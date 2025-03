Dolly Parton: Requiem für Carl Dean mit „Celebrate The Dreamer In You“

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Carl Thomas Dean war der große Unbekannte an der Seite von Dolly Parton. Obwohl fast 60 Jahre verheiratet, tauchte der Ehemann der Country-Ikone nur äußerst selten in der Öffentlichkeit auf. Der glitzernde Betrieb der Musikszene war einfach nicht seine Tasse Tee. Anfang März (04.03.) verstarb Dean, der langjährige Chef einer Straßenbau- und Asphaltier-Firma, im Alter von 82 Jahren.

Zehn Tage (14. März) später spielte Dolly Parton nun ein Requiem für ihn. Ganz die Profi-Entertainerin verband sie ihren ersten Auftritt seit Deans Tod mit dem 40-jährigen Jubiläum ihres Freizeitparks „Dollywood“ in den Great Smoky Mountains. Sie widmete ihm eine akustische Version ihres 2012er-Songs „Celebrate The Dreamer In You“.

Ein Streaming-Video zeigt sie im Glitzerkleid und einer Blümchen-verzierten Gitarre auf der Eventbühne der Anlage. „Er hätte es gewollt, dass ich weiter arbeite“, kommentiert sie Parton-like ihren Auftritt, bei dem sie auch über Vergangenheit und Zukunft der 65-Hektar großen Mega-Kirmes sprach.

Dolly Parton – „Celebrate The Dreamer In You“

In einer kurzen Botschaft an Freunde und Fans bedankte sie sich „für die Karten, Kränze und all die lieben Wünsche“. Sie gedachte Carl Dean und verwies auf ihren, auch von Whitney Houston interpretierten Mega-Hit „I Will Always Love You“: „Ihr wisst, dass ich ihn geliebt habe. Natürlich werde ich ihn immer lieben… und ich werde Dich immer lieben!“ Gleichwohl werde sein Tod ihre Produktivität keineswegs stoppen. Und genau das wäre in seinem Sinne gewesen.

Parton (79) hatte in einem kurzen Statement zu seinem Tod Anfang März geschrieben: „Carl und ich haben viele wunderbare Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden. Ich danke euch für eure Gebete und eure Anteilnahme.“

Er wird immer der Star meiner Lebensgeschichte sein

Kurz darauf veröffentlichte sie die neue Single „If You Hadn’t Been There“ zu Ehren ihres verstorbenen Mannes. Carl Dean hätte eine entscheidende Rolle dabei gespielt, sie zu der Person zu machen, die sie heute ist. Das Cover der Single teilte sie via Instagram.

Mit einem Retro-Foto in trauter Zweisamkeit: „Ich habe mich in Carl Dean verliebt, als ich 18 Jahre alt war. Wir haben wertvolle und bedeutungsvolle Jahre miteinander verbracht. Wie alle großen Liebesgeschichten, enden sie nie. Sie leben in der Erinnerung und im Lied weiter. Er wird immer der Star meiner Lebensgeschichte sein, und ich widme ihm diesen Song.“