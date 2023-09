Diese Rock-Legende stand Pate für die „Weird Barbie“

Foto: Warner Bros.. All rights reserved.

In einem neuen Featurette zu „Barbie“, das zur Veröffentlichung des Films auf Blu-ray und auf zahlreichen Digital-Plattformen lanciert wurde, berichten die Darsteller und die Crew des Films, dass eine der beliebtesten Figuren des Films von David Bowie inspiriert wurde.

Margot Robbie erklärte, dass „Weird Barbie“, gespielt von Kate McKinnon, nicht denkbar wäre ohne den berühmten Look des britischen Sängers, der nicht nur Musik-, sondern auch Modegeschichte schrieb.

„Greta beschrieb ‚Weird Barbie‘ im Drehbuch als eine Kreuzung zwischen David Bowie und einer haarlosen Katze“, so Robbie in dem Featurette, das via „Entertainment Weekly“ ins Netz gelangte.

Die schräge Barbie als Symbol für das Schicksal vieler Barbie-Puppen

Dass die Haare von McKinnons Figur ein wenig zerzaust und ihr Gesicht sehr aufgemalt erscheinen, hat aber neben der Erinnerung an Bowie noch einen anderen Grund, wie Regisseurin Gerwig anmerkte.

„Die ‚Weird Barbie‘ ist wirklich genau die Barbie, mit der man zu viel spielt“, sagt die 40-Jährige in dem kurzen Film. „Man bürstet ihr die Haare aus und beschließt dann, sie abzuschneiden, um zu sehen, was passiert, wenn man sie anzündet und ihr das ganze Gesicht anmalt. Man lässt sie Spagat machen und versucht, ihre Kleidung zu ändern.“

Empfehlung der Redaktion „Barbie“: Darum nahm Ryan Gosling die Ken-Rolle an

Die Regisseurin wollte damit vor allem zeigen, wie das tatsächliche Schicksal vieler Barbie-Puppen aussieht – sie sollte deshalb laut Gerwig „lustig und weise“ wirken. Und ein bisschen so sein wie David Bowie.