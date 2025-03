Diese 7 Studenten will Trump unverzüglich rausschmeißen

Die Trump-Regierung fährt mit ihren gezielten Angriffen auf internationale Studenten mit Visum fort. Im Rahmen des Programms „Catch and Revoke“ (Fangen und Entziehen) von Außenminister Marco Rubio geht die Regierung gegen Aktivisten vor, die sich für Palästina einsetzen. Mehrere ausländische Studenten wurden verhaftet und inhaftiert. Manche von Agenten in Zivil vom Bürgersteig weggezerrt und in unmarkierten Fahrzeugen weggefahren. Andere verstecken sich, während ihre Gerichtsverfahren laufen.

Rubio sagte am Donnerstag, dass er zu diesem Zeitpunkt möglicherweise mehr als 300 Visa widerrufen hat. „Wir machen das jeden Tag“, sagte Rubio, wie John Hudson von The Washington Post berichtete. „Jedes Mal, wenn ich einen dieser Verrückten finde, nehme ich ihnen das Visum weg.“

Axios berichtet, dass die Trump-Regierung Pläne diskutiert, bestimmten Colleges die Einschreibung ausländischer Studenten zu verbieten. Eben falls sie der Meinung sind, dass die Universität zu viele „ Hamas-freundliche “ Studenten hat. Die Regierung konzentriert sich auf Studenten, die gegen den Krieg Israels im Gazastreifen protestiert oder sich dagegen ausgesprochen haben. Rubio hat erklärt, dass die „Anwesenheit oder Aktivitäten dieser Studenten in den Vereinigten Staaten schwerwiegende negative außenpolitische Folgen für die Vereinigten Staaten haben würden“.

„Im Jahr 2025 werden wir Sie finden und ausweisen“

Zusätzlich zu Trumps Executive Order zur „Bekämpfung des Antisemitismus“ hat das Bildungsministerium Briefe an 60 Universitäten geschickt. Darin bringt es seine Besorgnis über „antijüdischen Rassismus“ zum Ausdruck. Die Regierung schlägt außerdem vor, dass Einwanderer , die eine Green Card oder die Staatsbürgerschaft beantragen, ihre Social-Media-Nutzernamen offenlegen müssen.

„An alle ansässigen Ausländer, die sich den dschihadistischen Protesten angeschlossen haben, wir warnen Sie. Im Jahr 2025 werden wir Sie finden und ausweisen“, sagte Trump in einer Erklärung nach seinem Amtsantritt im Januar. „Ich werde auch schnell die Studentenvisa aller Hamas-Sympathisanten an den Universitäten annullieren, die wie nie zuvor von Radikalismus befallen sind.“

Bürgerrechtsgruppen haben vehement gegen die Bemühungen der Trump-Regierung protestiert, studentische Aktivisten abzuschieben. Man erklärt, dass diese Bemühungen verfassungswidrig und eine schwerwiegende Verletzung der Meinungsfreiheit seien. Jewish Voices for Peace protestiert aktiv gegen die zahlreichen Verhaftungen. Und bei einem Protest vor dem Trump Tower in New York am 13. März wurden fast hundert Menschen festgenommen.

„Die Einwanderungsagenda dieser Regierung ist ebenso gesetzlos wie schädlich“

Die ACLU und Democracy Forward gehören zu den Organisationen, die die Trump-Regierung verklagen. „Die erwartete Inanspruchnahme der Kriegsvollmacht durch den Präsidenten – die für die Durchführung rechtmäßiger Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze nicht erforderlich ist – ist der jüngste Schritt in einem sich beschleunigenden autoritären Vorgehen“, sagte Skye Perryman, Präsident und CEO von Democracy Forward. „Von der unrechtmäßigen Festnahme amerikanischer Staatsbürger über die Verletzung der Möglichkeit von Gemeinden, friedlich ihren Glauben auszuüben. Bis hin zum unrechtmäßigen Versuch, sich auf ein Gesetz zu berufen, das für einige der beschämendsten Handlungen unserer Nation verantwortlich ist. Die Einwanderungsagenda dieser Regierung ist ebenso gesetzlos wie schädlich.“

Hier ein Überblick über die Studenten, die die Trump-Regierung festgenommen hat oder festnehmen lassen wollte. Ihren aktuellen Einwanderungsstatus. Wo sie sich jetzt befinden. Und was als Nächstes mit ihnen geschehen wird.

Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Zivil nahmen Mahmoud Khalil am 8. März in seiner Wohnung in New York City fest. Während seine Frau, die im achten Monat schwanger ist, den Vorfall mit ihrem Handy aufzeichnete. Khalil, 30, wurde in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Syrien geboren. Er schloss im Dezember 2024 sein Studium an der Columbia University ab. Während seines Aufenthalts dort fungierte er als Verhandlungsführer bei Gesprächen mit Universitätsverwaltungen und protestierenden Studenten während pro-palästinensischer Proteste und Lager im vergangenen Jahr. Khalil, dessen Frau Amerikanerin ist, war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung ein ständiger Einwohner mit einer Green Card. Beamte teilten seinem Anwalt mit, dass seine Green Card und sein Studentenvisum vom Außenministerium widerrufen worden seien. Sie steckten ihn in ein unmarkiertes Auto und fuhren davon.

„Auf dem Spiel stehen nicht nur unsere Stimmen“

Nach seiner Verhaftung wurde Khalil in eine ICE-Haftanstalt in Jena, Louisiana, verlegt. Dort befindet er derzeit noch in Gewahrsam. Der US-Bezirksrichter Jesse Furman hat die Trump-Administration vorübergehend daran gehindert, Khalil abzuschieben. Er sagte, sein Fall solle nach New Jersey verlegt werden. Trump behauptete auf Truth Social, Khalil sei ein „radikaler ausländischer Pro-Hamas-Student“, hat aber keine Beweise für seine Behauptung vorgelegt. Als Reaktion auf die Inhaftierung von Khalil kam es im ganzen Land zu Protesten für die Meinungsfreiheit .

„Die Trump-Regierung hat es auf mich abgesehen. Als Teil einer umfassenderen Strategie zur Unterdrückung von Dissens“, schrieb Khalil in einem Brief , den er aus der ICE-Haftanstalt in Louisiana am Telefon diktierte. „Visuminhaber, Inhaber einer Green Card und Bürger werden gleichermaßen wegen ihrer politischen Überzeugungen ins Visier genommen. In den kommenden Wochen müssen sich Studenten, Anwälte und gewählte Amtsträger zusammenschließen, um das Recht auf Protest für Palästina zu verteidigen. Auf dem Spiel stehen nicht nur unsere Stimmen. Sondern die grundlegenden Bürgerrechte aller. Obwohl ich mir bewusst bin, dass dieser Moment über meine individuellen Umstände hinausgeht, hoffe ich dennoch, dass ich die Geburt meines erstgeborenen Kindes miterleben kann.“

Ranjani Srinivasan

Am Tag vor Khalils Inhaftierung gingen Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde in die Wohnung der Studentin Ranjani Srinivasan von der Columbia University. Srinivasan, eine Architekturstudentin im Masterstudiengang, war 2016 als Fulbright-Stipendiatin aus Indien in die USA gezogen. Als die Beamten eintrafen, öffnete sie nicht die Tür. Sie sprach gerade mit jemandem aus dem Büro für internationale Studierende über den Bescheid, den sie erhalten hatte, dass ihr Studentenvisum widerrufen worden war.

Die verängstigte Srinivasan floh nach Kanada. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem veröffentlichte Sicherheitsvideos, auf denen sie mit ihrem Koffer am Flughafen LaGuardia zu sehen war. „Es ist ein Privileg, ein Visum zu erhalten, um in den Vereinigten Staaten von Amerika zu leben und zu studieren“, schrieb Noem auf Twitter. „Wenn man sich für Gewalt und Terrorismus einsetzt, sollte einem dieses Privileg entzogen werden. Und man sollte sich nicht in diesem Land aufhalten.“

Das Außenministerium hat keine Beweise für Noems Behauptungen vorgelegt, dass die 37-jährige Srinivasan an Aktivitäten zur Unterstützung der Hamas beteiligt war.

