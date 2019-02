Die Toten Hosen: Trailer zum Tour-Film „Weil Du nur einmal lebst“

Auf der Berlinale, die am Wochenende feierlich abgeschlossen wurde, feierte die neue Dokumentation der Toten Hosen Premiere. „Weil Du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ wurde in Anwesenheit der Band im im Friedrichstadt-Palast gezeigt. Bereits am 28. März kommt der Film bundesweit ins Kino.

Campinos Hörsturz schockte die Toten Hosen

Letztes Jahr war die Regisseurin Cordula Kablitz-Post mit der Band auf der „Laune der Natour“ dabei. Herausgekommen ist ein intimes Portrait über die Toten Hosen und den Wahnsinn einer gigantischen Tour. Neben einem Rückblick auf die besten Konzerte spielt auch der plötzliche Hörsturz von Campino in Berlin eine Rolle, der Neuanfang mit einem wiedergenesenen Sänger in Stuttgart, ein Ausflug ins SO 36 und natürlich die Monster-Gigs in Düsseldorf und Argentinien.

Nach einem ersten Teaser vor der Berlinale gibt nun der erste offizielle Trailer wesentlich mehr preis, was in der Doku zu sehen sein wird.

