Trump: Beraterstab schickt versehentlich Kriegspläne an Journalisten

Donald Trump hat einen ehemaligen Moderator von Fox News mit einer Vorgeschichte angeblich unberechenbaren Verhaltens zum Verteidigungsminister ernannt. Was könnte da schon schiefgehen? Nun, wir sind kaum zwei Monate in der Amtszeit des Präsidenten. Und Pete Hegseth scheint angeblich geheime Pläne für Bombenangriffe auf Jemen in einer Gruppen-Chat-Nachricht verschickt zu haben, die versehentlich auch den Chefredakteur von The Atlantic umfasste.

Jeffrey Goldberg von The Atlantic berichtete am Montag, dass er am 11. März eine Verbindungsanfrage von „Michael Waltz“ über Signal – eine verschlüsselte Messaging-App – erhalten habe, der sich später als Trumps nationaler Sicherheitsberater herausstellte. Zwei Tage später wurde Goldberg zu einem Signal-Chat mit dem Titel „Houthi PC small group“ hinzugefügt.

Wer gehörte zur „Houthi PC small group“? Offenbar eine ganze Reihe hochrangiger Beamter der Trump-Administration. Darunter Hegseth, Waltz, Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio, CIA-Direktor John Ratcliff, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard, die Stabschefin des Weißen Hauses Susie Wiles und der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses Stephen Miller.

Vorbereitungen für die Luftangriffskampagne der Trump-Regierung gegen Huthi-Kämpfer

Was wurde in der „Houthi PC small group“ besprochen? Die Vorbereitungen für die Luftangriffskampagne der Trump-Regierung vom 15. März gegen Huthi-Kämpfer im Jemen. Am 15. März, zwei Stunden vor Beginn der noch andauernden Angriffe, erhielt Goldberg von Hegseth eine Nachricht, die er als langwierigen Text bezeichnete (obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass es sich um einen echten Chat handelte), der „operative Details zu bevorstehenden Angriffen auf den Jemen enthielt. Darunter Informationen über Ziele, Waffen, die die USA einsetzen würden, und die Abfolge der Angriffe“.

Goldberg nahm dies zum Anlass, um zu überprüfen, ob der Chat echt war. Und nicht eine ausgeklügelte List, die auf einen prominenten Journalisten abzielte. Dem Text zufolge „würden die ersten Detonationen im Jemen in zwei Stunden, um 13:45 Uhr Eastern Time, zu spüren sein. Also wartete ich in meinem Auto auf einem Supermarktparkplatz. Wenn dieser Signal-Chat echt war, so meine Überlegung, würden die Ziele der Huthis bald bombardiert werden. Gegen 13:55 Uhr überprüfte ich X. Und suchte nach Jemen. Zu diesem Zeitpunkt waren in ganz Sanaa, der Hauptstadt, Explosionen zu hören.“

Kurz nach Beginn der Bombardierung lobten die Mitglieder der Gruppe Hegseth im Stil eines neu eingestellten Buchhalters, der gerade seine ersten Quartalszahlen erreicht hatte, und nicht eines Mannes, der gerade eine weitere Runde möglicherweise illegaler amerikanischer Bombenangriffe in einem mehr als zehn Jahre andauernden Bürgerkrieg eingeleitet hatte.

„Ein guter Start“, „großartige Arbeit“, ‚„Gute Arbeit, Pete und dein Team!!“ und „Großartige Arbeit, ein kraftvoller Start“, schrieben die Chat-Mitglieder. Wenn es sich um ein seelenloses Firmenbüro gehandelt hätte, hätten sie vielleicht einen Hinweis hinzugefügt, dass sie an diesem Freitag um 16:30 Uhr eine feierliche Melonenbar erwarten sollten.

Goldberg wies darauf hin, dass Signal kein genehmigter Kanal ist, über den Regierungsbeamte Verschlusssachen oder hochsensible Informationen austauschen können.

Nachdem er sich aus der Textkette entfernt und sich an den Waltz gewandt hatte, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Brian Hughes, gegenüber The Atlantic, dass „es sich anscheinend um eine authentische Nachrichtenkette handelt. Wir prüfen, wie eine versehentlich hinzugefügte Nummer in die Kette gelangt ist.“

Versagen bei der Betriebssicherheit

Die Demokraten waren wütend. „Wenn das wahr ist, ist diese Geschichte einer der ungeheuerlichsten Fälle von Versagen bei der Betriebssicherheit und dem gesunden Menschenverstand, die ich je gesehen habe“, sagte Senator Jack Reed (D-R.I.), der führende Demokrat im Streitkräfteausschuss des Senats, in einer Erklärung. „Militäroperationen müssen mit äußerster Diskretion und unter Verwendung genehmigter, sicherer Kommunikationswege abgewickelt werden. Denn es geht um Menschenleben in Amerika. Die Sorglosigkeit, die das Kabinett von Präsident Trump an den Tag legt, ist atemberaubend und gefährlich. Ich werde sofort Antworten von der Regierung verlangen.“

Als Trump am Montag während einer Pressekonferenz zu dem Vorfall befragt wurde, griff er The Atlantic an. „Ich bin kein großer Fan von The Atlantic. Für mich ist es ein Magazin, das kurz vor der Pleite steht“, sagte er . „Ich weiß nichts darüber. Sie erzählen mir zum ersten Mal davon.“

Vor den Streiks äußerten mehrere Mitglieder des Chats ihre Ablehnung gegenüber dem Wunsch des Präsidenten, die Streiks noch in diesem Monat zu starten.

Risiko, dass die Ölpreise moderat bis stark ansteigen

„Ich bin mir nicht sicher, ob dem Präsidenten bewusst ist, wie unvereinbar dies mit seiner aktuellen Botschaft zu Europa ist. Es besteht außerdem das Risiko, dass die Ölpreise moderat bis stark ansteigen […]. Es gibt gute Argumente dafür, dies um einen Monat zu verschieben, die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um zu erklären, warum dies wichtig ist, zu sehen, wo die Wirtschaft steht usw.“, schrieb Vance.

Joe Kent, der für die Leitung des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung nominiert wurde, aber noch nicht vom Senat bestätigt wurde, fügte hinzu: „Es gibt keinen zeitkritischen Faktor, der den Zeitplan bestimmt. In einem Monat haben wir genau die gleichen Optionen.“

Als Antwort darauf sagte Hegseth, dass „ein paar Wochen oder ein Monat zu warten, die Rechnung nicht grundlegend ändert.“ Aber wenn sie warten und „dies durchsickert, wir dann unentschlossen aussehen“.

Nun, es ist durchgesickert. Und sie sehen nicht so sehr unentschlossen aus. Sondern völlig inkompetent.