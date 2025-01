Doch kein Auftritt von Cillian Murphy in „28 Years Later“

2025 kehrt der britische, postapokalyptische Horrorfilm mit dem Titel „28 Years Later“ zurück, aber anscheinend nicht wie bisher vermutet mit einem Auftritt von Cillian Murphy.

Aus dem Film von 2002 wird eine Trilogie

Ein Spektakel wird mit dem Erscheinen des Zombie-Films im Juni 2025 erwartet. Das „28 Days Later“-Sequel punktet schon vor der Premiere durch eine glänzende Besetzung: Zum Cast gehören unter anderem Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson und Jodie Comer in den Hauptrollen. Außerdem kehren wie angekündigt Danny Boyle und Alex Garland als Regisseur und Autor zurück. Das Duo inszenierte im Jahr 2002 das gefeierte Original von „28 Days Later“.

Für besondere Aufregung sorgten aber die Gerüchte, dass Cillian Murphy ebenfalls an der geplanten Trilogie beteiligt sein würde. Nicht nur soll Murphy an der Fortsetzung als ausführender Produzent mitwirken, auch sein Rolle aus dem Film von 2002 (Jim, damals die Hauptrolle) sollte auf die Leinwand zurückkehren und das „auf überraschende Weise und auf eine Art, die die Figur wachsen lässt“, wie „NME“ berichtete.

Der Trailer zu „28 Years Later“

Cillian Murphy ist zumindest nicht im ersten Teil zu sehen

Nun setzte Andrew Macdonald in einem Interview mit „Empire“ der Euphorie der Fans ein jähes Ende. Er bestätigte, dass der „Peaky Blinders“-Darsteller nämlich nicht in der Neuverfilmung vor der Kamera zu sehen sein werde, zumindest nicht im ersten Teil der Trilogie. „Wir wollten, dass er dabei ist, und er wollte auch dabei sein. Er ist zwar nicht im ersten Film zu sehen, aber ich hoffe, dass Jim irgendwann wieder dabei sein wird“, erzählt Macdonald.

Zwar ist er also nicht vor der Kamera zu sehen, doch der 48-jährige Ire soll hinter den Kulissen mitgewirkt haben. „Er ist im Moment als ausführender Produzent involviert“, sagt Macdonald, „und ich hoffe, dass wir in Zukunft in irgendeiner Weise mit ihm in der Trilogie zusammenarbeiten können.“

Der zweite Teil der „28 Years Later“-Trilogie „28 Years Later: The Bone Temple“ wird mit Nia DaCosta als Regisseurin produziert und soll schon wenige Monate nach der Premiere des ersten Teils im Januar 2026 veröffentlicht werden. Für den bisher unbetitelten dritten Teil wird Danny Boyle dann wieder die Regie übernehmen, wie „Empire“ berichtet. Wann genau dieser herauskommen soll, wurde noch nicht verkündet.