste wie dieser zu erwähnen, da seine Musik darin kaum erwähnt wird. Aber jeder, der sich auch nur im Entferntesten für „Mötley Crüe“ interessiert, wird damit kein Problem haben.

48. Alice Bag: „Violence Girl“ (2011)

Eine Chicana-Punk-Coming-of-Age-Geschichte aus East L.A., in der ein Barrio-Kind namens Alicia Armendariz eine Hardcore-Band namens „The Bags“ gründet, sich ihren Weg auf die Bühne erkämpft und dann feststellt, dass sie weiter kämpfen muss.

Aufgewachsen mit den mexikanischen „Ranchera“-Platten ihrer Einwanderereltern, getauft im Glam Rock der 1970er Jahre. Alice Bag lebt von ihren konfrontativen Auseinandersetzungen mit der Slam-Dancing-Moshpit-Crew, in ihrem rosa Kleid und ihren High Heels. Für sie dreht sich alles um „den berauschenden Adrenalinschub des Kampfes“.

47. Billy Idol: „Dancing With Myself“ (2017)

Billy Idol scheint in jeder Memoir aus den Achtzigern und Neunzigern mindestens einmal aufzutauchen. Meist wenn irgendeine Art von pharmazeutischem Dessert konsumiert wird. Da ist es nur passend, dass er seine eigene geschrieben hat.

Verdammt, Billys Index ist dramatischer als die meisten Bücher. „Idol, Billy, Kokainkonsum von“, „GHB-Überdosis von“, „Haare von“, „Polizei-Anti-Crack-Razzia“, „Geigenunterricht von“. Von „White Wedding“ bis „Cradle of Love“ ist seine blumige Prosa ein Genuss, etwa wenn eine frühe Punk-Romanze zerbricht, weil die Drogen „meine Hoffnungen an den Felsen der Begierde zerschmetterten, während das Meer in unser Königreich hereinbrach“. Egal, wo er ist, Billy ist nie untätig.

46. Debbie Harry: „Face It“ (2019)

Die Grande Dame von Blondie hat ihre Geschichte bereits erzählt. Vor allem in „Making Tracks“, ihrer großartigen Fotodokumentation aus dem Jahr 1982 mit Chris Stein und Victor Bockris.

Aber „Face It“ enthält die komplette Saga. Wie Debbie Harry aus dem Nichts kam, um die Welt zu verführen, vom CBGB bis zur „Muppet Show“, dann alles verlor, sich aber weigerte, aufzugeben und aufzuhören. Das ganze Buch ist geprägt von der glorreichen Verachtung einer toughen alten Punk-Queen, die weiß, wie cool sie ist, und sich nicht darum schert, ob man ihr zustimmt.

„Meine Blondie-Figur war eine aufblasbare Puppe, aber mit einer dunklen, provokativen, aggressiven Seite. Ich habe das ausgespielt, aber ich habe es sehr ernst gemeint.“