Die Toten Hosen: Das wird ihr finales Studioalbum

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Die Toten Hosen veröffentlichen am 29. Mai 2026 ihr letztes reguläres Studioalbum. Neun Jahre nach „Laune der Natur“ kehrt die Düsseldorfer Band mit einem neuen Longplayer zurück – und setzt zugleich einen Schlusspunkt. „Trink aus, wir müssen gehen!“ markiert fast 45 Jahre nach der Gründung 1982 das finale Kapitel der Studioalbum-Geschichte der Toten Hosen.

Bonusalbum „Alles muss raus!“ mit 25 Cover-Songs

Frontmann Campino beschreibt den Entschluss so: „Im Proberaum rief plötzlich jemand: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘ Wer es genau war, wissen wir nicht mehr – aber die Begeisterung war sofort da.“ Die Band habe beschlossen, „noch einmal alles rauszuhauen“.

Neben dem Hauptalbum erscheint das Bonusalbum „Alles muss raus!“. Darauf interpretieren Die Toten Hosen gemeinsam mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern 25 Cover-Versionen von Songs, die sie geprägt haben. Die Band versteht das Projekt als Geschenk an sich selbst und an ihre Fans, und als musikalische Verbeugung vor langjährigen Wegbegleitern.

Cover-Artwork von Andreas Gursky

Für das Cover von „Trink aus, wir müssen gehen!“ konnte die Band Andreas Gursky gewinnen. Auf Grundlage eines seiner bekanntesten Werke entstand ein Titelmotiv.

Formate und limitierte Vinyl-Editionen

Das letzte Studioalbum der Toten Hosen erscheint in mehreren Konfigurationen:

Limitierte Deluxe-Dreifach-Vinyl-Edition (19.820 nummerierte Exemplare) im Schuber

„Trink aus, wir müssen gehen!“ als 180g-Vinyl in Transparent-Weiß

„Alles muss raus!“ als orange-transparentes 180g-Doppelvinyl

handsignierter Foto-Print

zwei 8-seitige Booklets

bedruckte Innenhüllen

Dreifach-Vinyl-Standard-Edition im Gatefold mit zwei 8-seitigen Booklets

Doppel-CD

Limitierte Erstauflage im Digipack mit 24- und 28-seitigem Booklet

„Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2026: nahezu alle Termine ausverkauft

Parallel zum Album starten Die Toten Hosen ihre Abschiedstournee 2026. Viele Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bereits ausverkauft, darunter Shows in Düsseldorf, Berlin, Köln, München, Hamburg und Wien.

Zusätzliche Termine folgen 2027, unter anderem in Nürnberg, Mannheim, Leipzig, Graz und Konstanz. Tickets sind über www.dth.de

erhältlich.

Sozialtickets für 19,90 €

Um möglichst vielen Fans den Konzertbesuch zu ermöglichen, bieten Die Toten Hosen für alle Termine ermäßigte Sozialtickets an. Diese kosten 19,90 Euro (bzw. 25 CHF in der Schweiz). Informationen zu Anspruch und Verfügbarkeit gibt es ebenfalls über die offizielle Bandwebsite.

Letzte Shows in Argentinien und Festival-Auftritt 2026

Neben der Stadiontour stehen weitere Gigs an: Rebellion Festival 2026 (06.–09.08., Blackpool, UK), „Fútbol, Asado y Vino“ – letzte Argentinien-Konzerte im Oktober 2026, Tandil, Rosario, Buenos Aires.