„Ich habe Angst, dass selbst die unbedeutendste politische Rede oder das, was wir alle tun – wie in den Abgrund der sozialen Medien zu schreien – zu diesem dystopischen Albtraum werden kann“, sagte Srinivasan gegenüber The New York Times , „Wo jemand Sie als Terroristensympathisant bezeichnet. Und Sie buchstäblich um Ihr Leben und Ihre Sicherheit fürchten lässt.“

Yunseo Chung

Yunseo Chung ist eine ständige Einwohnerin der USA, die hier lebt, seit sie 7 Jahre alt war, als ihre Familie aus Südkorea hierher auswanderte. Die Schulsprecherin und Studentin am Barnard College war eine von neun pro-palästinensischen Demonstranten, die am 5. März während einer Sitzblockade auf dem Campus der Columbia University verhaftet wurden. Nach der Verhaftung durchsuchten ICE-Beamte Chungs Wohnheimzimmer. Auch das Haus ihrer Eltern. Und teilten ihrem Anwalt mit, dass Rubio ihr den Status einer ständigen Einwohnerin entzogen habe.

Am Montag reichte Chung daraufhin eine Klage gegen die Trump-Regierung ein. Und berief sich dabei auf eine Verletzung ihrer Rechte aus dem ersten Zusatzartikel. „Die schockierenden Maßnahmen der ICE gegen Frau Chung sind Teil eines umfassenderen Versuchs der US-Regierung, verfassungsrechtlich geschützte Protestaktivitäten und andere Formen der Meinungsäußerung zu unterdrücken“, heißt es in der Klage . „Frau Chung läuft nun Gefahr, in Abschiebehaft genommen und aus dem einzigen Land abgeschoben zu werden, das sie je kennengelernt hat.“

Am vergangenen Dienstag erließ ein Richter eine einstweilige Verfügung gegen die Regierung, die die 21-Jährige vor der Abschiebung durch die Trump-Regierung schützt. „Nach der ständigen Angst, die ich in den letzten Wochen im Hinterkopf hatte, fühlt sich diese Entscheidung an, als würde mir eine Million Pfund von der Seele genommen“, sagte Chung in einer Erklärung gegenüber The Guardian . Sie befindet sich weiterhin an einem unbekannten Ort.

Momodou Taal

Das F-1-Studentenvisum von Momodou Taal, Doktorand an der Cornell University und pro-palästinensischer Aktivist, wurde am 14. März widerrufen. Ihm droht die Abschiebung. Taal, ein 31-jähriger britischer und gambischer Staatsbürger, ist einer von drei Klägern an der Cornell University, die die Trump-Regierung wegen „staatlicher Vergeltungsmaßnahmen“ gegen die von ihr erlassenen Verfügungen verklagen, die ihrer Meinung nach ihre Rechte aus dem Ersten und Fünften Zusatzartikel verletzen. Taal hält sich derzeit versteckt, während sein Fall vor einem Bundesgericht verhandelt wird.

„Man unterdrückt nicht auf dieser Ebene, wenn man sich in einer Position der Stärke befindet“, sagte Taal in einem Interview mit The Intercept . „Wenn man die Meinungsfreiheit unterdrücken muss, bedeutet das, dass man erkennt, dass die Außenwelt oder die öffentliche Meinung in eine Richtung tendiert. Ich denke also, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, Angst zu haben. Ich weiß, dass es ein sehr beängstigender Moment ist. Aber für mich ist dies der Zeitpunkt, sich stark zu machen.“

Badar Khan Suri

Am 17. März wurde Badar Khan Suri von maskierten ICE-Agenten vor seinem Haus in Arlington, Virginia, festgenommen. Dem indischen Staatsbürger und Postdoktoranden der Georgetown University wurde mitgeteilt, dass die Regierung sein Visum aus außenpolitischen Gründen entziehe.

Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, veröffentlichte auf X , dass Suri „in den sozialen Medien aktiv Hamas-Propaganda verbreitet und Antisemitismus fördert“. Sie behauptete, er habe „enge Verbindungen zu einem bekannten oder mutmaßlichen Terroristen“.

Suri ist nicht vorbestraft. Und wurde bisher keiner Straftat angeklagt. Seine Frau ist US-Staatsbürgerin palästinensischer Herkunft. Seine Abschiebung wurde gestoppt, während sein Fall vor Gericht geprüft wird. Er wird derzeit in Texas festgehalten.

„Dr. Suri wurde ein Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten gewährt, um seine Doktorarbeit über Friedensförderung im Irak und in Afghanistan am Center for Muslim Christian Understanding fortzusetzen“, schrieb der Dekan der Walsh School of Foreign Service in Georgetown in einer Erklärung. „Während seiner Zeit auf dem Campus ist mir nicht bekannt, dass Dr. Suri sich an illegalen Aktivitäten beteiligt hat. Noch hat er die Sicherheit unseres Campus gefährdet. Er hat sich darauf konzentriert, seine Forschung abzuschließen. Als Dekan bin ich zutiefst beunruhigt über die abschreckende Wirkung, die solche Ereignisse auf die Meinungsfreiheit auf diesem Campus haben könnten. Die natürlich im Mittelpunkt unserer Mission steht.“

Rumeysa Ozturk

Die Tufts University-Studentin und Fulbright-Stipendiatin Rumeysa Ozturk war allein und auf dem Weg zu einem Iftar-Abendessen mit Freunden, um ihr Ramadan-Fasten zu brechen, als sie von sechs Beamten in Zivil angesprochen wurde, von denen einige teilweise maskiert waren. Überwachungskameras zeigen, wie die Beamten die 30-jährige türkische Staatsbürgerin am 25. März vor ihrem Haus in Somerville, Massachusetts, festnehmen. Und in einen schwarzen SUV setzen.

Obwohl ein Bundesrichter die Regierung angewiesen hatte, sie nicht ohne 48-stündige Vorankündigung aus Massachusetts zu entfernen, wurde Öztürk in eine Einrichtung in Louisiana gebracht. Im März letzten Jahres verfasste Öztürk gemeinsam einen Gastkommentar für die Studentenzeitung der Tufts University. Darin fordert sie die Universität auf, „den palästinensischen Völkermord anzuerkennen“. Und sich von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu trennen.

McLaughlin behauptete auf X-TV erneut ohne Beweise, dass Ozturk sich an Aktivitäten zur Unterstützung der Hamas beteiligt habe. „Ein Visum ist ein Privileg, kein Recht“, schrieb sie.

Alireza Doroudi

ICE hat auch Alireza Doroudi, einen iranischen Doktoranden, der an der University of Alabama im Bereich Maschinenbau forscht, in Gewahrsam genommen. Die Zeitung der Universität brachte die Nachricht, dass der Doktorand am frühen Dienstagmorgen in seiner Wohnung festgenommen wurde . Doroudi wird derzeit in einem Gefängnis auf dem Land in Alabama festgehalten. Er hat den Einwanderungsanwalt David Rozas aus Louisiana als Rechtsbeistand beauftragt. Rozas teilte ABC News mit, dass Doroudi „weder wegen eines Verbrechens verhaftet wurde, noch an Protesten gegen die Regierung teilgenommen hat“.

„Die University of Alabama hat kürzlich erfahren, dass ein Doktorand außerhalb des Campus von den Einwanderungsbehörden des Bundes festgenommen wurde“, heißt es in einer Erklärung der Universität von Doroudi. „Die Datenschutzgesetze des Bundes schränken die Weitergabe von Informationen über einzelne Studenten ein.“