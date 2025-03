Trump flippt wegen Pausbacken-Porträt komplett aus

Courtney Love attackiert Donald Trump und will in London bleiben

Wenn Sie in den letzten zehn Jahren auch nur annähernd mit den sozialen Medien von Donald Trump in Berührung gekommen sind, wissen Sie, dass er sehr auf sein Image bedacht ist. Darstellungen von Trump – wie man sie in seinen immer wieder peinlichen NFTs , Cartoons von Ben Garrison, Memes und von KI generierten Fan-Geschichten sieht – zeigen ihn selten als etwas anderes als eine gemeißelte, heroische Figur. Eine mit einem harten Kinn, vollem Haar und einem Körperbau, für den die Männersphäre-Influencer töten würden.

Das hat mit der Realität des 78-Jährigen, der im Weißen Haus lebt, nicht viel zu tun. Aber am Wochenende machte der Präsident deutlich, dass für die öffentliche Darstellung nur die Verherrlichung seines Bildes akzeptabel ist.

„Niemand mag ein schlechtes Bild oder Gemälde von sich selbst. Aber das im State Capitol in Colorado , das der Gouverneur zusammen mit allen anderen Präsidenten aufgehängt hat, wurde absichtlich so stark verzerrt, wie ich es vielleicht noch nie zuvor gesehen habe“, schrieb Trump wütend am Sonntagabend auf Truth Social .

„Sie muss ihr Talent verloren haben“

„Der Künstler hat auch Präsident Obama gemalt. Und er sieht wunderbar aus. Aber das Bild von mir ist wirklich das Schlimmste. Sie muss ihr Talent verloren haben, als sie älter wurde. Auf jeden Fall wäre mir ein Bild ohne dieses Bild viel lieber. Aber viele Menschen aus Colorado haben angerufen und geschrieben, um sich zu beschweren.“

Der Präsident forderte den demokratischen Gouverneur von Colorado, Jared Polis, auf, das Gemälde abhängen zu lassen. Und postete dann mehrere Fotos von sich selbst, die ihm besser gefielen. Das Gemälde von 2019 wurde nicht von Polis in Auftrag gegeben. Sondern von den Republikanern in Colorado. Und basierte auf einem Foto des Präsidenten, das von einem überparteilichen Ausschuss genehmigt wurde.

Im Jahr 2018 erklärte die Künstlerin Sarah Boardman aus Colorado Springs, die das Porträt gemalt hatte, gegenüber dem Colorado Times Recorder, dass sie sich dafür entschieden habe, den Präsidenten mit einem „ernsten, nicht konfrontativen, nachdenklichen“ Gesichtsausdruck darzustellen. In Anlehnung an die Darstellungen früherer Präsidenten, die im Kapitol ausgestellt sind.

„Die Wahrnehmung der Macht des Präsidenten ändert sich mit der Zeit. Offizielle Porträts sind lediglich Portale zu diesen Leben, die von jedem Betrachter akzeptiert oder abgelehnt werden können. Formelle offizielle Porträts haben über Generationen hinweg für sich selbst gestanden. Und das Vermächtnis des Dargestellten dem Betrachter zur Annahme oder Ablehnung überlassen“, sagte sie der Zeitung im Jahr 2019 .

Keine absichtliche Verzerrung

Es scheint, dass Trump Boardmans Interpretation seines Konterfeis rundheraus abgelehnt hat. Die Sache ist die, dass es wirklich nicht so schlecht ist. Vielleicht sind seine Wangen etwas voller als die des Mannes aus Fleisch und Blut. Aber es ist definitiv er. Und es handelt sich nicht um eine absichtliche Verzerrung, wie Trump behauptete.