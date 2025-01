Die seltsamsten TV-Crossover aller Zeiten

Es wäre einfach, die heutige Zusammenarbeit von „Abbott Elementary“ und „It’s Always Sunny in Philadelphia“ – eine fröhliche, familienfreundliche Network-Comedy über gutherzige Lehrer beziehungsweise eine zynische Erwachsenen-Kabel-Comedy über fünf der schlimmsten Menschen, die je im Fernsehen zu sehen waren – als die seltsamste Crossover-Sendung in der Geschichte des Fernsehens zu bezeichnen. Aber dabei wird übersehen, wie viele andere seltsame Crossover-Episoden uns das Medium im Laufe der Jahre beschert hat. Wir haben ein Dutzend ungewöhnlicher Genre-Mischungen ausgewählt, von den Anfängen des Mediums bis in die 2020er Jahre.

Das gefeierte Medizindrama „St. Elsewhere“ liebte seine seltsamen Crossover. Häufig traten Schauspieler auf, die kleine Rollen aus älteren Serien wie „The Bob Newhart Show“ und „The White Shadow“ wiederholten, und für zusätzliche Verwirrung sorgten sie mit ehemaligen Co-Stars, die im Krankenhaus andere Charaktere spielten. Die mit Abstand seltsamste Verwischung von Seriengrenzen war jedoch das Finale der dritten Staffel, als die Oberärzte Westphall, Auschlander und Craig in der Bar der Hit-Sitcom „Cheers“ vorbeischauten, um sich nach einem langen Tag zu entspannen, und mit der mürrischen Kellnerin Carla und den Stammgästen Norm und Cliff aus der Bar scherzten, wobei die Cheers-Stammgäste Witze ohne Lachkonserve erzählten.

In einer Folge von „Akte X“ aus dem Jahr 2000, die vom zukünftigen Schöpfer von „Breaking Bad“, Vince Gilligan, geschrieben wurde, verfolgen Mulder und Scully ein Monster, das sich von Angst ernährt, während alles, was sie tun, von der Dokumentarfilmcrew von „Cops“ gefilmt wird, mit Titelsong und allem drumherum. Und es stellt sich heraus, dass dies nicht das einzige ungewöhnliche Abenteuer für die FBI-Agenten war …

In einer Folge der Simpsons aus dem Jahr 1997 werden Mulder und Scully auf zwei Dimensionen geschrumpft, als sie ankommen, um Homers Berichte über ein außerirdisches Wesen zu untersuchen, das durch die Wälder am Rande der Stadt streift. „The Springfield Files“ nimmt seine Gastcharaktere mehr oder weniger ernst und versteht, dass es schon lustig genug wäre, ihre Reaktionen auf das Leben mit Homer und seinen Freunden zu zeigen. Und die Erklärung für das, was Homer gesehen hat, ist nicht so weit von dem entfernt, was in einer echten Akte X-Folge aus dieser Zeit hätte sein können.

Für eine relativ geradlinige Krimiserie hat „Bones – Die Knochenjägerin“ im Laufe der Jahre einige unerwartete Umwege eingeschlagen. Es gab eine zweiteilige Crossover-Folge mit „Sleepy Hollow“ – einer Fantasy-Serie, in der ein Ichabod Crane aus einer anderen Zeit und verschiedene Dämonen und Monster vorkommen – sowie eine Folge aus dem Jahr 2009, in der Booth halluziniert und Gespräche mit Baby Stewie aus „Family Guy“ führt. Noch seltsamer ist, dass Stewies Auftritte als Nebenwirkung von Booths Hirntumor erklärt werden.

H. Jon Benjamins zwei Zeichentrick-Comedys – eine voller Sexwitze, die andere für Eltern, die sie mit ihren Kindern schauen können – kreuzten sich 2013 in „Archer“, wo ein amnesiekranker, schnauzbärtiger Sterling in einem Burgerrestaurant arbeitet, mit einer Frau und Kindern, die Linda, Tina, Gene und Louise zum Verwechseln ähnlich sehen.

