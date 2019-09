Die Toten Hosen covern Rammstein: „Ohne Dich“

Zuerst mit Mutter Brigitte am See, danach auf den Rummel: Was Rammstein-Sänger Till Lindemann nicht alles macht, um nach Ende der Tour zu entspannen.

Auch nach Ende der Rammstein-Tournee füttert Till Lindemann seine Fans mit Geschichten aus seinem Leben – seinem Privatleben. Ob mit Mutter Brigitte am Schweriner See, oder alleine am Wasser, der 56-Jährige zeigt den Leuten, dass er für die nächste Zeit erstmal fünfe grade sein lässt. Zumindest solange, bis sein neues Soloalbum erscheint. Auf Instagram teilte Lindemann nun eine Story, von der wir einige Schnappschüsse sichern konnten. Sie zeigt ihn beim Karussellfahren, jedoch mutterseelenallein. Vielleicht, weil er der erste dort war, vielleicht, weil er als Star eine Sonderfahrt erhielt – oder weil die Kinder reißaus nehmen, sobald sie ihn sehen. Till…