20 wahnsinnig großartige Dolly-Parton-Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Hinter all den Haaren und dem Make-up (und Botox und Silikon), dem selbstironischen Humor und der sprudelnden Persönlichkeit verbirgt sich ein unheimliches Talent, das Dolly Parton zur meistausgezeichneten Frau in der Geschichte der Country-Musik gemacht hat.

In ihrer fast sechs Jahrzehnte andauernden Karriere (und es geht weiter) hat die legendäre Entertainerin 25 Nummer-1-Hits (ein Rekord für eine Country-Künstlerin), 41 Top-10-Country-Alben (ein Rekord für jeden Künstler) und weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft.

Und während es klassische, allseits beliebte Hits wie „Jolene“, „I Will Always Love You“, „9 to 5“ und „Here You Come Again“ waren, die diese unvergleichlichen Zahlen in die Höhe trieben, enthält ihr umfangreiches Repertoire, das größtenteils aus selbst geschriebenen Songs besteht, einige verborgene Schätze. Die ihre größten Fans ebenso auswendig kennen und in ihren Herzen tragen. Wir zählen die 20 besten Songs herunter, die vom Radio vielleicht übersehen wurden, aber zusammen die musikalische Brillanz von Dolly Parton verkörpern.

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Nein, es handelt sich nicht um eine Parodie auf ihren allgegenwärtigen Song „I Will Always Love You“. Denn dieser Song wurde bereits sechs Jahre vor dem Klassiker geschrieben und aufgenommen. Hier präsentiert sich Parton in einem der witzigsten Songs, die sie je geschrieben oder aufgenommen hat. Und schlüpft in die Rolle einer opportunistischen Goldgräberin, die ein texanisches Ölvermögen in die Finger bekommen will.

Im Gegensatz zur echten Sängerin, die in armen Verhältnissen aufwuchs, sich aber aus der Armut herausarbeitete und eine erfolgreiche Entertainerin, Geschäftsfrau und Philanthropin wurde, sagt die Figur in dem Song, die ebenfalls aus einfachen Verhältnissen stammt: „Ich werde einen reichen Mann finden und mich mit Liebe zum Ruhm bringen.“

Zumindest punktet sie mit ihrer Ehrlichkeit. (Heute würde man für so etwas eine Reality-Show bekommen.) Parton veröffentlichte den Song, den sie zusammen mit ihrem Onkel Bill Owens geschrieben hatte, auf ihrem ersten RCA-Album „Just Because I’m a Woman“ aus dem Jahr 1968. Seitdem hat sie ihn gelegentlich in ihre Live-Shows als Teil eines Medleys mit „albernen Songs“ aufgenommen.

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Dieser Tex-Mex-Grenzklassiker wurde seit den späten 1960er Jahren dutzende Male aufgenommen. Am bekanntesten von Freddy Fender, der in seiner legendären Version von 1974 alle möglichen Crossover-Kunststücke – darunter Pop, Country, Spanisch und Englisch – zum Besten gab. Während „Teardrops“ für jeden Sänger eine hohe Hürde darstellt, gleitet Parton in dieser zurückhaltenden Version aus ihrer Cover-Sammlung „Treasures“ mühelos zum Gipfel.

Dass David Hidalgo mit Akkordeon und Flamenco-Einlagen einen willkommenen Gastauftritt hat, kann natürlich nicht schaden. Aber was den Song endgültig perfekt macht, ist Partons eigene emotionale Stimme. Die perfekt zu dieser tragischen Liebeserklärung passt. Sie wird dich immer lieben, ganz sicher.

18. „Two Doors Down“

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Es gibt nichts Schlimmeres, als allein zu sein. Vor allem, wenn zwei Türen weiter eine Party stattfindet. Lassen Sie sich von der fröhlichen Stimmung dieses Songs aus dem Jahr 1978 nicht täuschen. In der Wohnung der Erzählerin herrscht tiefe Trauer, während sie zu den Klängen der feiernden Nachbarn um ihre verlorene Liebe weint.

Aber Parton ersetzt die Traurigkeit durch die unbekümmerte Entscheidung, die Party zu stürmen und einen neuen Mann zu finden. Sie ist erfolgreich (würde jemand etwas anderes denken?) und kehrt mit ihrem Mr. Right Now im Schlepptau in ihre Wohnung zwei Türen weiter zurück. Wer weiß, was der nächste Morgen bringt. Aber in dieser Nacht lässt ein warmer Körper alle zukünftigen Reuegefühle vergessen.