Ehrlich gesagt könnten wir eine ganze Liste mit allen Serien erstellen, in denen Richard Belzer Detective John Munch spielte, eine Figur, die aus „Homicide: Life on the Street“ stammt und schließlich in zehn verschiedenen Shows auf fünf Sendern und Kabelkanälen zu sehen war. Aber wir bleiben einfach bei Munch, der zu dieser Zeit in der Mitte einer 15-jährigen Tätigkeit als Nebendarsteller in „Law & Order: SVU“ – als Lehrer eines Scrapbooking-Kurses ausgab, um Tobias Fünke dazu zu bringen, belastende Beweise gegen die Familie Bluth preiszugeben.

„Dukes of Hazzard“ war nicht gerade eine der bierernstesten Dramaserien, da so ziemlich jede Folge aus der Frage entwickelt wurde, über welches Objekt die Duke-Jungs mit ihrem umgebauten Dodge Charger springen könnten. Dennoch war es 1983 nicht üblich, dass Charaktere aus Dramen in Sitcoms auftauchten. Und diese war ganz besonders, da Boss Hogg und Deputy Enos den ganzen Weg von Hazzard County im ländlichen Georgia nach Phoenix, Arizona, reisten, um Mel dazu zu bringen, sein Diner für einen Dollar zu verkaufen. Die Rechtfertigung der Show dafür: Boss Hogg war ein entfernter Cousin der Kellnerin Alice Jolene.

Dieser Zusammenschluss kam vielleicht schneller zustande als jeder andere auf der Liste. „Community“ hatte zuvor festgestellt, dass der Popkultur-Fan Abed die ABC-Sitcom „Cougar Town“ liebt. Als also eine Folge als Parodie auf den Kultfilm „Mein Dinner mit Andre“ aus den Achtzigern geschrieben wurde, dachten die Autoren von „Community“, es wäre lustig, wenn Abed einen Monolog über seinen katastrophalen Auftritt als Statist in einer „Cougar Town“-Folge halten würde. Da die beiden Serien befreundet waren, schrieben die Produzenten von „Community“ ihren Kollegen von „Cougar Town“ eine SMS und fragten, ob Danny Pudi tatsächlich im Hintergrund einer Szene von „Cougar Town“ auftreten könnte – und wie sich herausstellte, wurden sowohl der Monolog von „Community“ als auch der Cameo-Auftritt von „Cougar Town“ am selben Tag gedreht, an dem die Rede geschrieben wurde. (Als Gegenleistung tauchen die „Cougar Town“-Co-Stars Busy Philipps und Dan Byrd kurz in der Paintball-Folge von „Community“ aus dieser Staffel auf. Spielen sie sich selbst? Zufällige Greendale-Studenten? Etwas anderes? Nur Abed kann das mit Sicherheit sagen.)

Dies ist der erste bemerkenswerte Crossover im Fernsehen, und das Ausmaß der Verrücktheit hängt von einer Frage ab, die er um jeden Preis nicht beantworten will. „I Love Lucy“-Heldin Lucy Ricardo ist fest entschlossen, Superman dazu zu bringen, auf Little Rickys Geburtstagsparty zu erscheinen, und als alles andere fehlschlägt, zieht sie ein Kostüm an (aus irgendeinem Grund komplett mit Football-Helm), um ihn zu imitieren. Schließlich landet sie auf einem Fenstersims, und wer taucht auf, um sie zu retten: Niemand Geringeres als der Mann aus Stahl selbst, auch bekannt als George Reeves, der Star aus „Die Abenteuer von Superman“. Aber spielt Reeves tatsächlich Superman oder spielt er George Reeves, der Superman spielt, da Lucy und Ricky viele berühmte Freunde aus dem Showbusiness hatten? Reeves wurde in der Folge nicht im Abspann aufgeführt und sein Name wird nie erwähnt, da Ball und seine Kollegen die Magie für ihre jüngeren Zuschauer bewahren wollten. Aber „Superman“ tut auch nichts, was Kräfte erfordern würde (er schiebt ein Klavier beiseite, aber Reeves war ein großer Kerl und Klaviere stehen oft auf Rädern), also liegt es an Ihnen zu entscheiden, wer den Tag rettet und ob dies bedeutet, dass die Ricardos in einer Welt mit echten Superhelden leben.

