Am Strand geht es in „Barbie“ heiß her

Der „Barbie“-Film von Greta Gerwig macht weiter Furore. Menschen rund um den Globus strömen in den Film, um zu sehen, wie die Regisseurin es geschafft hat, einen feministischen (oder einfach moderneren) Blick auf die legendäre Plastikpuppe zu werfen.

Wie nun herauskam, wurde für den Film eine gewaltige Mischung aus verschiedenen Ken-Mimen gecastet. Während Ryan Gosling offensichtlich die Rolle des Haupt-Kens bekam, spielten andere wie Simu Liu verschiedene Inkarnationen von Barbies nicht immer besserer Hälfte.

Die Schauspieler, die vorgesprochen haben, hatten jedoch angeblich oft das Bedürfnis, ihre gestählten Bauchmuskeln zur Schau zu stellen, was nicht nötig gewesen wäre. Laut den Casting-Direktoren Allison Jones und Lucy Bevan passierte dies häufig bei der Auswahl der Schauspieler für die sogenannte „Beach Off“-Szene, wie „The Credits“ berichtet.

T-Shirt ausziehen für Ken-Darsteller nicht nötig

Für das Vorsprechen mussten viele Männer den Satz „I’ll beach you off any day, Ken“ vorsagen und dabei besonders, nun ja, Ken-haft wirken. Dafür lüpften eben einige ihr Hemd und bekamen dann gesagt, dass dies absolut nicht nötig wäre. Keiner haute den Satz, der inzwischen ein geflügeltes Wort unter vielen Fans des Films ist, besser raus als Simu Liu.

Jones und Bevan verrieten indes auch, dass es Regisseurin Greta Gerwig wirklich mehr darum ging, dass die Schauspieler zur Persönlichkeit ihrer jeweiligen Kens auch passten. Ein Adoniskörper war anscheinend kein Kriterium dafür.

„Greta hat immer betont, dass keiner dieser Leute wie ein Macho wirkt oder in die Kamera zwinkert“, sagte Jones. „Sie hat die Charaktere wirklich danach ausgesucht, wer ihr bei den verschiedenen Castings am besten gefallen hat.“

Was bedeutet „I’ll beach you off any day, Ken“?

Und was bedeutet nun das Zitat „I’ll beach you off any day, Ken“? Übersetzen könnte man es in etwa mit: „Ich mache am Strand einfach die bessere Figur als du“. Es geht um den Wettbewerb um all die Barbies dieser Welt. Im Englischen schwingt allerdings in der Lautsprache „beach you off“ auch „beat you off“ mit, was zwar oberflächlich betrachtet so viel bedeutet wie „jemanden niederschlagen“, vielmehr aber auf einen Slang-Begriff für männliche Masturbation anspielt.