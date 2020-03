Paul McCartney Ã¼berprÃ¼ft stets, ob Lisa Simpson weiter Vegetarierin ist

Foto: Fox. All rights reserved.

„Lisa als Vegetarierin“ (1995, 5. Folge von Staffel 7) ist eine der bekanntesten und einflussreichsten Episoden der „Simpsons“. Bis heute gilt sie für eine ganze Generation als erste Anregung, über den eigenen Fleischkonsum nachzudenken oder tatsächlich zum Vegetarier zu werden.

Autorität verlieh der Folge der Auftritt von Paul McCartney und seiner Frau Lisa, die in den letzten Minuten Lisa davon überzeugen, dass sie den richtigen Weg geht, wenn sie komplett auf Fleisch verzichtet.

Nach George Harrison und Ringo Starr war Macca bereits der dritte noch lebende Beatle, der damals in der Serie auftrat. Die Autoren der Zeichentrickserie machten nie einen Hehl daraus, wie sehr sie die Fab Four verehren. Mit „Homer und die Sangesbrüder“ (erste Folge von Staffel 5) zogen die Macher sogar die künstlerische Entwicklungslinie der Band durch den Kakao.

Lisa Simpson war dem gesellschaftlichen Wandel immer voraus

Doch ganz so einfach war es nicht, McCartney zu gewinnen. Er hatte für seinen Gastauftritt zu einer etwas ungewöhnlichen Bedingung gemacht, dass Lisa Simpson zur Vegetarierin werden solle – und lernt, dass man doch „Freunde mit Salat“ findet. So ganz schien der 77-Jährige dem Braten, Verzeihung, dem Tofu nicht zu trauen.

In einem Interview mit „Radio Times“ sagte Show-Entwickler David Mirkin (der übrigens für das geheimnisvolle Lied am Ende der Folge gesorgt hatte), dass man Maccas Bitte damals gerne nachkam. Auch Mirkin ist Vegetarier. Allerdings deutete er auch mit ironischem Tonfall an, dass McCartney mit seinen vielen Anwälten nach wie vor überprüfe, ob seine Bedingung weiterhin erfüllt sei.

Auch Yeardley Smith, die Lisa seit der ersten Staffel ihre Stimme verleiht, sagte zu dem Thema, dass das soziale Bewusstsein der Figur der gesellschaftlichen Entwicklung immer Jahre voraus gewesen sei. Sie verdeutlichte dazu: „Lisa war immer das effektivste Medium, um eine anspruchsvolle und erwachsene Botschaft zu vermitteln.“

Wer nun Lust verspürt, „Lisa als Vegetarierin“ (noch einmal) zu sehen, der hat ab Dienstag (24. März) die Möglichkeit dazu. Alle 30 Staffeln der „Simpsons“ sind mit dem Start von Disney+ als Stream verfügbar.

