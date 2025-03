Die wahren Kosten von Trumps Säuberungsaktion gegen Veteranen

Trump: Beraterstab schickt versehentlich Kriegspläne an Journalisten

Als Veteranen aus dem Krieg nach Hause kamen – aus Vietnam, aus dem Irak, aus Afghanistan – hörten viele von uns nicht auf zu dienen. Wir tauschten unsere Uniformen gegen Anzüge. Veteranen schlossen sich dem US-Außenministerium an. Der US-Agentur für internationale Entwicklung ( USAID ). Dem Handelsministerium. Dem US-Landwirtschaftsministerium. Und jeder Behörde, die im Ausland tätig ist. Wir wurden zu den stillen Profis, die dazu beitrugen, dass Amerika wettbewerbsfähig blieb. Ohne einen Schuss abzugeben.

Es handelte sich nicht nur um irgendwelche Staatsdiener. Es waren Veteranen aus Falludscha , die die landwirtschaftliche Entwicklung in Äthiopien vorantrieben. Mediziner aus Helmand, die während der Ebola- und Covid-Krise zu globalen Gesundheitsexperten wurden. Marinesoldaten für zivile Angelegenheiten, die über USAID fragile Regierungen stabilisierten. Logistiker der Armee, die das Rückgrat der Katastrophenhilfe und der globalen Sicherheit der Lieferkette bildeten. Ehemalige Piloten, die Notevakuierungen und Luftdiplomatie an US-Botschaften weltweit koordinieren. Sie waren die Menschen, die die Kriegsanstrengungen der USA auf ihren Schultern trugen. Und dann halfen, eine stabilere, friedlichere Welt aufzubauen. Jetzt werden sie wie Müll rausgeworfen.

Die Veteranen, Diplomaten, Analysten, Ingenieure und Beamten des Auswärtigen Dienstes, die unseren globalen Vorsprung intakt gehalten haben, werden im Rahmen zweifelhafter RIF-Anordnungen (Reduction in Force) von der Trump-Administration aus dem Bundesdienst entfernt. Und durch etwas ersetzt, das wir in den oberen Rängen der Regierungsführung selten gesehen haben. Leere Anzugträger, Ja-Sager, Podcaster , Social-Media-Influencer und politische Handlanger. Zu allem Überfluss sind die Männer, die diese zusammengewürfelte Truppe der neuen amerikanischen Regierung anführen, so inkompetent, dass sie nicht einmal einen Gruppenchat richtig verwalten können.

Erfahrung kann man nicht einfach ersetzen

Das Außenministerium, USAID und das gesamte Ökosystem des Auswärtigen Dienstes sind kein Luxus. Sie sind die Art und Weise, wie Amerika die Welt gestaltet. Durch Handelsabkommen, technische Standards, Ernährungssicherheit, Bildung und echte Beziehungen. Diese Institutionen helfen amerikanischen Unternehmen, in ausländische Märkte einzutreten. Sie schreiben die Regeln, damit US-Innovationen nicht unter autoritärer Bürokratie begraben werden. Sie verbinden uns mit Verbündeten, verhindern Kriege und stabilisieren ganze Regionen.

Diese Erfahrung kann man nicht einfach ersetzen. Sie geht verloren. Und wenn es das nächste Mal eine humanitäre Katastrophe gibt, eine strategische Öffnung oder eine Region, die Gefahr läuft, in chinesische oder russische Hände und unter wirtschaftlichen Einfluss zu geraten, werden wir nicht die Leute haben, die wissen, was zu tun ist. Und der Regierung ist das völlig egal. Während wir unsere Fachkräfte abbauen, verstärkt China seine Teams für den Aufbau von Nationen weltweit.

Jeder Veteran, den Sie bei USAID, dem Außenministerium oder dem Department of Veterans Affairs entlassen, ist ein zukünftiger Konflikt

Wenn Sie glauben, dass die Trump-Regierung mit der Entlassung von Bundesbediensteten Steuergelder sparen will, dann irren Sie sich. Diese Kürzungen werden uns weit mehr an globalem Einfluss, wirtschaftlichen Möglichkeiten und nationaler Sicherheit kosten. Jeder Veteran, den Sie bei USAID, dem Außenministerium oder dem Department of Veterans Affairs entlassen, ist ein zukünftiger Konflikt, den wir nicht verhindert haben. Ein Handelsabkommen, das wir nicht gewonnen haben. Ein Veteran, der durch Selbstmord gestorben ist und nie wieder kämpfen wird. Oder eine Region, die wir gerade unseren Gegnern überlassen haben.

Auf der anderen Seite wird kein Cent für die amerikanischen Steuerzahler gespart. Aber das wird die MAGA-Welt nicht davon abhalten, 5.000-Dollar-Rabatt-Schecks des sogenannten Ministeriums für Regierungseffizienz anzupreisen. Die niemals kommen werden. Oder zukünftige Verhaftungen von „Regierungsbetrügern“ zu versprechen, die es nicht gibt. Oder Lügen über „faule“ Regierungsangestellte zu verbreiten, die vier Jobs gleichzeitig ausüben. So fallen Imperien. Und wir sind Zeugen aus erster Hand.

Für Klicks, Bitcoin-Pump-and-Dump-Systeme und Steuererleichterungen für Milliardäre

Über Generationen hinweg haben Veteranen dazu beigetragen, Amerikas goldenes Zeitalter aufzubauen. Heute sind es genau die Menschen, die von diesen Opfern profitiert haben, die es verscherbeln. Für Klicks, Bitcoin-Pump-and-Dump-Systeme und Steuererleichterungen für Milliardäre.

So endet das amerikanische Jahrhundert. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem RIF, einer „Reduction in Force“