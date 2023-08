Al Green covert Lou Reeds schönsten Song

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

„Perfect Day“ ist vielleicht der perfekteste Song, den Lou Reed je geschrieben hat. Ursprünglich 1972 als Track auf dem Album „Transformer“ erschienen (als B-Side von „Walk On The Wild Side“ ausgekoppelt), führte das Stück über die Jahrzehnte ein Eigenleben, gehört zu den am häufigsten gecoverten Liedern des Velvet-Underground-Mitglieds.

Nun gibt es höchste Weihen von Prediger Al Green, der „Perfect Day“ mit Mitgliedern der Hi Rhythm Section im Sam Phillips Recording Studio in Memphis neu einspielte. Für die Coverversion, es ist die erste Single Greens seit fünf Jahren, holte er sich auch die britische Alt-R&B-Sängern RAYE für den Hintergrundgesang hinzu.

Zu elegant anschwellenden Streichern und einer kraftvollen Orgel hebt Al Green an, aus dem sensiblen Song, der neben seiner balladesken Anmutung immer auch als Drogenhymne verstanden wurde, von Lou Reed allerdings oft als den besungenen Kontrast zwischen Schönheit und Dunkelheit im Leben bezeichnet wurde, eine Soul-Nummer zu machen.

„Ich habe Lous Original ‚Perfect Day‘ geliebt“, so Green in einem Statement. „Der Song versetzt einen sofort in eine gute Stimmung. Wir wollten diese Stimmung beibehalten und gleichzeitig unsere eigene Note und unseren eigenen Stil hinzufügen.“

2018 versuchte sich Green ebenfalls an einem Cover. Damals sang er Freddy Fenders „Before the Next Teardrop Falls“.