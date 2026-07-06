Dolly Parton dankt Taylor Swift und Travis Kelce für 2-Millionen-Dollar-Spende an ihre Imagination Library

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Dolly Parton hat dem bald verheirateten Paar Taylor Swift und Travis Kelce für ihre Spende an ihre Imagination Library gedankt – eine der Begünstigten der 26-Millionen-Dollar-Spende, die das Paar am Donnerstag kurz vor seiner gemunkelten Hochzeit ankündigte.

„Taylor und Travis, hier ist Dolly“, sagte Parton in einem Dankesvideo, das sie am Freitag in den sozialen Medien veröffentlichte. „Ich wurde gerade informiert, dass ihr zwei eine Spende von 2 Millionen Dollar an meine Imagination Library macht. Danke, danke, danke! Ich bin überwältigt und überglücklich vor Dankbarkeit.“

Die Country-Legende scherzte anschließend: „Es ist offensichtlich, dass ihr zwei das Zurückgeben zu einem zentralen Bestandteil eures Lebens gemacht habt. Also, hey – wenn euer Erstgeborenes auf der Welt ist, darf ich es haben? Denn das wird ein ganz besonderes Baby sein!“

26 Millionen für gute Zwecke

Am Donnerstag, kurz vor ihrer gemunkelten Hochzeitszeremonie im Madison Square Garden, hatten Swift und Kelce eine Spende von 26 Millionen Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen angekündigt, die einen persönlichen Bezug zum Paar haben. Darunter befinden sich die Los Angeles Regional Food Bank, The Store in Nashville, Helping Harvest in Swifts Heimatstadt Reading, Pennsylvania, das Children’s Mercy Hospital in Kansas City sowie Harvesters – The Community Food Network, After-School All-Stars in Kelces Heimatstadt Cleveland – und mehrere landesweite Organisationen wie Feeding America National, ASPCA National, Grammy In The Schools National sowie Partons Imagination Library.

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„Ihr wisst, dass die Mission der Dollywood Foundation lautet: mehr träumen, mehr fürsorglich sein, mehr lernen und mehr sein“, fügte Parton hinzu. „Und nochmals vielen Dank für euer sehr großzügiges Geschenk – wir werden diese Mission weiterführen, dank eures Geldes jetzt sogar in noch größerem Maßstab.“

Parton schloss ihre Videobotschaft, indem sie dem Paar „I Will Always Love You“ sang.

Spenden auch in New York

Das Paar spendete außerdem an Organisationen in Orten, die als mögliche Hochzeitsdestinationen gehandelt wurden, darunter die Community Food Bank in Rhode Island, wo Swift ebenfalls ein Haus besitzt. Neun Organisationen in New York erhielten Zuwendungen, darunter City Harvest, Food Bank for NYC, New York Cares, Education Through Music, Answer The Call, Musical Mentors, After-School All-Stars, MSK Kids – das pädiatrische Krebsprogramm des Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Children & Teen and Adolescents & Young Adult (AYA) Programs – sowie das Hassenfeld Children’s Hospital am NYU Langone.