Jürgen Kluckert ist tot: die Stimme von Benjamin Blümchen

Der deutsche Synchronsprecher Jürgen Kluckert ist tot. Er verstarb am Mittwoch (16. August) im Alter von 79 Jahren. Die Nachricht wurde zunächst von „Serienjunkies“ gemeldet, die sich auf Information von Insidern der Industrie beziehen. Eine Bestätigung seitens Familie gibt es bislang nicht.

Kluckert wurde in Polen geboren und war seit den 70ern in der Branche tätig. Seine Stimme verlieh Kluckert vielen ikonischen Charakteren, darunter seit 1994 den Hörspiel-Helden Benjamin Blümchen sowie Mr. Krabs aus der Serie „Spongebob Schwammkopf“. Hollywood-Schauspieler wie Chuck Norris, Danny Glover und Morgan Freeman wurden ebenfalls des öfteren im Deutschen von ihm gesprochen. Auch in Videospielen wie „League of Legends“ und Anime wie „Dragon Ball“ kann man Kluckerts Stimme hören.

Synchronsprecherin Julia Bautz verabschiedete sich online von ihrem Kollegen: „Ich bin heute ganz in Gedanken an eine Stimme aus meiner Kindheit, seine herzliche Art und Weise, seine Wärme und seine wundervolle Familie. Gute Reise, pass auf dich auf da oben und danke für Benjamin Blümchen, Mr. Krabs und einfach unendlich viel Kindheit.“

Kluckert hinterlässt drei Söhne, Sebastian, Fabian und Tobias, die ebenfalls als Synchronsprecher arbeiten.