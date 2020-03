â€žDie reden doch gar nichtâ€œ: Werner Herzog Ã¼ber â€žDie Simpsonsâ€œ

Staffel zwei von „The Mandalorian“ ist abgedreht und nun ist klar: Stand-up-Comedian Bill Burr wird wieder zu sehen sein und Schauspieler Michael Biehn bekommt ebenfalls eine Rolle.

Die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ feiert nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande große Erfolge – die erste Folge wurde am 22.03. auf Pro7 gezeigt, die weiteren Folgen der ersten Staffel sind seit dem 24.03. auf der neuen Streaming-Plattform Disney+ zu sehen. Und schon jetzt ist die zweite Staffel im Kasten – mit dabei ist auch wieder Stand-up-Comedian Bill Burr. Die Filmnews-Seite „Deadline“ hat bestätigt, dass der Komiker zurückkehrt: In der Serie ist Bill Burr als Mayfeld zu sehen, ein ehemaliger imperialer Scharfschütze, der einst mit dem Mandalorianer zusammen arbeitete, ihn dann aber hintergeht. Der Gastauftritt ist in Folge…