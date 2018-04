DJ Avicii ist tot

Avicii ist tot. Der schwedische Musiker mit dem bürgerlichen Namen Tim Bergling wurde nach Informationen der schwedischen Tageszeitung „Aftonbladet“ in der omanischen Hauptstadt Muscat tot aufgefunden. Er wurde 28 Jahre alt.

Avicii wurde international weltbekannt mit den Hits „Wake me up“ und „Levels“. Eine Todesursache muss noch bekannt gegen werden. Die Familie bitte um Rücksichtnahme, es werde zunächst keine weiteren Statements zu Tod des Musikers geben.

Sein Manager Ash Pournouri veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein schwarzes Quadrat.

„Welt“ meldet: Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Muscat im Oman tot gefunden worden, berichtete die Zeitung „Dagens Nyheter“ unter Berufung auf Berglings Sprecherin Ebba Lindqvist.

Pop-Fans wurde Avicii vor allem durch die Zusammenarbeit mit Coldplay bekannt: „Sky Full Of Stars“.

Avicii galt als Pionier der EDM-Szene. Der Schwede gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei MTV Music Awards und ein Billboard Music Award. Zweimal war er für einen Grammy nominiert worden. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des „DJ Magazine“ jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Seine letzte EP, „Avici (01)“, erschien 2017.

Seit 2014 hatte Avicii starke Beschwerden. Er kämpfte mit den Nachwirkungen einer Blinddarm- und Gallen-Operation.

Mm März 2016 hatt er zunächst sein offizielles Karriere-Aus bekannt gegeben, er wollte zumindest nicht mehr auf Tournee gehen.

Das schwedische Außenministerium äußerte sich bedeckt zu dem Vorfall. „Wir haben Informationen darüber erhalten, dass ein schwedischer Bürger im Alter von 30 Jahren im Oman gestorben ist“, hieß es laut „Aftonbladet“ in einer Mitteilung an die Presse.

my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii 🙁 Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him.

— Goat lord (@deadmau5) April 20, 2018