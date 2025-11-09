Gewinnspiel: Fanpakete zu „Die Unfassbaren 3 – Now You See Me“ – jetzt mitmachen

Ist „Parasite“ der beste Film des 21. Jahrhunderts?

Filme der Diane Keaton: Die 10 besten Rollen im Ranking

ROLLING STONE verlost zum Kinostart von „Die Unfassbaren 3 – Now You See Me“ zwei Fanpakete. Diese enthalten jeweils zwei Kinotickets, ein Kartenset, einen (nicht echten) Diamanten und eine Cap.

Zehn Jahre Pause – im November ist Kinostart des dritten Teils

Nach fast zehn Jahren Pause kommt am Donnerstag, den 13. November, die langersehnte Fortsetzung „Die Unfassbaren 3 – Now You See Me“ in die deutschen Kinos. Der erste Film über eine Gruppe krimineller Illusionisten startete 2013 und war international erfolgreich: Er spielte weltweit 334 Millionen US-Dollar ein. 2016 folgte die Fortsetzung „Die Unfassbaren 2“.

Darum geht’s in „Die Unfassbaren 3 – Now You See Me“

Unter der Regie von Ruben Fleischer kehrt die Illusionisten-Gruppe mit einem neuen Coup auf die deutschen Kinoleinwände zurück. Die vier Reiter schließen sich für dieses Abenteuer mit einer neuen Generation von Magiern zusammen, um korrupte Geldwäscher zu fassen, die Diamanten an Warlords verkaufen.

Altbekannte und neue Talente

Das altbekannte Kernteam um Jesse Eisenberg („The Social Network“), Woody Harrelson („Venom – Let There Be Carnage“), Isla Fisher („Die Hochzeits-Crasher“) und Dave Franco („Bad Neighbors“) wird von einer neuen Generation von Magiern unterstützt. Zum ersten Mal mit dabei sind Ariana Greenblatt („Barbie“), Justice Smith („Jurassic World: Ein neues Zeitalter“) und Dominic Sessa („The Holdovers“).

Hier in den Trailer von „Die Unfassbaren 3 – Now You See Me“ hineinschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das gibt es zu gewinnen

Zwei Fanpakete, bestehend aus jeweils zwei Kinotickets, einem Kartenset, einem (nicht echten) Diamanten und einer Cap.

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost zwei Sets. Wer teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit Name, Adresse und Telefonnummer. In die Betreffzeile gehört das Stichwort „Die Unfassbaren 3 – Now You See Me“. Teilnahmeschluss ist der 28.11.25.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!