17. „Peace Train (Junior’s Arena Anthem)“

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Parton hat viele großartige Songs, die sich für die Kirche eignen. Aber während „Peace Train“ den evangelikalen Glauben an die Möglichkeit der Erlösung zum Ausdruck bringt, adaptiert Junior Vasquez‘ majestätischer 13-minütiger Remix den Song für eine andere Art von Sonntagsgottesdienst. Nach zwei Minuten Build-up schaltet der New Yorker DJ den warmen Hintergrundgesang von Ladysmith Black Mambazo ein. Und drei Minuten später verlangsamt sich der Track, während Parton ihren von Cat Stevens geschriebenen Text singt.

Dann explodiert er mit einem Wirbel aus knackigen House-Drums, überlappenden Synth-Riffs und den abgehackten Silben der Sängerin. Der Peace Train ist früher als erwartet angekommen. Vasquez spielte den Song oft nach Sonnenaufgang in Clubs wie Twilo und Arena (daher der Titel). Und im September 2007 wurde er von The Advocate zu einem der besten Dance-Hits des Sommers gekürt.

16. „Gypsy, Joe and Me”

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„Das Leben war frei und einfach” für Gypsy, Joe und die Protagonistin dieses Songs aus dem Jahr 1969, dessen Melodie zu den einfachsten in Partons Repertoire gehört – und so stehen die Texte, die sich wie ein Film abspielen, im Mittelpunkt. „Gypsy” ist der Name der Hündin einer freigeistigen Frau, die ihr und ihrem geliebten Joe, während sie ein mittelloses, aber glückliches Leben führen, treu zur Seite steht. Gypsy, die per Anhalter von Stadt zu Stadt fährt, wird von einem rasenden Auto getötet, woraufhin Joe der Erzählerin endlich gesteht, dass er sie liebt … und dann selbst stirbt. Das ist alles sehr traurig, aber erst die Reaktion der Erzählerin lässt den Zuhörer erkennen, dass Parton hinter ihrer fröhlichen Blondinenfassade eine dunkle Seite hat. Eine pechschwarze Seite, um genau zu sein, zumindest wenn es um einige ihrer Hollywood-reifen Story-Songs geht.

15. „Cologne”

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Fünfunddreißig Jahre, nachdem Parton ihre glorreiche Tirade gegen eine potenzielle Männerdiebin namens „Jolene” losgelassen hatte, brachte sie uns tatsächlich dazu, Mitleid mit der anderen Frau zu haben. In „Cologne“ aus dem unterschätzten Album „Backwoods Barbie“ von 2008 singt sie aus der Perspektive einer Geliebten, die so hoffnungslos in ihren gestohlenen Mann verliebt ist, dass sie ihm hilft, ihre Affäre geheim zu halten – indem sie ihr Lieblingsparfüm unbenutzt lässt, damit es nicht auf ihn abfärbt, bevor er ihr Bett für das seiner Frau verlässt.

Abgesehen von der Vorstellung, dass „es immer zwei dazu gehören“, tragen die emotionalen Texte und der ätherische Gesang dazu bei, die Protagonistin als Opfer darzustellen – und zwar als eine, mit der man sich leicht identifizieren kann. Für sie ist diese Liebe so tief, dass sie ihre Moral übertrumpft, obwohl diese schwer auf ihr lastet. „Oh, aber ich habe das nie so gewollt“, singt Parton. „Es lag mir nicht im Herzen, zu betrügen/Die Liebe hat ihre ganz eigene Natur/Also habe ich bereitwillig auf Parfüm verzichtet.“

14. „Drinkenstein“

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Ursprünglich von Parton für den Country-Camp-Klassiker Rhinestone aus dem Jahr 1984 geschrieben, in dem sie neben Sylvester Stallone die Hauptrolle spielte, ist dieser Song der Inbegriff eines guilty Pleasure. Während der Film in jeder Hinsicht ein Flop war – ein Experiment, das unter der Federführung von Stallone, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hatte, schiefging –, war der von Parton komponierte Soundtrack mit zwei Top-10-Country-Singles ein Erfolg. Dazu gehörte jedoch nicht „Drinkenstein“, ein Song, den Stallone im Film singt, um unter der Anleitung von Partons Coach-Figur eine über Nacht erfolgreiche Country-Karriere zu starten. Zugegeben, „Drinkenstein“ ist kitschig – der Text beschreibt ein Monster (einen Alkoholiker), das von Budweiser in einem „Labor-uh-tor-i-ee“ erschaffen wurde –, aber genau wie bei einem B-Horrorfilm kann man einfach nicht wegschalten.

