Dolly Parton im Krankenhaus – ihre Schwester bittet Fans um Gebete

Sorge um eine der größten Stimmen der amerikanischen Musikgeschichte: Dolly Parton, 79, hat ihre für Ende des Jahres geplante Las-Vegas-Residency verschoben. Grund sind „gesundheitliche Herausforderungen“, die derzeit einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen.

Offizielles Statement von Dolly Parton

In einem offiziellen Statement zeigte sich Parton wie gewohnt humorvoll und offen: „Meine Ärzte sagen, ich brauche ein paar kleinere Eingriffe. Ich habe ihnen gesagt, es ist wohl Zeit für meinen 100.000-Meilen-Check“, erklärte Parton augenzwinkernd. „Aber es ist dieses Mal kein Besuch beim Schönheitschirurgen.“

Gleichzeitig betonte sie ihre Verantwortung gegenüber ihrem Publikum: „Ich kann derzeit nicht proben und die Show auf die Beine stellen, die ihr verdient. Wer gutes Geld zahlt, soll auch eine starke Show sehen. Dafür muss ich erst wieder fit sein.“

Ruhephase statt Rückzug

Obwohl Parton weiterhin an ihren Projekten in Nashville arbeiten möchte, steht für sie nun eine Phase der Ruhe im Vordergrund: „Keine Sorge – ich höre nicht auf. Gott hat mir nichts davon gesagt. Aber ich glaube, er sagt mir gerade, ich sollte mal einen Gang runterschalten.“

Schwester Freida bittet Fans um Gebete

Berührende Worte fand ihre Schwester Freida Parton, die sich am Dienstag mit einem öffentlichen Gebetsaufruf an die Fans wandte. In einem Facebook-Post schrieb sie: „Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht für meine Schwester Dolly gebetet. Viele wissen, dass es ihr gesundheitlich nicht ganz so gut geht. Ich glaube fest an die Kraft des Gebets und bitte alle Menschen, die sie lieben, mit mir gemeinsam für sie zu beten. Sie ist stark, sie ist geliebt – und ich weiß in meinem Herzen, dass sie wieder ganz gesund wird. Gott segne dich, meine Dolly. Wir lieben dich.“

Keine Show-Absage – sondern neue Kraft für kommende Projekte

Partons Rückzug von der Bühne ist kein Abschied. Vielmehr nutzt sie die Zeit, um Kraft zu schöpfen – für neue Projekte und künftige Auftritte. Noch vor wenigen Monaten hatte sie neue Musik sowie ein Musical über ihr Leben angekündigt, das sich derzeit in Entwicklung befindet. Auch ihr orchestrales Live-Projekt „Threads: My Songs in Symphony“ soll fortgesetzt werden – sobald sie vollständig genesen ist.