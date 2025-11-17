Die Toten Hosen verlängern ihre große 2027er-Tournee. Campino und Kollegen spielen nun am 10. Juli 2027 auch in der Merkur-Arena in Düsseldorf, ihrer alten Heimatstadt. Alle weiteren Termine stehen unten. „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour wird um eine Handvoll Konzerte verlängert!“, heißt es von Seiten der Band.

Toten Hosen live 2027

VVK ab 19.11., 17 Uhr

17.06.27 – Do.

Mannheim, DE

Maimarktgelände

VVK ab 19.11., 17 Uhr

19.06.27 – Sa.

Bern, CH

Stadion Wankdorf

VVK ab 19.11., 17 Uhr

23.06.27 – Mi.

Graz, AT

Messe Graz – Open Air

VVK ab 19.11., 17 Uhr

26.06.27 – Sa.

Leipzig, DE

Festwiese

VVK ab 19.11., 17 Uhr

03.07.27 – Sa.

Braunschweig, DE

Eintracht-Stadion

VVK ab 19.11., 17 Uhr

10.07.27 – Sa.

Düsseldorf, DE

Merkur Spiel-Arena

„Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach. Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen“, so Campino zu den finalen Terminen der „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wie immer bieten Die Toten Hosen auch ermäßigte Sozialtickets an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man unter www.dth.de.

Toten Hosen live 2026

Die Toten Hosen haben die Support Acts für ihre Tournee 2026 bekannt gegeben. Zu den Vorbands gehören die Beatsteaks, Rise Against und Feine Sahne Fischfilet. Einige Acts stehen noch aus, wie die Band verkündet. „Wir freuen uns heute, fast alle Gäste für unsere große „Trink Aus! Wir Müssen Gehen!“-Tour 2026 ankündigen zu können!“, schreiben Campino und Kollegen auf Facebook. „Viele alte und neue Freunde werden uns im kommenden Sommer auf unserer Reise begleiten und hoffentlich jeden Abend zu einem großen Fest machen. Für viele Städte gibt es jetzt nochmal ein paar Restkarten auf www.dth.de. Wir sehen uns auf dem Platz!“