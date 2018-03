Die besten Live-Alben aller Zeiten: Neil Young – „Live Rust“

Die Kapuzenmännchen und das überdimensionale Equipment, der ganz in Weiß gewandete Neil Young, seine derben Crazy-Horse-Kumpanen und dieser SOUND: Der Konzertfilm „Rust Never Sleeps“ wird niemals langweilig, egal, wie oft man ihn sieht.

Weiterlesen Warum Neil Young für immer verändern könnte, wie wir Musik hören Neil Young teilt ab sofort im Netz alles, was er jemals veröffentlicht hat. Zunächst sogar gratis. Was zunächst wie eine blasse Marketingidee klingt, ist in Wahrheit ein echtes Zukunftsmodell für die kriselnde Musikindustrie. Aber auch ohne die Bilder haut einen die schiere Wucht dieser Musik um. „Live Rust“, im Herbst 1978 bei diversen Konzerten mitgeschnitten, versammelt nicht nur etliche der definitiven Lieder im Young-Repertoire, es hat auch den perfekten Spannungsbogen! Zuerst lullt er einen mit „Sugar Mountain“ und „I Am A Child“ ganz zart ein, doch schon beim Rock’n’Roll-Abgesang „My My, Hey Hey“ und der Junkie-Ballade „The Needle And The Damage Done“ zerbirst der Hippie-Traum.

– Und die gewaltigen Versionen von „Cortez The Killer“ und „Like A Hurricane“ brechen jedes Herz.