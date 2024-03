„Peaky-Blinders“ Paul Anderson bricht sein Schweigen nach Verhaftung

Paul Anderson, der für seine Rolle des Arthur Shelby Jr. in „Peaky Blinders“ bekannt ist, wurde im vergangenen Monat wegen Besitzes von Drogen zu einer Geldstrafe verurteilt. Nun äußerte er sich erstmals wieder öffentlich seit seiner Gerichtsverhandlung.

Anderson äußert sich auf Instagram zu seiner Gesundheit

Auf Instagram teilte der Schauspieler vor kurzem ein Foto von sich selbst, das einige zu Spekulationen über seinen Gesundheitszustand verursachte. Am Mittwoch, den 28. Februar hat er dann einen neuen Beitrag von sich am Set der kommenden Serie „The Gray House“ veröffentlicht und einen Kommentar hinzugefügt, um seine Fans zu beruhigen: „Ich fühle mich gesegnet und bin wieder im Geschäft!“, schrieb er. „Danke für all eure Liebe und Fürsorge. Ich war und bin von der Grippe völlig geplättet. Ich möchte mir auch die Zeit nehmen, um jedem einzelnen von euch auf der ganzen Welt für all die Botschaften der Liebe und Unterstützung zu danken, ich sehe euch und schätze es demütig und aufrichtig.“

Er ergänzte: „Denkt immer daran, dass sich niemand für die Wahrheit interessiert, wenn die Lüge viel unterhaltsamer ist als die Wahrheit. Ich bin zurück, macht euch keine Sorgen.“

Instagram-Post von Paul Anderson:

Schauspieler bekannte sich schuldig zum Drogenbesitz

Laut Staatsanwalt Kevin Kendridge wurde Anderson am zweiten Weihnachtsfeiertag mit den Substanzen erwischt. Die Polizei wurde zu einem Pub im Norden Londons gerufen, nachdem ein Kunde Crackdämpfe aus einer Toilette gerochen hatte, die der Schauspieler gerade verlassen hatte. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht, wo man Crack, eine Packung mit braunem Pulver, bei dem es sich um Amphetamine handelte, sowie Diazepam und Pregabalin fand.

Anderson bekannte sich am 25. Januar vor dem Highbury Corner Magistrates Court in London in vier Punkten schuldig: Besitz von Crack der Klasse A, Amphetaminen der Klasse B und zwei verschreibungspflichtigen Substanzen der Klasse C. Die Anwältin des Schauspielers sagte dem Gericht: „Sie werden den Angeklagten aus einer sehr intensiven Rolle erkennen, die er kürzlich in einer Fernsehsendung gespielt hat. Er wird oft erkannt und tut sein Bestes, um den Fans der Sendung zu gefallen, indem er in die Rolle schlüpft.“

„Peaky Blinders“ wurde 2022 nach sechs Staffeln eingestellt. Schöpfer Steven Knight verriet jedoch im Dezember, dass die Dreharbeiten für die Kinoversion der Serie dieses Jahr beginnen sollen.