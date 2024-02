Diana Ross, Lionel Richie, Santana und Al Green auf einem Festival

Das neue „Fool In Love“-Festival wird am 31. August im Hollywood Park Grouds am SoFi Stadium seine Premiere feiern. Es ist das erste (nostalgisch gefärbte) Musikevent, das einige der größten R&B-, Funk- und Disco-Stars auf eine Bühne bringt.

Zu den Headlinern der ersten Ausgabe gehören Diana Ross, Lionel Richie, Santana, Al Green, Charlie Wilson, Smokey Robinson, Durand Jones & The Indications, Gladys Knight, Nile Rodgers mit Chic, The Isley Brothers, Chaka Khan, Dionne Warwick, Kool & The Gang und viele weitere.

Tickets sind nicht ganz billig

Die Preise für das bislang einzigartige Festival sind allerdings auch nicht ohne: Der allgemeine Eintritt ist für 275 Dollar verfügbar. Plus-Eintrittskarten, die Passinhabern klimatisierte Toiletten und eine eigene Eingangsspur am Haupteingang ermöglichen, kosten mindestens 595 Dollar. VIP-Pässe sind ab 695 Dollar erhältlich und bieten noch einmal eine gesonderte spezielle VIP-Eingangsspur sowie Ladestationen fürs Handy.

Doch es geht noch eine Spur luxuriöser: Platin-Pässe, für die man 1.200 Dollar hinblättern muss, bieten dieselben Vorteile wie VIP sowie einen privaten Eingang zum Festivalgelände, All-inclusive-Bier, Cocktails und Wein an einer privaten Bar, Essen, Schließfächer und Golf-Cart-Fahrten zwischen verschiedenen Bereichen des Veranstaltungsorts.

Es wurden anscheinend keine Kosten und Mühen gescheut, um für groovige Wohlfühlatmosphäre zu sorgen.