„Human Centipede“-Bösewicht Dieter Laser verstorben

Die Schauspielwelt nimmt Abschied von Dieter Laser – er verstarb, wie jetzt erst bekannt wurde, am 29. Februar 2020 im Alter von 78 Jahren. Über die Todesursache ist derzeit nichts bekannt.

Als Schulabgänger began Laser seine Karriere bereits im jungen Alter von 18 Jahren auf den Theaterbühnen Hamburgs und Berlins. Ab 1968 war er auch in Film- und Fernsehprojekten zu sehen, mit welchen er im Laufe der 1970er Jahre im deutschsprachigen Raum besonders große Erfolge feierte. Für seine schauspielerische Leistung in „John Glückstadt“ wurde er 1975 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Im selben Jahr war er auch in der Rolle des Journalisten Tötges in der Filmadaption von Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ zu sehen. 1978 spielte er zudem in dem Filmdrama „Die gläserne Zelle“ von Hans W. Geißendörfer mit.

Der verrückte Chirurg

Einem internationalen Publikum wurde Laser vor allem durch seine Kultrolle des wahnsinnigen Chirurgen Dr. Josef Heiter – angelehnt an den NS-Arzt Josef Mengele – in dem Horrorfilm „The Human Centipede – Der menschliche Tausendfüßler“ bekannt. Regisseur Tom Six, für den Laser auch im dritten Teil der Trilogie vor der Kamera stand, äußerte seine Trauer auf Twitter: „Ich bin total schockiert, dass Dieter gestorben ist. Er war eine Naturgewalt, ein einzigartiger Mensch und ein ikonischer Schauspieler. Ich bin so verdammt stolz darauf, dass wir gemeinsam Popkultur geschaffen haben. Ich wünschte, wir hätten noch viele Filme gemeinsam machen können. Rest in Peace mein Freund, du wirst für immer auf der Leinwand leben!“