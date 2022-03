Die Toten Hosen: Wie ihr Riesenhit „Hier kommt Alex“ entstand

Foto: Redferns, Bernd Mueller. All rights reserved.

Die Toten Hosen: Wie entstand der Song „Hier kommt Alex“?

Der Song gilt als einer der bekanntesten Songs der Band: „Hier kommt Alex“, bei dem Andreas „Andi“ Meurer die Musik und Campino den Text schrieb, ist der erste Titel des Albums „Ein kleines bißchen Horrorschau“. Die Parallelen zum Roman „A Clockwork Orange“ von Anthony Burgess sowie Stanley Kubricks gleichnamigem Film über den gewalttätigen Anarcho Alex sind dabei nicht zu leugnen. Und das hat auch einen guten Grund: Die Toten Hosen erklärten sich im Frühjahr 1988 bereit, die Bühnenmusik für Bernd Schadewalds Inszenierung von „A Clockwork Orange“ zu schreiben und sich auch an dem Stück als Statisten zu beteiligen.

Für die Aufführung wurden so mehrere Songs von der Punkband geschrieben, die mit dem dystopischen Inhalt des in einer nahen Zukunft spielenden Romans vertraut war. So entstand das Konzeptalbum „Ein kleines bisschen Horrorschau“, dessen rockiger Opener „Hier kommt Alex“ eine Singleauskopplung wurde.

In einer Welt, in der man nur noch lebt

Damit man täglich roboten geht

Ist die größte Aufregung, die es noch gibt

Das allabendliche Fernsehbild Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk

Wie ein Computer programmiert

Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt

Nur ein paar Jugendliche sind frustriert Wenn am Himmel die Sonne untergeht

Beginnt für die Droogs der Tag

In kleinen Banden sammeln sie sich

Gehen gemeinsam auf die Jagd Hey, hier kommt Alex!

Vorhang auf für seine Horrorschau

Hey, hier kommt Alex!

Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorschau

Musikalisch haben Die Toten Hosen den zweiten Satz von Beethovens neunter Sinfonie einfließen lassen. Ein subtiles Detail für Musikkenner, denn auch Figur Alex ist besessen vom „guten alten Ludwig van“, wie er ihn in an einer Stelle in „A Clockwork Orange“ kumpelhaft nennt. Auf der Originalsingle ist als B-Seite zudem der Track „Achterbahn“ zu hören:

Seid ihr so weit?

Dann geht’s jetzt los!

Hals und Beinbruch

Und Gott mit uns Wir fahren ohne Ziel und ohne Plan,

Es kommt uns nur auf Geschwindigkeit an

Es gibt für uns nur ein Gebot

Wir fahren bis zur Endstation Gebt die Bahn frei

Geht aus dem Weg

Wenn ihr helfen wollt,

Sprecht ein Gebet

Die Single war nicht nur für das Theaterstück ein grandioser Auftakt. Es katapultierte Die Toten Hosen auch in die Charts – beinahe hätten sie den Song aber gar nicht für das Album genutzt. Campino und Co. hielten das Lied für zu langsam und zu rocklastig für eine Punkband. Manager Trini Trimpop war jedoch anderer Meinung und überzeugte die Gruppe schließlich doch noch.

