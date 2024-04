Bekannt aus „Herr der Ringe“ und „Psycho“: Synchronsprecher Eckart Dux ist tot

80 Jahre lang synchronisierte Eckart Dux für Film und Fernsehen. Nun ist der gebürtige Berliner im Alter von 97 Jahren verstorben. Nach Auskunft der Familie ist er am Dienstag, den 08. April, friedlich eingeschlafen.

„Ein großartiger und liebenswürdiger Mensch“

„Wir sind betroffen und traurig. Eine so lange Karriere – er konnte der Welt nicht mehr bieten, als er gegeben hat. Unabhängig davon, dass er ein wunderbarer Schauspieler, ein großartiger und liebenswürdiger Mensch war, war es immer große Freude, mit ihm im Studio zu arbeiten. Stets perfekt vorbereitet, nett und freundlich. Einfach fabelhaft“, sagte Heikedine Körting gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur am 11. April zu Dux‘ Tod. Die Hörspiel-Regisseurin kannte Dux seit 50 Jahren. Sie arbeitete mit ihm unter anderem bei den Hörspielen „TKKG“ und „Die drei???“ zusammen.

Zu hören in „Psycho“, „Das A-Team“ und „King of Queens“

Eckart Dux war der feste deutsche Sprecher von Anthony Perkins. So synchronisierte er ihn beispielsweise im Filmklassiker „Psycho“. Auch aus der Action-Serie „Das A-Team“ kennt man ihn womöglich als Hannibal-Sprecher für die Worte „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“

Für die US-Sitcom „King of Queens“ schenkte Dux seine Stimme dem Charakter Arthur Spooner, der von Jerry Stiller gespielt wird. Er war außerdem die deutsche Stimme von Gandalf in „Herr der Ringe“.

Zuletzt wirkte er mit seiner Stimme bei den Hörbüchern „Weihnachtsmann & Co. KG“ und „Die drei???“ mit.

Auch als Schauspieler aktiv

Im Vergleich zu seinen Arbeiten als Synchronsprecher war er eher selten als Schauspieler zu sehen. Eine seiner wichtigsten Fernsehrollen hatte er als Kriminalobermeister in der Serie „Polizeifunk ruft“ und in der Nachfolgeserie „Hamburg Transit“. In dem 60er-Jahre-Krimi „Das Halstuch“ spielte er außerdem Sergeant Jeffreys.

Eckart Dux hinterlässt seine Frau Marlies Dux und einen gemeinsamen Sohn.