13. „What Will Baby Be“

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Partons zarte, leidenschaftliche Stimme und ihre Sorge um das Wohlergehen von Kindern sind nur zwei der Elemente, die in diesem süßen, wiegenliedartigen Song aus dem 1993er Juwel „Slow Dancing With the Moon“ zum Tragen kommen. „Baby thinks God is just a curse word/Never said a prayer ‚cause he’s never been taught“ (Baby denkt, Gott ist nur ein Schimpfwort/Hat nie gebetet, weil es ihm nie beigebracht wurde) ist eine der herzzerreißenden Zeilen, die die kraftvolle Botschaft dieses Songs unterstreichen.

Wunderschöne Gitarrenklänge und das leise, liebliche Flüstern von Paddy Corcorans Uilleann Pipes tragen zur Süße des Songs bei. Der volle Hintergrundgesang der legendären irischen Sängerin Maura O’Connell und des großartigen Carl Jackson sowie weitere Titel auf dem Album mit Alison Krauss, Ricky Skaggs, Mary Chapin Carpenter, Emmylou Harris, Marty Stuart und vielen anderen beweisen, dass manche Babys inmitten liebevoller, talentierter Freunde aufwachsen.

12. „The Bridge”

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1968 präsentierte Parton mit dieser emotionalen Ballade aus dem Album „Just Because I’m a Woman” eine ihrer größten Gesangsleistungen aller Zeiten. Es ist die Geschichte eines Paares, das seinen ersten Kuss auf einer Brücke teilt und, als „die Begierde uns beide überkam”, auf einer nahe gelegenen Wiese landet. Was als Nächstes passiert, kann man sich ziemlich gut vorstellen. Als sie das nächste Mal auf der Brücke steht, ist die Erzählerin allein, aber schwanger. Und in einem der dramatischsten und atemberaubendsten Country-Song-Enden seit Bobbie Gentrys „Ode to Billie Joe“ bleibt uns nichts anderes übrig, als zu raten, wie alles ausgeht.

11. „The Love You Gave“

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„The Love You Gave“ wurde in dem Jahr aufgenommen, in dem sie die Highschool abschloss, und ist die B-Seite ihrer zweiten Single „It’s Sure Gonna Hurt“ aus dem Jahr 1962 – ein seltenes Relikt aus Partons Zeit als angehende Bubblegum-Pop-Sängerin. Hier gibt es keinen Twang. Stattdessen versprüht die 18-Jährige ihren Charme als gebrochenes Mädchen, das „seit du weg bist Tag und Nacht einsame Tränen weint“. Mit zwei Minuten ist der Song etwa so kurz wie ihre Popkarriere, die 1967 mit der Veröffentlichung ihrer ersten Country-Single „Dumb Blonde“ endete.

10. „Games People Play“

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Parton ist zwar nicht immer fröhlich (zumindest nicht in ihren Songs), aber ihre angeborene Lebhaftigkeit verhindert in der Regel, dass sie hoffnungslos düster klingt – außer auf ihrem vierten Soloalbum „My Blue Ridge Mountain Boy“, das insgesamt wenig fröhlich ist. Das gilt insbesondere für ihre Interpretation dieses melancholischen Klagelieds von Joe South (dessen Originalversion zwei Grammy Awards gewann).

In der Version der Country-Ikone wird die klirrende Gitarre des Originals durch ein fröhliches Klavier ersetzt, während Parton mit zusammengebissenen Zähnen über Menschen singt, die ihr Leben mit albernen Spielen verschwenden, „bis sie mit Blumen bedeckt in einer schwarzen Limousine liegen“. Zur Sicherheit schreit sie noch die Zeile „to hell with hate“ (zur Hölle mit dem Hass).

