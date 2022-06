Die Toten Hosen live in Düsseldorf 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Die Toten Hosen treten am 24. und 25. Juni in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf. Das ist natürlich ein Heimspiel und dementsprechend ist die Aufregung bei Band und Fans wie immer riesig.

Die Band feiert ihr 40-jähriges Bestehen und tourt unter dem Motto „Alles aus Liebe“ durch Deutschland. Mehr als 600.000 Karten sind bereits verkauft. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu den beiden Gigs in Düsseldorf.

Tickets

Die Konzerte in Düsseldorf sind bereits ausverkauft. Derzeit gibt es auch keine Aussicht auf Restkontingente. Vor dem Stadion selbst hat man aber in der Regel gute Chancen auf eine Karte. Etwa 50.000 Zuschauer werden pro Show erwartet.

Einlass/Beginn

Ab 15.30 Uhr ist an beiden Tagen Einlass. Um 17:30 Uhr geht es los mit den Vorbands. Das sind am 24. Juni die Donots und The Stranglers und am 25. Juni sind es die Beatsteaks und erneut The Stranglers. Die Gigs der Toten Hosen enden vermutlich gegen 22.45 Uhr.

Anfahrt

Die Merkur Spiel-Arena sind bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Auf der Übersichtsseite gibt es alle Informationen zur Anreise mit Bus und Bahn.

An Veranstaltungstagen fährt die U-Bahn-Linie U78 normalerweise im 5-Minuten-Takt zur Merkur Spiel-Arena. Die dortige Haltestelle trägt die Bezeichnung „Merkur Spiel-Arena/Messe-Nord“. Nach dem Konzert fahren Sonderzüge der Rheinbahn im 2,5-Minuten-Takt von der Haltestelle ab. Die Fahrzeit zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und dem Merkur Spiel-Arena-Bahnhof beträgt ca. 15 Minuten. Der Fahrpreis ist bei vielen Veranstaltungen im Ticketpreis enthalten.

Mit dem Auto erreicht man die Merkur Spiel-Arena über folgende Routen: Vom Norden über die A52 und A3, vom Westen über die A44 und A57 und vom Süden her über die A57 und A59. In direkter Nachbarschaft zur Arena befindet sich das Gelände der Messe Düsseldorf. Sowohl der Veranstaltungsort als auch die Messe Düsseldorf sind gut sichtbar ausgeschildert. Von der Autobahn A44 führt die Autobahnabfahrt AS 29 „Düsseldorf-Messe/ Arena“ direkt zum Veranstaltungsort.

Nach der Zufahrt auf das Arena- und Messegelände folgen die Autofahrer den Schildern zur Parkfläche P1. Insgesamt stehen auf dem Gelände der Arena 20.000 Parkplätze zur Verfügung. Informationen über die Parkgebühren gibt es auf parkservice24.

Wetter

24. Juni

Für den Abend sind Gewitter und Regenschauer gemeldet. Die Temperaturen sinken auf etwa 23 Grad am frühen Abend und erreichen zum Ende des Konzerts etwa 19 Grad.

25. Juni

Bei angenehmen 24 Grad bleibt es den Großteil des Nachmittags und Abends bewölkt. Zum Abend hin könnte leicht die Sonne herauskommen. Regen wird nicht erwartet.

„Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen“- Tour im Überblick