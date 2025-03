Dolly Parton widmet neuen Song „If You Hadn’t Been There“ Carl Dean

Dolly Parton enthüllte und veröffentlichte das emotionale Lied am Freitag, den 7. März, und schrieb auf Instagram: „Carl und ich verliebten uns, als ich 18 und er 23 war, und wie alle großen Liebesgeschichten, enden sie nie. Sie leben in der Erinnerung und im Lied weiter, und ich widme dies ihm.“ Das Cover zeigt ein Foto von Parton und Dean aus ihrer Jugendzeit.

Bewegender Liebessong

Der Song beginnt als zarte Klavierballade, bevor er sich stetig zu einem bewegenden, orchestralen Höhepunkt steigert. Angetrieben wird das Ganze wie immer von Partons Stimme, wenn sie singt: „You made me climb/And top the stairs/I wouldn’t be here/I wouldn’t be here/If you had’t been there“.

(„Du hast mich dazu gebracht, die Treppe hinaufzusteigen, ich wäre nicht hier gewesen, wenn du nicht da gewesen wärst“)

Ein „Danke“ an die Fans

Stunden vor der Veröffentlichung des Songs bedankte sich Parton in einer Mitteilung bei ihren Fans für deren Unterstützung nach Deans Tod. „Dies ist ein Liebesbrief an Familie, Freunde und Fans. Danke für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt, um mir zum Verlust meines geliebten Mannes Carl die letzte Ehre zu erweisen“, schrieb Parton. „Ich kann mich nicht an jeden von euch persönlich wenden, aber ihr sollt wissen, dass mir das alles sehr viel bedeutet hat. Er ist jetzt in Gottes Armen und ich bin damit einverstanden. Ich werde euch immer lieben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Parton gab den Tod ihres Mannes am Montag bekannt, nannte aber nicht die Todesursache. Dean wird in einer privaten Zeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Parton und Dean lernten sich 1964 kennen, an dem Tag, an dem Parton nach Nashville zog, um eine Musikkarriere anzustreben, und blieben über 60 Jahre lang zusammen (sie heirateten offiziell zwei Jahre später, 1966). Dean folgte seiner Superstar-Frau nur selten ins Rampenlicht und konzentrierte sich stattdessen auf die Leitung seines eigenen Asphaltierbetriebs.