9. „Early Morning Breeze“

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Wer „Early Morning Breeze“ kennt, kennt in der Regel die Version, die zwischen dem Titelsong und „I Will Always Love You“ auf dem 1974 erschienenen Album Jolene zu finden ist. Das Original, ein Highlight auf der zweiten Seite von Coat of Many Colors, folgt dem gleichen blumigen Pfad, nur mit einem leichteren Arrangement, das in dem im Titel genannten Wind zu schweben scheint. Der Song ist leicht und ruhig, aber so wie eine funkige Basslinie ihn auf dem Boden verankert, versetzt ein Couplet im zweiten Vers Partons mystischen Spaziergang in die raue Welt, die auf ihr Ende wartet: „Mit tränenverschleierten Augen schaue ich über die Wiese, auf der ich umherirre“, singt sie, „denn dort finde ich den Mut, den kommenden Tag zu begrüßen.“

8. „Little Sparrow”

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Auf Partons 36. Album – dem zweiten ihrer Bluegrass-Trilogie zur Jahrtausendwende – standen die Coverversionen im Mittelpunkt. Parton nahm sich alles vor, von Cole Porters „I Get a Kick Out of You“ bis zu Collective Souls Grunge-Hit „Shine“, beides sehr überzeugend als Bluegrass-Hoedowns arrangiert. Aber nachdem der Schockwert dieser Tracks abgeklungen ist, bleibt von „Little Sparrow“ vor allem der Titelsong in Erinnerung.

Mit den Backgroundsängern Alison Krauss und Dan Tyminski, erstklassigen Musikern wie Chris Thile und einer Melodie, die von „The Wayfaring Stranger“ abgeleitet ist, ist „Little Sparrow“ in jeder Hinsicht nahezu perfekt. Und selbst wenn Parton sich als Opfer eines „kalten, falschen Liebhabers“ bezeichnet, verrät sie sich durch das Zittern in ihrer Stimme. Man weiß einfach, dass dieser Kerl nicht ungestraft davonkommen wird.

7. „My Blue Tears”

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Während der Titelsong von „Coat of Many Colors” nach wie vor der bekannteste und beliebteste Song des Albums von 1971 ist, liegt die allererste Version von „My Blue Tears” knapp dahinter auf Platz zwei. Obwohl sich der Song an einen fröhlich singenden Blaukehlchen und eine strahlend gelbe Sonne richtet, will Parton nichts mit ihnen zu tun haben und zieht es stattdessen vor, sich in Selbstmitleid zu suhlen.

Mit seinem altmodischen Folk-Balladen-Charakter ist der Song typisch für die Carter Family und zeichnet sich durch den unvergleichlichen Gesang aus, bei dem Parton mit sich selbst harmoniert (eine RCA-Studio-Technik, die damals nur wenige andere ausprobierten). Er tauchte auch auf vielen späteren Alben auf, darunter als Akustik-Demo auf der 2007er Neuauflage von Coat of Many Colors und in einer harmoniereichen Version mit Backgroundgesang von Emmylou Harris und Linda Ronstadt auf Ronstadts LP Get Closer von 1982. Parton überarbeitete den Song auch für ihr Bluegrass-Album Little Sparrow aus dem Jahr 2001.

6. „Me and Little Andy”

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Im Oktober 1977, nach fast 20 Alben in ihrer bereits außergewöhnlichen Karriere, veröffentlichte Parton „Here You Come Again“, eine LP, deren Titelsong ihr bis dato größter Pop-Hit wurde. Trotz der Mitwirkung von Session-Musikern aus L.A. (darunter Gitarrist David Lindley und Ian Underwood, ehemaliges Mitglied der Mothers of Invention) und einer ausgefeilten Produktion war das Album für ihr Country-Publikum kaum ein Schlag ins Gesicht.

Dennoch dürften neue Parton-Fans von der herzergreifenden Geschichte „Me and Little Andy“ (die B-Seite von „Here You Come Again“) überrascht gewesen sein. Während des Songs tobt draußen ein Sturm, und die Sängerin öffnet ihre Tür und findet ein kleines Mädchen namens Sandy, das „nicht älter als sechs oder sieben“ ist, ihren zitternden Welpen fest umklammert und nach einem Schlafplatz für sich und ihren Hund sucht. Parton singt Sandys von Kinderreimen inspirierte Zeilen mit einer kleinen Mädchenstimme, die gruselig, herzzerreißend und einfach unwiderstehlich Dolly ist.

5. „Shine On”

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Dieser mitreißende, inspirierende Song aus dem Album „Hungry Again” von 1998 zeigt Parton, wie sie der unvergesslichen Melodie von „Amazing Grace” einen neuen Text verpasst. Begleitet von einer Gospelgruppe – und schließlich einem ganzen Kirchenchor – singt sie davon, „das größte Geschenk zu teilen: das Geschenk des Lebens, das Geschenk der göttlichen Liebe”.

