„Die Gitarre rettete mich“: Jeff Beck reflektierte seine Karriere in unveröffentlichtem Interview

Foto: Redferns, Robert Knight Archive. All rights reserved.

Der Podcast „Music Now“ des amerikanischen ROLLING STONE hat ein bisher unbekanntes Interview mit Jeff Beck veröffentlicht. Der Gitarrist sprach mit dem Musikjournalisten Kory Grow über seine Kindheit und Jugend. „Die einzigen Freunde, die ich je hatte, warren ziemlich zwielichtig“, sagte er retrospektiv. „Die meisten waren nur einen Schritt vom Gefängnis entfernt. Die Gitarre hat mich davor gerettet.“

Empfehlung der Redaktion Billy Joel und Stevie Wonder: Hommage und Auftritt für verstorbenen Jeff Beck

Beck reflektierte zudem seine Karriere in dem Gespräch und sagte, er habe nie „den großen Durchbruch geschafft“. „Wahrscheinlich ist das auch gut so. Wenn man sich umschaut und sieht, wer es groß geschafft hat, ist das ein wirklich mieser Ort, wenn man so darüber nachdenkt. Vielleicht bin ich damit gesegnet, dass ich das nicht erlebt habe.“

In dem fast zweistündigen Podcast erinnern auch Mike Campbell, Vernon Reid und Joe Satriani an den verstorbenen Beck. Der Gitarrist erlag am 10. Januar einer bakteriellen Meningitis. Bevor er seine Solokarriere startete, spielte er mit den Yardbirds und der Jeff Beck Group.