Obwohl wir Episoden, in denen Charaktere aus einer Serie träumen, dass sie mit Charakteren aus einer anderen Serie interagieren, generell verboten haben, haben wir bei dieser eine Ausnahme gemacht, da sie einfach zu seltsam war, um sie wegzulassen. „Mr. Robot“ war, wie Sie sich vielleicht erinnern, ein intensiver Cyberpunk-Thriller über einen psychisch kranken Mann, der versucht, das Unternehmen zu Fall zu bringen, das seiner Meinung nach wild entschlossen ist, die Welt zu zerstören. Wie passt nun der pelzige, puppenartige Außerirdische Alf (mit bürgerlichem Namen Gordon Shumway) in ein solches Milieu? Nun, es stellt sich heraus, dass sich Elliots Gehirn in eine Serie zurückzieht, die er als Kind liebte, wenn er in der realen Welt brutal verprügelt wird, nur um festzustellen, dass selbst Alf nun von Erinnerungen an seine missbräuchliche Kindheit geprägt ist. Es ergab eben Sinn, als wir es uns ansahen, okay?

Diese Folge von „Strange New Worlds“ bringt nicht nur animierte Charaktere (den unglücklichen Boimler und den rücksichtslosen Mariner aus „Lower Decks“) in eine Live-Action-Show, sondern importiert sie auch aus der Comedy in (meistens) Drama und spielt auch mit den Tönen, da „Lower Decks“ auf ein etwas älteres Publikum ausgerichtet ist als „Strange New Worlds“. Es sollte nicht alles zusammenpassen, aber irgendwie tut es das doch.

In seiner langen TV-Karriere, die von „L.A. Law“ in den Achtzigern bis zu neueren Hits wie „Big Little Lies“ und „Presumed Innocent“ reicht, hatte David E. Kelley nie ein besseres Jahr als 1998, als er Emmy-Geschichte schrieb, indem er sowohl für „Ally McBeal“ als auch für „Practice – Die Anwälte“ in den Kategorien „Outstanding Comedy Series“ und „Outstanding Drama Series“ gewann. Einige Monate vor dieser bis heute unerreichten Leistung brachte Kelley die beiden Serien – die erste eine skurrile, fantasievolle Sexkomödie mit gelegentlichen Pausen für Rechtsstreitigkeiten, die zweite eine düstere und ernste Geschichte über Anwälte, die sich zu sehr kümmern – für eine Geschichte zusammen. In der schlossen sich die jeweiligen Anwaltskanzleien in Boston zusammen, um eine des Mordes beschuldigte Frau zu verteidigen, die glaubte, sie sei in einem früheren Leben Lizzy Borden gewesen. Irgendwie erwiesen sich die Tonarten der beiden Serien gerade noch elastisch genug, um zusammen zu funktionieren. Gegen Ende des Jahres machte Kelley einen zweiten, weniger bekannten und mehr Meta-Crossover, bei dem Lara Flynn Boyle in Ally als ihre Figur Practice Helen Gamble auftrat. Ohne Vorbereitung (oder Nachbereitung) treffen Helen und Ally (Calista Flockhart) zufällig im Aufzug aufeinander, und – in einem Kommentar dazu, dass die beiden Schauspielerinnen ständig dafür verspottet wurden, zu dünn zu sein – sagt Helen zu Ally: „Vielleicht könntest du einen Keks essen“, und Ally antwortet bitter: „Vielleicht könnten wir ihn uns teilen.“

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.