Parton spürte zweifellos die Gegenwart ihres Großvaters Jacob („Jake“) Robert Owens, als sie diesen Song in der kleinen Kirche ihrer Heimatstadt aufnahm, in der er Pfingstprediger war. Die beiden sangen sogar

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4. „The Grass Is Blue“

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in Partons Varieté-Serie aus den späten Achtzigern. Im April 1998, vier Monate vor der Veröffentlichung von „Hungry Again“, sang Parton dieses Lied bei der Trauerfeier für ihre Freundin und Country-Musik-Ikone Tammy Wynette. Auch hier war der Rahmen eine Kirche: das Ryman Auditorium, die Mutterkirche der Country-Musik.

Partons Karriere schien unaufhaltsam bergab zu gehen, als sie mit „The Grass Is Blue“ wieder zu ihrem Publikum – und zu ihrer Muse – zurückfand. Das Album war ein klug durchdachter Rückgriff auf ihre Wurzeln, der sowohl von der Kritik gefeiert wurde (es gewann einen Grammy Award für das beste Bluegrass-Album) als auch vorausschauend populär war (Grass erschien ein Jahr vor dem Soundtrack zum Kassenschlager „O Brother, Where Art Thou? Neben Coverversionen von Johnny Cash bis Billy Joel zeigte das Album, dass Parton weder als Songwriterin noch als Sängerin etwas von ihrem Talent eingebüßt hatte. „Mir geht es gut und ich vermisse dich nicht / Der Himmel ist grün und das Gras ist blau“, singt sie, und man glaubt ihr kein Wort. Aber nur, weil man das nicht soll.

3. „PMS Blues“

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Parton ist bekannt für ihren derben Humor und ihre Bereitschaft, sich selbst zum Gegenstand von Witzen zu machen. In ihren Alben zeigt sie diese Seite jedoch selten, was diesen Bühnenauftritt zu einer Seltenheit macht. Aufgenommen vor einer begeisterten Dollywood-Menge für ihr Live-Album „Heartsongs: Live From Home“, zeigt sich Dolly in „PMS Blues“ mit einem Augenzwinkern und spielt die Rolle der burlesken Beltsängerin bis zum Äußersten – und darüber hinaus. Gleichermaßen Jahrmarktsausruferin und Feuer und Schwefel predigende Predigerin („Like the devil takin‘ over my body!!“), spielt sie sich bis zum Ende durch, während das Publikum sie anfeuert. Im Ernst, treten Sie ihr nicht auf die Füße.

2. „Down From Dover“

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Als Parton und ihr Duopartner Porter Wagoner 1968 ihr Album „Just the Two of Us“ aufnahmen, war darauf einer der verstörendsten Country-Songs aller Zeiten zu finden. Die Eltern eines verstorbenen Kindes trauern um ihre kleine Tochter und entzünden eine ewige Flamme auf ihrem Grab, weil, wie der Titel sagt, „Jeannie Angst vor der Dunkelheit hat“.

Es folgten weitere ungewöhnliche und kontroverse Songs von Parton, darunter „My Blue Ridge Mountain Boy“ über eine Frau, die in New Orleans zur Prostituierten wird, und „Evening Shade“, in dem eine Gruppe von Waisenkindern ein Waisenhaus in Brand setzt und die Leiterin tötet. Auf ihrem fünften Album, The Fairest of Them All, nimmt Parton jedoch eine schwangere, unverheiratete Frau, wirft sie aus dem Haus ihrer Eltern und lässt sie darauf warten, dass der Vater „aus Dover“ kommt, damit er bei der Geburt ihres Kindes dabei sein kann. Am Ende des Songs überlebt jemand nicht. Die Kontrolle über Ihre Emotionen auch nicht.

1. „The Pain of Loving You”

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„The Pain of Loving You” erschien erstmals 1971 auf dem Album „Two of a Kind” von Porter Wagoner und Dolly Parton und wurde nie als Single veröffentlicht (obwohl es als B-Seite erschien). Als zweite Geige neben Wagoner klang Parton auf irritierte Weise resigniert gegenüber ihrem Schicksal.

Doch dann belebte sie „Pain“ für „Trio“, ihr Super-Session-Album von 1987 mit Linda Ronstadt und Emmylou Harris, und diese drei Engel brachten den Song zurück zu seinem tiefen, dunklen, traurigen Pathos, der sein Herzstück bildet. Diese Version ist so perfekt und herzzerreißend schön, dass man sich „The Pain of Loving You“ gar nicht anders vorstellen kann.