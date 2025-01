Traum-Duo: Morgan Freeman und Al Green singen „Let’s Stay Together“

Der Oscar für das überraschendste Duett geht an…Morgan Freeman und Al Green.

Der Schauspieler und der Sänger zelebrierten am Silvesterabend gemeinsam Greens Hit „Let’s Stay Together“. Schauplatz war die Mississippi-Bar Ground Zero, die Freeman gehört.

Stilecht in einem weißen Rollkragenpullover und einem schwarzen Blazer gekleidet, kam der Hollywood-Star auf die Bühne, um gefühlvoll in den Jahrhundertsong von 1971 einzusteigen.

Tosender Applaus für Morgan Freeman und Al Green

Green begann zunächst mit der Zeile “Cause you make me feel so brand new”, und wurde von Freeman mit den Worten “Let me say that since, baby, since we’ve been together / Ooh, loving you forever” ergänzt.

Wie ein Video zeigt, ernteten die beiden sofort stürmischen Applaus. Das erheiterte Freeman und Green ungemein; mehrfach brachte sie die eigene Performance zum Lachen. Ebenfalls an diesem Abend beim Jammen in der Blues-Bar dabei: Bassist Christone „Kingfish“ Ingram.

Später stellte Morgan Freeman eine Kostprobe des nostalgischen Moments ins Netz und wünschte allen Menschen, die ihm folgen, einen guten Start ins neue Jahr. Oder um es in Al Greens Worten zu sagen: „Everything’s Gonna Be Alright“.